Solar Ash – Gameplay-Trailer und Release-Termin

Mit dem neuen Gameplay-Trailer zu Solar Ash hat der Entwickler Heart Machine auch den Release-Termin zum Action-Abenteuer bekannt gegeben.

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Heart Machine warten mit einem neuen und surrealen Action-Adventure auf und wir müssen gar nicht so lange darauf warten.

Worum geht es?

Im Third-Person-Adventure schlüpft Ihr in die Rolle von Rei, einer Voidrunner, deren Aufgabe es ist, ihren geliebten Planten vor der Ultravoid zu retten. Dabei führ Euch Euer Weg durch wunderschön gestaltete Abschnitte, in denen Ihr versunkene Städte und mysteriöse Orte erkundet. Und ja, eine Ähnlichkeit der Protagonistin mit der Hauptfigur aus Hyper Light Drifter ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings verwundert das auch nicht, denn Heart Machine war ebenfalls der Entwickler des 2D-Action-RPG.

Ein hohes Maß an Agilität und Geschwindigkeit bringen Rei und natürlich Euch auf Eurer Reise voran. Außerdem verfügt die Protagonistin über weitere nützliche Fähigkeiten wie zum Beispiel das Gleiten über Wolken.

Wenn Ihr Euch jetzt allerdings ein ruhiges Entdecker-Game ausmalt, dann irrt Ihr. Denn je tiefer Ihr in die Story von Solar Ash eintaucht, umso größer wird auch die Bedrohung. Die Kreaturen der Ultravoid stellen sich Euch in den Weg und Ihr müsst sie mit allem bekämpfen was Ihr habt. Nur so könnt Ihr die wundervoll-farbenfrohe Welt von Rei retten und ihre Schönheit bewahren.

Mit dem aktuellen Gameplay-Trailer könnt Ihr Euch einen Einblick in Rei’s Welt verschaffen:



Leider gibt es bisher keine näheren Details zum Action-Adventure. Die Entwickler möchten auch im Vorfeld nicht zu viel verraten. Die Spieler sollen sich überraschen lassen und voll und ganz in die Welt von Solar Ash eintauchen.

Wann und auf welchen Plattformen erscheint Solar Ash?

Da bereits Heart Machines Hyper Light Drifter unter den Spielern sehr beliebt ist, können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auch Solar Ash uns wieder mit großem Spielspaß erfreut.

Der Action-Plattformer von Publisher Annapurna Interactive wird bereits am 26. Oktober 2021 für die PlayStation 4 und 5 sowie für den PC via Epic Game Store erscheinen.

Quelle: Heart Machine/Youtube