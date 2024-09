Tokyo Game Show 2024 – Xbox Highlights

Zuschauer auf der ganzen Welt haben heute einen Einblick in die Spiele bekommen, die auf der Tokyo Game Show 2024 für Xbox erscheinen. Mit neuem Gameplay, Neuigkeiten und Enthüllungen zu Spielen aus ganz Asien und darüber hinaus, die für Xbox-Konsolen und PC erscheinen.

Xbox Highlights der Tokyo Game Show 2024

Titel die Game Pass-Mitglieder ab heute spielen können:

Trials of Mana und Legend of Mana von Square Enix

All You Need Is Help von Q-Games

We love Katamai REROLL + Royal Reverie von Monkeycraft Co und Bandai Namco

Final Fantasy Pixel Remasters I-VI von Square Enix.

Ab dem 5. November im Game Pass

Starcraft I

Starcraft II

Auch Interessant

Spieler hörten zum ersten Mal die japanische Sprachausgabe von Indiana Jones und der Grosse Kreis.

Konami zeigte das neueste visuelle Update zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Die japanischen Studios Denki Works und Critical Reflex feierten eine Weltpremiere mit ihrem klassisch inspirierten Tanuki Pon’s Summer.

Xbox hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Spiele auf allen Geräten verfügbar zu machen und Spiele aus Japan und ganz Asien sind entscheidend, um dieses Ziel zu erreichen. Sie haben derzeit mehr als 1.400 PC- und Konsolentitel in aktiver Entwicklung von Partnern in Asien und fühlen sich geehrt, dass so viele unserer Partner in Asien ihre kommenden Titel in ihrer Xbox-Übertragung vorstellen.

