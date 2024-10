Ihr seid stolzer Besitzer einer PS5 und seid immer auf der Suche nach neuen Spielen? Ich habe euch meine besten PS5-Spiele Top 10 zusammengestellt.

Platz 10 – Gran Turismo 7

Release: 4. März 2022

Publisher: Polyphony Digital

Genre: Rennspiel, Sportspiel, Planspiel

Plattform: Playstation 4, Playstation 5

Story – Ein echtes Fahrvergnügen

Gran Turismo 7 ist ein echtes Liebhaberspiel für alle Autofans unter euch! Die Geschichte selbst ist eher eine Reise als ein klassisches Spiel. Sie führt dich durch die faszinierende Welt des Motorsports, wo du nicht nur dein fahrerisches Können unter Beweis stellen kannst, sondern auch die Historie des Automobils hautnah erlebst.

Im „GT Café“ kannst du in den Karrieremodus eintauchen, wo du verschiedene Missionen und Herausforderungen meisterst. Dabei geht es nicht nur darum, Rennen zu gewinnen, sondern eher, die Schätze der Automobilgeschichte zu entdecken.

Gameplay – Bleib auf der Überholspur!

Gran Turismo 7 ist das ultimative Erlebnis für alle Rennsport-Fans! Das realistische Fahrvergnügen zieht dich sofort in seinen Bann. Es ist die perfekte Mischung aus Realität und Gaming-Spaß. Du hast die Auswahl aus 484 Autos und Strecken an 37 Orten. Die Abwechslung bleibt also hier nicht auf der Strecke. Dazu kommen die umfangreichen Tuningmöglichkeiten. Baue dir dein Auto so, wie du es willst! Ein Highlight ist der „Scapes“-Modus, in dem du deine Fahrzeuge in beeindruckenden Kulissen fotografieren kannst – zeige deine kreative Seite! Im Multiplayer-Modus kannst du dich mit Freunden oder Spielern weltweit messen und spannende Rennen fahren.

Das Spiel ist wie eine liebevolle Hommage an die Welt des Motorsports. Während du die Rennstrecken eroberst, merkst du schnell, dass es eine Reise voller Nostalgie und Abenteuer ist. Es ist ein Spiel, das jeden Gamer und Autofreak begeistert und deswegen nicht umsonst auf unserer Liste „Die besten PS5-Spiele Top 10“.

Platz 9 – Spider-Man 2

Release: 20. Oktober 2023

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genre: Action-Adventure, Kampfspiel, Jump `n` run

Plattform: Playstation 5

Story – schwing dich in ein neues Abenteuer

In Spider-Man 2 schwingt Ihr durch die Straßen von New York City. Anders als im Vorgänger, spielt ihr diesmal zwei Charaktere. Peter Parker und Miles Morales. Beide müssen sich neuen Gefahren stellen. Peter Parker wird von einem Symbionten infiziert. Es verleiht ihm zwar mehr Kraft, aber er wird immer aggressiver und wird immer weiter in die Welt der Schatten gezogen. Gleichzeitig sucht Miles Morales seinen Platz als Helden und hilft Peter Parker dabei, sich nicht komplett zu verlieren.

Gameplay – Action, Moral und Tempo

Wer bereits im Vorgänger durch New York City geschwungen ist, kennt das befreiende Gefühl. Spider-Man 2 setzt da aber noch einmal eine Schippe drauf. Das Gameplay fühlt sich schneller und flüssiger an. Egal mit wem du unterwegs bist, das Schwingen durch die Stadt macht regelrecht süchtig! Beide Helden haben spezielle Perks. Peter hat durch den Symbionten mächtige Angriffe und Miles kann Bio-Elektrizität nutzen, um Gegner blitzschnell ausknocken. Das Beste daran? Du kannst während des Spiels zwischen den beiden Protagonisten hin und her wechseln, was das Spiel sehr abwechslungsreich macht. New York City fühlt sich diesmal noch lebendiger an. Menschen reagieren auf Ereignisse und es gibt Missionen, die dich immer wieder überraschen.

Das Spiel bietet eine Mischung aus knallharter Action, spannenden Kämpfen und tiefgründigen Emotionen. Es geht nicht nur um den Kampf gegen die Bösewichte, sondern auch, wie die Protagonisten mit ihren inneren Konflikten umgehen. Spider-Man 2 fesselt dich von der ersten Minute an!

