Star Citizen – Dampener-Ship Showdown!

PVP Experten Meinung: RSI Mantis / DRAKE Cutlass Blue / RSI Antares – Ein Showdown, bei dem das Licht angeht!

Unter den vielen Raumschiffen in Star Citizen gibt es drei mit besonderen Fähigkeiten. Die Möglichkeit andere Schiffe am Quantensprung zu hindern, bzw. Schiffe aus diesem herauszuziehen. Ursprünglich für gesetzeskonforme Aufgaben gebaut, werden diese Schiffe heute auch oft auch von Piraten eingesetzt.

Heute treten die drei Giganten gegeneinander an: Die RSI Mantis, die Verführerin des Weltraums – die DRAKE Cutlass Blue, der wilde Partycrasher und die RSI Antares.

Die Glamouröse: RSI Mantis

Die RSI Mantis ist wie eine teure Flasche Wein – elegant, raffiniert und mit einem Hauch von Dekadenz. Als Meisterin der Quantuminterdiction kann sie jedes Schiff aus dem Quantum Travel reißen und es zwingen, sich ihrer Präsenz zu stellen. Doch die Mantis ist nicht nur ein Werkzeug, welches die beiden Techniken: Dampening & Interdiction vereint, sondern auch ein Kunstwerk.

Ihre schlanke, aerodynamische Form sowie die perfekt am Chassis anschließende Cockpitscheibe, welche dem Piloten eine ausgezeichnete Sicht ermöglicht, machen sie zu einem echten Hingucker.

Aber Vorsicht: Diese Dame ist nicht nur eine Finalistin bei einer Misswahl. Sie weiß mit ihren zwei Size-3-Laserkanonen, beeindruckender Manövrierfähigkeit (bei fortgeschrittenem Pilotenwissen) und mit bis zu 8x Size 1 Raketen ausgestattet, sich auch zu verteidigen.

Doch seien wir ehrlich – die zarte Schönheit trägt zwei fragile Triebwerke auf ihren Hüften, die es gar nicht begrüßen, wenn Projektile von Ballistic Gatlings auf sie einprasseln und ist für den direkten Kampf nicht gebaut worden.

Ausgestattet mit Bett, WC und Kaffeemaschine verwöhnt sie den Piloten bei länger dauernden Überfällen Verbrecherjagden.

Die Wilde: DRAKE Cutlass Blue

Im Gegensatz dazu kommt die DRAKE Cutlass Blue wie ein Rockstar auf die Bühne – laut, wild und bereit, die Party zu crashen. Einfach DRAKE!

Dieses Schiff schreit nach Action mit seiner robusten Panzerung, den mächtigen Triebwerken, ihrer Einfachheit und den beachtlichen Schiffswaffen. Mit vier Piloten gesteuerten Size-3 Waffen, einem Kofferraum voll Raketen (Size 1 – Size 4) zeigt sie jedem Gegner ihre scharfen Zähne. Die Cutlass Blue ist weiters mit einem Turm ausgestattet, der von einem zusätzlichen Crewmitglied bemannt werden kann. Dieser Turm ist um 360° schwenkbar und erweitert das Waffenarsenal um zwei weitere S3-Waffenpunkte. Ist der Turm bemannt und heißt es nun “locked and ready“, verursacht sie so manchem Lightfighter Piloten Albträume.

Ob der erhöhte Spritverbrauch bei diesem Schiff an den schwenkbaren und mächtigen Triebwerken, oder an einem Loch in der Treibstoffleitung liegt, konnte bis dato noch nicht von den Ingenieuren geklärt werden.

Übrigens: Im Gegensatz zur gehobenen DRAKE Corsair verfügt die Cutlass Reihe über keinen Sanitärbereich. Dafür über seitlich gut erreichbare Türen bzw. Docking Collars.

Doch was die Cutlass Blue wirklich auszeichnet, ist ihre Vielseitigkeit. Sie ist nicht nur ein Kampfschiff mit durchdachtem Intercepter Tuning, sondern auch ein mobiles Gefängnis mit acht Haftzellen. Leider ist dieses Gameplay derzeit noch nicht im Spiel integriert, aber aller Voraussicht nach, können wir uns dann im Jahr 2025 daran erfreuen.

