Der Game-Master ist zurück!

Helldivers 2 bringt den Game-Master wieder zurück ins Spiel!

In den goldenen Zeiten der Tabletop-Rollenspiele wurden die Spiele von einer Person geleitet, die als Game-Master oder Dungeon Master bekannt waren. Seine Aufgabe war es, eine Kampagne für die Spieler zu entwerfen und diese dann auch zu leiten. Es war ein undankbarer Job, er wurde oft gehasst und war das Ziel vieler Witze.

Was geschah mit dem Game-Master:

Dann kamen die Computerrollenspiele und die Spiele im Allgemeinen. Der „Game-Master“ wurde zu einem vordefinierten Satz von Variablen, die das Spieldesign bestimmten, und das Spiel lief von da an praktisch auf Autopilot.

Dies hat zu einigen großartigen Spielen geführt, aber für den Spieler erschien die Welt oft begrenzt und nicht wirklich lebendig . Der Grund dafür war, dass ein „Game Master“ mehr ist als jemand, der ein Spiel bzw. eine Kampagne entwickelt und den Spieler durch das Spiel führt. Er nahm spontan Änderungen vor und passte sich den Aktionen der Spieler an. Das konnte bedeuten, dass er den Spielern einen „Softball“ zuwarf, wenn sie überfordert waren, oder einen „Curveball“, wenn sie eine Herausforderung brauchten, um ein höheres Level zu erreichen. Sie hauchten der Spielwelt Leben ein, indem sie sich den Interaktionen der Spieler anpassten und veränderten, anstatt sich auf eine bestimmte Art und Weise fest zu beschränken.

Da die Beherrschung des Game-Mastering auf die Welt der Tabletop-Spiele oder einiger spezieller Computerspiele beschränkt zu sein schien, war die Ankunft von Helldivers 2 wie ein Hauch von frischer Luft.

Falls Ihr bisher unter einem Stein gelebt habt:

Helldivers 2 ist ein Koop Shooter, der in einem fiktiven Universum spielt.

In Helldivers 2 übernehmen die Spieler die Rolle von Elite-Soldaten, die im Auftrag der Supererde in den Krieg gegen verschiedene Alienrassen ziehen. Der Koop-Shooter setzt auf taktische Teamarbeit, explosive Action und einen strategischen Einsatz von Waffen und Fähigkeiten. Das Spiel bietet keine lineare Kampagne, sondern dynamische Missionen mit unterschiedlichen Zielen. Dank Crossplay können PC- und PS5-Spieler zusammen kämpfen. Helldivers 2 punktet mit rasanten Kämpfen, immersivem Gameplay und humorvoller Überzeichnung.

👉🏻 Den kompletten Spiele-Review zu Helldivers 2 könnt ihr hier lesen!

Kurz gesagt:

Die Menschheit befindet sich mit allen anderen im Krieg, und man muss sie alle töten. Das Spielprinzip ist einfach und klar. Es ist stark an die Starship Troopers-Filme und das Spiel Warzone angelehnt.

Was Helldivers 2 aber wirklich einzigartig macht:

Joel: Der Game-Master von Helldivers 2 – Dynamik in Echtzeit

In Helldivers 2 übernimmt Joel die Rolle des Game Masters, inspiriert von den klassischen Dungeons & Dragons (D&D)-Spielleitern. Seine Aufgabe ist es, das Spielerlebnis dynamisch zu gestalten und den Verlauf des Spiels in Echtzeit zu beeinflussen. Wie ein Dungeon Master in traditionellen Rollenspielen kontrolliert Joel nicht nur das Spawning von NPC-Gegnern, sondern passt auch das Level-Design, Fallen und andere Elemente an, um die Herausforderung für die Spieler anzupassen. Das macht Helldivers 2 unvorhersehbar und spannend.

Was Joel besonders von anderen KI-Systemen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, individuelle Anpassungen vorzunehmen. Diese können so weit gehen, dass er mitten in der Nacht aufstehen muss, um unvorhergesehene Ereignisse zu korrigieren, wie zum Beispiel wenn ein Planet zu schnell erobert wird oder eine Herausforderung zu leicht ist. In diesen Fällen erhöht Joel die Schwierigkeit, indem er zusätzliche Feinde spawnt oder Minenfelder hinzufügt. Das erinnert stark an Brettspiele wie Doom, bei denen ein Monster Master die Aktionen der Spieler durch das Einsetzen von Gegnern und Fallen herausfordert.

Joel kann jederzeit und überall auf das Spielgeschehen Einfluss nehmen. Sein Ziel ist es, das Gleichgewicht zwischen Herausforderung und Spaß zu wahren. Er sorgt dafür, dass das Spiel sich lebendig anfühlt und nicht festgelegten Skripten folgt. Dies unterscheidet Helldivers 2 von vielen anderen Koop-Shootern, da Joel dynamisch auf das Verhalten der Spieler reagiert und so das Spielerlebnis ständig verändert.

