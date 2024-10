The Witcher liebt The Witcher

Auf die Staffel 4 von der Netflix-Adaption von The Witcher müssen wir wohl noch bis zum

Sommer 2025 warten. Der erste große Kracher ist schon im Vorhinein bekannt geworden: nach dem unrühmlichen Ende von Henry Cavill als Geralt von Riva schlüpft nun Liam Hemsworth, bekannt aus Die Tribute von Panem, in die Rolle des Hexers. Eigentlich sollten die Dreharbeiten schon im Herbst 2023 starten, doch der Doppel-Streik in Hollywood schob dem Produktions-Start einen Riegel vor.

PHOTO: Geralt and His Hansa Filming An Important Scene for The Witcher Season 4https://t.co/O1LYHxve4a — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) September 30, 2024

Bei Live with Kelly and Mark im amerikanischen TV verriet Hemsworth nun, dass er auch großer Fan von seiner neuen Rolle ist: „Ich habe die Serie nicht gesehen, ich habe die Bücher nicht gelesen aber ich habe das Videospiel vor 10 Jahren gespielt. Es gehört immer noch zu den besten Videospielen aller Zeiten“, schwärmt der Schauspieler. „Als Netflix dann auf mich zukam, war ich als Fan des Videospiels wirklich begeistert!“ Doch bevor er die Rolle annahm, holte Hemsworth nicht nur die Serie und die Bücher nach, sondern spielte auch das Videospiel noch ein einige Male. „The Witcher gehört natürlich zu den Videospielen, die sehr zeitintensiv sind“, verriet der Cavill-Nachfolger.

Was bringt uns Staffel 4?

Seit April 2024 steht Liam Hemsworth inzwischen als Geralt von Riva vor der Kamera. Der

Schauspielerwechsel soll sogar innerhalb der Serie thematisiert werden. Wie genau weiß man bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Andere bekannte Figuren wie Ciri oder Yennefer sollen aber auf jeden Fall zurückkehren. Ob die Serie nach der viel kritisierten Staffel 3 wieder zu altem Glanz erstrahlen kann, ist fraglich. Dennoch werden bestimmt viele der Serie noch einmal eine Chance geben. Denn wenn Staffel 4 auch nur einen Bruchteil der Qualität der Spiele hat, dann können wir uns wahrscheinlich auf eine

hochwertige Serie freuen.

Quellen: Netflix, Live with Kelly and Mark