Platz 8 – Ghost of Tsushima

Release: 17. Juli 2020

Publisher: Sucker Punch Productions, Nixxes Software

Genre: Stealth-Computerspiel, Kampfspiel, Action-Adventure, Rollenspiel

Plattform: Playstation 4, Playstation 5, PC

Story – Werde ein Samurai!

In Ghost of Tsushima wirst du direkt ins mittelalterliche Japan katapultiert. Im Jahre 1274, als die Mongoleninvasion die Insel Tsushima erreichte. Du spielst den Samurai Jin Sakai, der seine Heimat gegen die Übermacht verteidigen muss. Auch wenn Jin sich streng nach dem Ehrenkodex seiner Kriegskultur richtet, muss er lernen, aus dem Schatten zu kämpfen, um die Mongolen zu besiegen. Seine Reise ist nicht nur voller actionreicher Momente, sondern zeigt auch die emotionale Seite um den Kampf mit sich selbst. Ghost of Tsushima wird dich durch seine malerische Landschaft und seine tiefe Story sofort fesseln und nicht mehr loslassen.

Gameplay – Rabiat oder doch aus dem Schatten?

Ghost of Tsushima bietet intensive Kämpfe und eine atemberaubende Landschaft. Neben der Hauptstory gibt es auch zahlreiche Nebenquests zu meistern. Als Samurai könnt ihr verschiedene Kampfstile nutzen und so eure ganz eigene Taktik überlegen. Ob Ihr eher der Rabiate seid oder doch eher aus dem Schatten agiert: Das bleibt ganz allein euch überlassen. Ihr spielt in der Third-Person Ansicht, was die Kämpfe und die Erkundung der Map noch intensiver macht. Ghost of Tsushima kombiniert knallharte Action mit emotionaler Tiefgründigkeit, ein Muss für jeden, der an Geschichte nicht vorbeikommt.

Platz 7 – Horizon – Forbidden West

Release: 18. Februar 2022

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genre: Adventure, Action-Rollenspiel, Kampfspiel, Jump `n` run

Plattform: Playstation 4, Playstation 5, PC

Story – Mensch gegen Maschine

In Horizon Forbidden West findet die Reise von Aloy eine Fortsetzung. Nachdem die Welt von einer mysteriösen Plage heimgesucht wird, begibt sich Aloy, eine junge Kriegerin, in Richtung Westen. Ihr Abenteuer ist geprägt von beeindruckenden Landschaften, in denen Mensch und Maschine aufeinander treffen. Auf der Suche nach Antworten trifft sie auf verschiedene Stämme, die mit neuen Herausforderungen und Konflikten kämpfen. Aloy muss die Geheimnisse des Westens aufdecken und die Wurzel der Bedrohung finden.

Gameplay – atemberaubende Landschaften

In Horizon Forbidden West erwartet dich ein gelungenes Gameplay, das die offene Welt perfekt zur Geltung bringt. Du kämpfst mit deinem Bogen und anderen Waffen gegen gewaltige Maschinen und feindlich gesinnte Stämme. Das Kampfsystem ist abwechslungsreich und erfordert ein gewisses Maß an Strategie. Der Fokus des Spiels liegt ganz klar im Erkunden der Map und dem Aufklären verschiedener Geheimnisse, die dir dabei helfen, die Geschichte besser zu verstehen. Das Entschlüsseln von Rätseln und das Meistern von schwierigen Herausforderungen bieten eine Menge Abwechslung, neben den actionreichen Kampfszenen.

Horizon Forbidden West ist eine atemberaubende Reise durch malerische Landschaften. Du wirst direkt in eine lebendige und faszinierende Welt gezogen, die dich so schnell nicht mehr loslässt.

Platz 6 – God of War Ragnarök

Release: 9. November 2022

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genre: Action-Adventure, Kampfspiel, Hack and Slay

Plattform: Playstation 4, Playstation 5, PC

Story – Eine emotionale Reise

God of War – Ragnarök ist der Nachfolger des 2018 erschienenen Kultspiels God of War. Die Story beginnt einige Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Fimbulwinter, der Vorbote Ragnaröks, hüllt die Welt in Eis und Schnee. Kratos und sein Sohn Atreus stehen neuen Herausforderungen gegenüber, denn sie müssen sich den Göttern des Nordens stellen. Atreus ist inzwischen älter und neugieriger. Er ist fest entschlossen, mehr über seine wahre Identität herauszufinden, sich dem Kampf zu stellen und Ragnarök aufzuhalten. Doch Kratos will seinen Sohn um jeden Preis schützen. Eine emotionale Reise der beiden beginnt, wo die Bindung zwischen Vater und Sohn im Fokus steht.