Einer der wichtigsten Aspekte seiner Rolle ist der Dialog zwischen den Entwicklern und der Community. Arrowhead Studios hat eine enge Beziehung zu den Spielern aufgebaut, indem sie deren Feedback nutzen, um das Spiel kontinuierlich zu verbessern. Joel spielt eine zentrale Rolle in diesem Prozess, indem er die Spielwelt in Echtzeit anpasst und auf die Aktionen der Spieler eingeht.

Durch Joels Eingreifen wird das PvE-Erlebnis in Helldivers 2 einzigartig. Die Kämpfe gegen NPC-Gegner werden nicht nur von vordefinierten Skripten bestimmt, sondern live von Joel gesteuert, der auf die Aktionen der Spieler reagiert. Dadurch wird das Spiel nie repetitiv und bleibt ständig herausfordernd. Dies macht es zu einer innovativen Mischung aus taktischem Koop-Shooter und dynamischem Rollenspiel.

Die Figur Namens Joel, von Sapphirenation Zusammengefasst:

Joel ist eine oder vielleicht auch mehrere Personen, die als Game-Master die Verantwortung für Helldivers 2 übernommen haben. Er tut dies übrigens mit der alten Bedeutung der Rolle. Es scheint, als würde Joel fast täglich Dinge ändern, den Spielern „Curveballs“ zu werfen, damit sich das Spiel lebendig anfühlt und auf ihre Bemühungen reagiert, anstatt vorgegebene Skripte abzuarbeiten. Das ist eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, wie hart ein Game-Master früher für ein Spiel mit 5 oder 6 Spielern arbeiten musste, nicht auszumalen wenn man von 5 oder 6 HUNDERT Tausend spricht bzw. noch mehr.

Man muss den Entwicklern der Arrowhead Studios zugutehalten, dass sie mehr als nur ein paar Leute involviert haben. Sie lehnen sich aktiv an die Fiktion ihrer Welt an und beschäftigen sich aus dieser Perspektive mit ihrer Community.

Edward Crisler von Sapphirenation schrieb dazu:

„Der Effekt ist für einen Gamer der alten Schule wie mich erstaunlich. Ein Shooter, der im Grunde genommen kein besonders komplexes Spiel ist, hat ein RPG-Gefühl, das Erinnerungen an Tabletop-Spiele weckt.“

Über sich selbst erzählt er:

„Ich bin kein großer Shooter-Fan und war es auch nie, also war ich skeptisch, als meine Freunde mich baten, das Spiel zu spielen. Aber nach ein paar Stunden war ich süchtig. Durch die direkte Interaktion mit den Entwicklern und das einfache Gameplay, kombiniert mit der verrückten, konstanten Action und dem Adrenalinschub, hat dieses Spiel riesen großen Spaß gemacht.“

Weiter teilt er seine Gedanken und Hoffnungen zu Helldiver 2 mit:

„Dies ist ein Koop-Spiel, also kein direktes PVP. Das könnte sich ändern, aber ich persönlich hoffe nicht. Das Gameplay ist jetzt solide und PVP wirft immer seltsame Gleichgewichtsprobleme in das Spielgeschehen. Der Koop-Modus ermöglicht PUG-Spiele, aber ich habe festgestellt, dass diese Erfahrung wie bei den meisten PUG-Spielen nur bedingt funktioniert, Helldivers 2 ist sicher ein viel besseres Spiel nur mit Freunden.“

„Für mich ist das eigentliche Merkmal des Spiels die aktive Beteiligung des Game-Masters und der übrigen Entwickler. Das hebt dieses Spiel für einen alten RPGler wie mich auf eine andere Ebene. Das ist eine Lektion, die andere Entwickler beherzigen sollten. Die Tiefe und Komplexität des Spiels kann durch aktive Änderungen am Spiel enorm gesteigert werden, da die Spieler das Universum beeinflussen.“

Jetzt kommt es darauf an, wie lange das anhält. Das Spiel ist noch neu und frisch, so dass die ständigen Änderungen und Interaktionen das Spiel lebendig wirken lassen. Aber wie lange können die Entwickler und (Sony) das durchhalten? Wie lange dauert es bis sie müde werden, die Spielerschaft müde wird oder die Entwickler finanziell in andere Richtungen gehen?

Abschließend sagt Crisler zu Helldiver 2 & zum Thema Game-Master:

„Im Moment jedoch ziehe ich den Hut vor dir, Joel, dem Meister des Helldivers-Universums. Du leistest großartige Arbeit, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welchen „curveball“ du uns Spielern als Nächstes vorsetzt. Danke an Arrowhead Studios, dass sie die Rolle des Game-Masters in großem Stil wieder zurück ins Spiel gebracht haben.“

Fazit:

Das Game2Gether-Team betont: „Helldivers 2 Game Master „Joel“ hebt das Koop-Shooter-Genre auf ein neues Niveau und bringt ein RPG-ähnliches Erlebnis in eine actiongeladene Welt.“ und hofft das die Arrowhead Gaming Studios dieses Gefühl eines RPG noch lange aufrecht erhalten.

An dieser Stelle vielen Dank an Sapphire für Bereitstellung der Grundlegenden Informationen.