Zusätzlich zu den bereits genannten Funktionen verfügt sie auch im hinteren Bereich des Schiffs über einen Frachtraum, welcher Platz für 12 SCU bietet. Somit lässt sich nicht nur wertvolle Fracht, sondern auch der ein oder andere Körper durch Stanton kutschieren.

Die, die es besser könnte: RSI Scorpius Antares

Die Scorpius Antares von RSI ist eine Meisterin der elektronischen Kriegsführung, besticht durch hohe Geschwindigkeit und herausragende Manövrierfähigkeit in der Atmosphäre und ist bis an die Zähne bewaffnet. Diese Eigenschaften machen sie zum schweren Jäger der ersten Wahl – Oder doch nicht?

Ausgestattet mit Dampener und EMP sowie den zuvor beschriebenen Eigenschaften, erscheint dieser X-Wing-ähnliche Jäger zunächst beeindruckend. Doch ein wesentliches Detail habe ich euch bisher verschwiegen: Sie ist einfach extrem unpraktisch.

Möchte man den eingebauten Dampener oder das EMP verwenden, so benötigt man dazu einen weiteren Spieler, der im Maxi-Cosi-ähnlichen Gunnersitz direkt hinter dem Piloten Platz nimmt. Einmal dort hinein gesetzt und angeschnallt, besteht seine einzige Aufgabe darin, zwei Knöpfe zu bedienen: Rote oder blaue Kugel – Dampener oder EMP. Doch wähle weise, wie Neo in Matrix, denn beides gleichzeitig funktioniert nicht.



Während der Pilot die Waffen bedient und das Weltraumabenteuer seines Lebens erlebt, bleibt nur zu hoffen, dass die Scorpius Antares vor dem Abflug mit einer Dashcam ausgestattet wurde. Der Co-Pilot selbst bekommt aufgrund der eingeschränkten Sicht von der abenteuerlichen Reise oder dem bevorstehenden Nahtoderlebnis nicht viel mit.

Es wäre wundervoll, wenn CIG eine Optimierung dieses Schiffes vornehmen würde. Sollte der Pilot zumindest über EMP oder Dampener verfügen, würde sich das Blatt dramatisch wenden. Bis dahin bleibt nur die Hoffnung, dass entweder ein wohlgesinnter Freund zur Seite steht oder man Glück hat und ein dressiertes Kopion diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen kann.

Die Schiffe in Zahlen

Übersicht RSI Mantis DRAKE Cutlass Blue RSI Antares Schiffsgröße: small (S2/XS) medium (S3/S) small (S2/XS) Crew: 1 1-3 1-2 Schilde: Size 1 Size 2 Size 1 Antrieb: Size 1 Size 2 Size 1 Waffen: 2xS3

bis zu 8x S1 Missiles 4xS3 + 2xS3(Turm)

bis zu 52 S1 Missiles 4x S3

16x S2 Missiles (Racks nicht austauschbar) Geschwindigkeit: 1393 m/s 1125 m/s 1375 m/s Dampener/Snare Reichweite: (S3 QED)

20km Snare

12km Dampener (S1 QD)

4km Dampener (S3 QD)

5km Dampener Kosten: 150$

3.402.000 aUEC

(New Deal/Lorville) 175$ standalone

3.704.400 aUEC (New Deal/Lorville) 230$

5.433.120 aUEC

(New Deal/Lorville)

Ein Wort zu den Dampener-Reichweiten:

Wie aus den in der Tabelle erstellten Dampener-Werten zu entnehmen ist, hat die Cutlass Blue die geringste Reichweite mit 4 KM. Diese Zahl mag zunächst großzügig erscheinen, doch wer einmal den feuerspeienden Türmen einer voll bemannten Caterpillar ausweichen musste, weiß, was es bedeutet, auch bei winterlichen Temperaturen Achselschweiß ausgesetzt zu sein.

Ein vergleichbares “Leben am Limit” führt der Antares-Pilot, der mit schwitzigen Händen den Joystick rührt und dabei das Röcheln des Kopions im Rücken hat. 5 KM lautet hier die Devise und erfordert höchste Konzentration bei der Verfolgung.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, nimmt in der RSI Mantis Platz und genießt die Show aus sicherer Entfernung. Hier ist es jedoch wichtig, einen Freund dabei zu haben, der im Ernstfall als “Meinungsverstärker” gegenüber dem Ziel auftreten kann. Denn aus einer Entfernung von 12 KM trifft, außer der guten Hoffnung des Piloten, den Verfolger nichts mehr.