Gameplay – Klingen des Chaos

Das Gameplay von God of War – Ragnarök ist ein echtes Highlight für jeden Gamer, der Action und epische Kämpfe liebt. Kratos kehrt mit seiner Axt und seinen Chaosklingen zurück, um Unheil zu verbreiten. Diesmal kämpft auch Atreus aktiver an seiner Seite. Egal ob du gegen Götter oder Monster kämpfst: es fühlt sich intensiv und kraftvoll an. Das Kampfsystem ist abwechslungsreich und es darf euch nicht an Taktik fehlen, denn es gibt einige Fähigkeiten, die ihr einsetzen könnt, um eure Feinde zu zerschmettern. Neben den knallharten Kämpfen könnt Ihr die riesige Welt entdecken. Es gibt Rätsel, die ihr lösen müsst, um euren Weg fortzusetzen, und Schätze, die nur darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Das Ganze spielt Ihr in der Third-Person-Ansicht, was die Erkundung der Welt und die actionreichen Kämpfe noch kraftvoller macht.

Platz 5 – Final Fantasy VII Rebirth

Release: 29. Februar 2024

Publisher: Square Enix

Genre: Kampfspiel, Action-Rollenspiel, Adventure

Plattform Playstation 5

Story – Die Reise geht weiter

Final Fantasy Rebirth knüpft nahtlos an die Ereignisse des Remakes an und führt die Reise von Cloud Strife und seinen Begleitern fort. Nach der Flucht aus Midgar brechen sie in eine weite und offene Spielwelt auf, um den Bösewicht Sephiroth in die Knie zu zwingen und den Planeten vor der totalen Zerstörung zu bewahren. Ihr Weg ist nicht nur eine Reise durch eine faszinierende neue Welt, sondern auch eine Reise in Clouds eigene Vergangenheit. Sie begegnen neuen Verbündeten und mächtigen Gegnern. Die Geschichte bleibt packend und emotional, während sie Elemente klassischer Originale mit neuen Wendungen kombiniert. „Rebirth“ vertieft die Themen Freundschaft, Verrat und Selbstfindung. Es führt die Handlung in unerwartete Richtungen, die sowohl Nostalgie als auch neue Überraschungen bereithalten. Ein Muss für alle RPG- und Final Fantasy-Fans

Gameplay – Zusammen seid Ihr stark

Final Fantasy 7 Rebirth setzt auf neue Team-Attacken. Durch spezielle Kombinationen können die verschiedenen Charaktere zusammenarbeiten, um so noch mächtigere Angriffe auszuführen. Das sorgt nicht nur für spektakuläre Kämpfe, sondern erfordert auch ein gewisses taktisches Denken, um die volle Stärke der Gruppe auszunutzen. Neben den actionreichen Momenten spielt die Erkundung der offenen Spielwelt eine große Rolle. Du kannst eine Vielzahl von ungelösten Geheimnissen entdecken, verborgene Schätze finden und dich neuen Nebenquests anschließen. Die lebendige Spielwelt ist detailliert gestaltet, was dir das Gefühl gibt, ein Teil des Großen zu sein. Dank der Power der Playstation 5 kannst du das Spiel in beeindruckender Grafik und flüssigen Animationen genießen.

Platz 4 – Diablo IV

Release: 5. Juni 2023

Publisher: Blizzard Entertainment

Genre: Adventure, Hack ´n´ Slay

Plattform: Playstation 4, Playstation 5, XBox One, XBox Series, PC

Story – Führe uns ins Licht!

