Barrierefreiheit im Gaming! Wie Xbox die Gaming-Welt für alle öffnet.

Xbox setzt neue Maßstäbe für Inklusion und zeigt mit dem Adaptive Joystick und weiteren Initiativen, wie Gaming wirklich für alle zugänglich wird.

Gaming ist für viele Menschen mehr als nur ein Hobby – es ist eine Leidenschaft, eine Möglichkeit zur sozialen Interaktion und für manche ein Weg, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein. Doch für Millionen Menschen mit Einschränkungen war diese Welt oft schwer zugänglich. Xbox setzt sich seit 2014 aktiv dafür ein, die Barrierefreiheit im Gaming abzubauen um allen Menschen zu ermöglichen.

Xbox Engagement für Barrierefreiheit:

Ein zentrales Element der Bemühungen von Xbox ist die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Gaming & Disability Community, um ein inklusives Erlebnis für alle zu schaffen. Ein bedeutender Schritt in diese Richtung ist die fortlaufende Partnerschaft mit den Special Olympics, die nicht nur technologische Unterstützung bietet, sondern auch auf Events wie „Gaming for Inclusion“ setzt. Diese Veranstaltungen verknüpfen die Athlet*innen mit der Gaming-Community und zeigen, wie Gaming als Plattform für Inklusion dienen kann. Ein Highlight in diesem Jahr war die „Bauherausforderung“ mit Minecraft Education, bei der Athlet*innen und Entwickler*innen zusammenarbeiteten, um kreative Herausforderungen zu bewältigen und wichtige soziale Kontakte zu knüpfen.

Technologische Innovationen für Inklusion:

Eine der bedeutendsten Neuerungen ist der Xbox Adaptive Joystick , der Anfang 2025 auf den Markt kommt und in ausgewählten Xbox-Märkten weltweit erhältlich sein wird . Das Team entwickelte dieses Eingabegerät speziell für die Bedürfnisse von Spielern mit Einschränkungen und schuf dabei umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Der Joystick unterstützt die Verbindung zu Drittanbieter-Peripheriegeräten, wie etwa speziellen Tastern oder Fußpedalen, und ermöglicht es, mehrere Eingaben gleichzeitig zu konfigurieren. Die frei belegbaren Tasten erlauben eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse der Spieler. Spieler können kostenlose 3D-Druckdateien nutzen, um adaptive Daumenstifte über Xbox Design Lab in 3D zu drucken und den Joystick dadurch noch weiter zu individualisieren.

Xbox Adaptive Joystick: Ein Gamechanger für die Community

Der neue Joystick ist nicht nur eine technische Innovation, sondern ein Ausdruck von Xbox‘ Engagement für Inklusion. „Unser Ziel ist es, die Barrierefreiheit auf eine neue Ebene zu heben und jedem Spieler das bestmögliche Erlebnis zu bieten“, sagt Sarah Bond, Corporate Vice President bei Xbox. Das Entwicklerteam arbeitete eng mit der Community und Barrierefreiheits-Experten zusammen.

Software-Funktionen und barrierefreie Spiele:

Neben der Hardware legt Xbox großen Wert auf Software-Features, die das Gaming für Menschen mit Einschränkungen zugänglicher machen. Dazu gehören Sprachsteuerung, haptisches Feedback für Sehbehinderte und die Anpassung von UI-Elementen für Spieler mit motorischen Einschränkungen. Im Game Pass gibt es spezielle Sammlungen wie „Gaming & Disability“, die Spiele umfassen, die für barrierefreies Gaming entwickelt wurden. Titel wie Gris, Solar Ash und Die Sims 4 bieten vielfältige Optionen, um das Spielerlebnis an individuelle Bedürfnisse anzupassen.

Gris (verfügbar im Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud)

Schlüpfe in die Rolle eines jungen Mädchens und begib Dich auf eine Reise durch die fünf Phasen der Trauer, während Du versuchst, Deine Stimme zu finden. Erkunde eine komplexe Welt, die durch filigrane Kunst, mitreißende Musik, einfache Rätsel und Herausforderungen zum Leben erweckt wird und die Überwindung von Trauma und Depression darstellt. Im Laufe der Geschichte wird immer mehr von der Welt der Hauptfigur Gris zugänglich. Du erlebst ihre Umgebung aus einem anderen Blickwinkel und entdeckst neue Wege und Fähigkeiten. Das Spiel kann unabhängig von der gesprochenen Sprache von allen gespielt werden

Solar Ash (verfügbar im Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud)

In der Rolle der schnellen und talentierten Voidrunnerin Rei versuchst du verzweifelt, Deine Heimat zu retten, indem Du Dich in ein schwarzes Loch wagst. Solar Ash wurde während der Pandemie von Alx Preston entwickelt, dessen Leben mit einer angeborenen Herzkrankheit viele seiner Arbeiten inspiriert hat. Es spielt im selben farbenfrohen Metaverse wie das Action-Rollenspiel Hyper Light Drifter. Es bietet eine andere Sicht auf dieselbe Welt mit einer einzigartigen 3D-Umgebung und einem innovativen, bewegungsbasierten Gameplay. Erlebe eine Geschichte voller abstrakter Themen wie Angst und Trauer, die während des gesamten Spiels von dem Gefühl und Bedürfnis nach Dringlichkeit, Kontrolle und Perfektion überlagert werden. Wähle Deinen eigenen Schwierigkeitsgrad und eine Funktion, die hinzugefügt wurde, um mehr Spieler*innen einzubeziehen.

Die Sims 4 (kostenlos für Xbox-Konsole und PC)

Die Sims 4 entwickelt sich ständig weiter. Hat viele Updates erhalten, um ein inklusiveres Spiel zu werden, das mehr Spieler*innen authentisch repräsentieren soll. Bei Sims 4 können nun Charaktere mit tragbaren medizinischen Geräten wie Hörgeräten und Blutzuckermessgeräten erstellt werden. Zur Charakteranpassung gehören auch die Darstellung von Vitiligo, Operationsnarben, Binder zur Geschlechtsidentifikation, von der Community beeinflusste Hautfarben und Frisuren sowie anpassbare Pronomen.

Ein Blick auf die Zukunft:

Xbox plant, die Barrierefreiheit in allen Bereichen weiter auszubauen. Dazu gehört die Weiterentwicklung von adaptiven Steuerungen und die Implementierung von alternativen Eingabemethoden in zukünftigen Spielen. Xbox intensiviert die Partnerschaft mit den Special Olympics, um den Gedanken der Inklusion durch Gaming weiter voranzutreiben. Ziel ist es, nicht nur das Spielerlebnis zugänglich zu machen. Relevant sind auch Kompetenzen und soziale Fähigkeiten zu fördern, die über das Gaming hinaus gehen.

Fazit:

Mit Initiativen wie dem Adaptive Joystick, speziell entwickelten Software-Funktionen und einer langfristigen Partnerschaft mit den Special Olympics geht Xbox den Weg zu einem inklusiven Gaming-Ökosystem konsequent weiter. Die Zukunft des Gaming sieht nicht nur innovativ aus, sondern auch inklusiv – und Xbox hat sich klar dazu verpflichtet, dass jeder Teil davon sein kann. Wir von Game2Gether finden die Pläne und das Engagement von Xbox mehr als klasse und halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden.