Alles in allem kann man sagen, dass du als anständiger Kopfgeldjäger oder Pirat im Universum dein Schiff gut kennen solltest. Du solltest mit dem gekoppelten und entkoppelten Flugmodus vertraut sein und die richtigen Waffen für den entsprechenden Einsatzzweck für dein Schiff ausgewählt haben.

DOLUS Empfehlung: Cutlass Blue mit Turretgunner !

Tipp: Sollte das fliehende und unkooperative Ziel sich nach einem erfolgreichen Manöver im Soft Death befinden, kann der Turretgunner gleich nahtlos in das Boarding übergehen.

Willst du mehr über Piraterie mit einer Cutlass Blue bzw. Mantis erfahren?

Insider-Tipp: Piraterie in Star Citizen: Strategien und Überlebens-Tipps

Loadout Empfehlung Blue:

https://www.erkul.games/loadout/0ijT44f9

In der aktuellen Spielversion machen z.B. der Austausch von Schild und Kühler noch den geringsten Unterschied aus. Anders verhält es sich jedoch bei der Bewaffnung. Ein äußerst beliebtes Tool in diesem Zusammenhang ist der DPS Calculator (https://www.erkul.games/), welcher den Spielern ermöglicht, sämtliche Waffenstatistiken anzuzeigen und zu vergleichen.

Für die Cutlass Blue wurde das Omnisky IX Loadout gewählt, da diese Waffen aufgrund ihrer Reichweite von 2604 Metern und der Projektilgeschwindigkeit von 1400 m/s die beste Kompromisslösung darstellen. Mit diesen Waffen ist es nicht nur möglich, mittlere bis große Schiffe langsam aber stetig zu bekämpfen, sondern auch gegen den ein oder anderen Light- oder Medium-Fighter zu bestehen.

Fazit: Der Gewinner?

Wer ist der Gewinner dieses epischen Showdowns?

Nun, das hängt davon ab, was ihr im Verse anstellen wollt. Die RSI Mantis ist das perfekte Schiff für diejenigen, die mit Stil und Charme gesuchte Verbrecher oder bis zum Platzen gefüllte Transportschiffe aus dem Sprung ziehen wollen, während sie zugleich das Sicherheitspaket buchen möchten, um sicherzustellen, dass das wertvolle Ziel nicht gleich wieder entkommt.

Die DRAKE Cutlass Blue hingegen ist für diejenigen, die keine Angst haben, sich die Hände schmutzig zu machen. Sie ist das Schiff für Draufgänger, die jeden Raum mit ihrer bloßen Präsenz dominieren wollen. Diese Einstellung, gewürzt mit einem fähigen Turmschützen und einer Prise Piloten-Können, macht sie zu einem wahrhaft gefährlichen Gegner und einem vielseitig einsetzbaren Schiff.

Und die RSI Scorpius Antares, sieht einem X-Wing Fighter ähnlich. Punkt.

Nein, dieses Fazit will ich so nicht stehen lassen. Die RSI Antares ist, wenn sie voll besetzt ist, wohl das gefährlichste der hier genannten Schiffe. Leider bedarf es noch einiger Anpassungen und Liebe, damit sie ihr volles Potenzial entfalten und effektiv im Einsatz genutzt werden kann.

Letztendlich sind jedoch alle Schiffe Meister ihres Fachs und bilden, wenn sie gemeinsam verwendet werden, eine Symbiose, die Stärke und Effizienz vereint.

Im Verbund um ihr ausgewähltes Ziel tänzelnd wird man sie künftig im Verse noch des Öfteren bewundern dürfen.

Willst du wissen, wie man die RSI Mantis richtig einsetzt, um Schiffe aus dem Quantensprung zu ziehen?

Fishing Ships – Quantum Interdiction und Enforcement in Alpha 3.23.0 und darüber hinaus: https://www.reddit.com/r/starcitizen/comments/1cpdce4/fishing_ships_quantum_interdiction_and/

Das beste Interdiction Tool am Markt:

snareplan.dolus.eu