Diablo 4 setzt die Geschichte nach dem Tod Malthaels fort. Die Menschen haben sich erholt und sind bereit, sich ein neues Leben aufzubauen. Doch die nächste böse Macht wartet bereits auf sie. Ein kleiner Kreis erweckt Lilith, die Tochter Mephistos, wieder zum Leben. Lilith, die einst die Schöpferin der Mensch war, verfolgt nun dunklere Ziele. Nicht um Ihren Vater zu erwecken, sondern vielmehr um seine Macht zu absorbieren. Es dreht sich wieder alles um den erbitterten Kampf zwischen Himmel und Hölle. Denn nicht nur ihr, sondern auch der Engel Inarius stellt sich Lilith in den Weg. Er wurde aus dem Himmelreich verstoßen und glaubt fest daran, durch den Tod von Lilith wieder in den Himmel zurückzukehren. Auf deiner Reise triffst du viele Charaktere, die dich bei deinem Kampf gegen die Dunkelheit unterstützen. Selbst Mephisto, der natürlich etwas dagegen hat, dass seine Tochter ihn verschlingen will, hilft uns in Form eines grauen Wolfes.

Gameplay – Welche Klasse wählst du?

In Diablo 4 wählst du aus sechs einzigartigen Klassen -Barbar, Druide, Zauberin, Jäger, Geistgeborener und Nekromant. Jede Klasse hat ihre eigenen Fähigkeiten und Spielstile. Ob du als mächtiger Barbar in den Kampf stürmst oder als Zauberin verheerende Flüche über deine Feinde bringst, bleibt ganz dir überlassen. Das Spiel besteht aus verschiedenen großen Regionen, wo es Geheimnisse zu entdecken gilt und neuen Herausforderungen standzuhalten. Du kannst dich alleine oder mit deinen Freunden im Coop auf die Reise begeben, wobei Zusammenhalt der Schlüssel ist. Das berühmte Loot-System ist auch im vierten Teil der Reihe vorhanden. Ihr könnt verschiedene Rüstungen, Waffen und legendäre Items finden. Ihr werdet also immer auf der Jagd nach dem perfekten Loot sein. Auch das Crafting System steht hier im Vordergrund. Es erlaubt dir, deine Ausrüstung zu verbessern und weiter anzupassen.

Platz 3 – Resident Evil 4 Remake

Release: 24. März 2023

Publisher: Capcom

Genre: Survival-Horror, Action-Adventure, Adventure, Shooter-Spiel

Plattform: Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, PC

Story – identisch, aber neu verliebt!

Das Remake von Resident Evil 4 haucht dem ikonischen Horrorspiel-Spiel neues Leben ein.

Die Handlung ist wie bei seinem Vorgänger. Es dreht sich alles um Leon S. Kennedy, einen ehemaligen Polizisten, der sich auf die Suche nach der Tochter des US-Präsidenten macht. Die Spuren führen in ein abgelegenes Dorf in Spanien. Dort muss er Ashley Graham aus den Fängen eines mysteriösen Kults befreien. Was als Rettungsmission beginnt, endet schnell in einem blanken Alptraum, denn die Dorfbewohner werden von einer parasitären Lebensform namens “Las Plagas” kontrolliert. Ein Kampf ums Überleben beginnt und Leon merkt schnell, wie gefährlich und unberechenbar der Kult wirklich ist.

Gameplay – Kernsanierte Nostalgie

Das Remake von Resident Evil 4 wurde generalüberholt und bringt viele Änderungen mit sich, ohne dabei die Nostalgie aus den Augen zu verlieren. Die größte Änderung ist wohl das “Parry-System“. Es erlaubt dir, Angriffe von Gegnern abzuwehren und so den Kampf entscheidend zu beeinflussen. Außerdem wurde das Waffenmenü überarbeitet und ein Aim-Assist eingeführt. Dadurch ist es jetzt möglich, gezielte Treffer zu landen, was dir im hektischen Kampf gegen die Horden von Gegner zugutekommt. Es gilt, neue Rätsel zu lösen und Schätze zu finden. Ihr könnt dadurch euren Charakter verbessern und euch all die schönen Dinge beim örtlichen Händler kaufen. Zusätzlich sorgt die überarbeitete Grafik dafür, dass Ihr noch tiefer in den Horror eintauchen könnt. Jeder Schatten, jedes Geräusch lässt das Blut in den Adern gefrieren. Das Remake von Resident Evil 4 begeistert nicht nur die OGs unter euch, sondern fesselt auch neue Spieler, die gerade erst in die Welt eintauchen wollen.

Platz 2 – The Last of us Part 1 Remasterd

Release: 2. September 2022

Publisher: Naughty Dog

Genre: Action-Adventure, Shooter-Spiel, Adventure

Plattform: Playstation 5, PC

Story – Altbekanntes nur schöner!

The Last of Us Remastered ist von der Handlung identisch zu seinem Original. Ein Pilz Virus hat die Welt befallen und einen Großteil der Menschheit dahingerafft oder in bösartige Kreaturen verwandelt. Die Story handelt von den beiden Hauptfiguren Joel und Elli. Schnell wird klar, dass Elli jedoch immun gegen das aggressive Virus ist, und die Vaterfigur Joel versucht, Elli sicher durch das absterbende Amerika zu führen und einen Impfstoff zu finden. Ihre Beziehung zueinander wächst immer weiter und was anfangs nur eine Mission war, wird schnell zu einer emotionalen Reise.

Gameplay – Taktik oder Improvisation?

The Last of Us Remastered macht einiges richtig. Durch die überarbeitete Grafik wirkt das Spiel noch beeindruckender, als es ohnehin schon ist. Die Kamerasicht ist wie bei seinem Original in der Third-Person Ansicht. Dadurch hast du immer die beste Übersicht und kannst im gleichen Zuge tief in die Emotionen der Charaktere eintauchen. Du kämpfst dich durch Zombie-Horden und gewaltbereite Menschengruppen. Aber denk daran, Deine Munition ist knapp, deshalb ist es besser, dich schleichend fortzubewegen und deine Gegner lautlos auszuschalten. Schusswaffen, Nahkampf- und improvisierte Waffen wie Ziegel oder Molotow-Cocktails sorgen für ein dynamisches Spielerlebnis. Das Remaster bringt auch einige neue Spielmodi mit, darunter zum Beispiel den Permadeath-Modus, bei dem jeder noch so kleine Fehler bestraft wird.

Die Remastered-Version auf der PlayStation 5 hebt das Spiel auf ein neues Level. Atemberaubende Grafik und flüssiges Gameplay lassen dich noch tiefer in die düstere Atmosphäre eintauchen. Neue Licht- und Schatteneffekte sorgen dafür, dass jeder Moment – ​​ob im dichten Wald oder in dunklen Gebäuden – noch intensiver wirkt.

Platz 1 – Elden Ring

Release: 25. Februar 2022

Publisher: FromSoftware

Genre: Adventure, Action-Rollenspiel, Kampfspiel, Jump ´n´ Run

Plattform: Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, PC

Story – Wirst du der Elden-Fürst?

In Elden Ring wirst du in die düstere Welt der Zwischenlanden gezogen, die von den Überresten des Elden Rings geprägt sind. Nach dem Zerfall des Elden Rings wurde das Land in Dunkelheit und Chaos gestürzt und die übriggebliebenen Fraktionen kämpfen um neue Macht und neuen Einfluss. Du spielst einen Tarnished, einen verbannten Krieger, der aus der Finsternis emporsteigt, um die Eldenkrone zu beanspruchen.

Gameplay – Mächtige Bosse? Kein Problem!

Elden Ring ist ein Third-Person-Action-RPG. Es orientiert sich an früheren Werken wie Bloodborne und Dark Souls. Ihr spielt in einer offenen Spielwelt, die geprägt ist von herausfordernden Kämpfen, die präzises Timing und strategisches Denken fordern. Das Herzstück von Elden Ring sind die gnadenlosen Kämpfe gegen Bossmonster und andere mächtige Gegner. Durch das flexible Kampfsystem könnt ihr sowohl Nahkampf- als auch Fernkampf-Elemente miteinander kombinieren, was euch euren ganz eigenen Spielstil entwickeln lässt. Eurer Neugier sind keine Grenzen gesetzt. Ihr erkundet die Geheimnisse der offenen Spielwelt und müsst packende Herausforderungen meistern. Durch das Crafting-System könnt ihr euch Gegenstände und Zauber herstellen, um immer gut auf neue Gegebenheiten zu reagieren.

Elden Ring ist das perfekte Spiel für alle, die Dark Souls und Bloodborn gesuchtet haben. Aber auch Neulinge des Genres kommen hier voll auf ihre Kosten.

Für welches Spiel entscheidet Ihr euch? Oder schlagt Ihr direkt bei allen zu?