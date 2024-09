Half-Life 2 RTX – Kult Shooter erstrahlt in neuem Glanz

Auf der Gamescom 2024 wurden nicht nur zahlreiche neue Spiele vorgestellt, sondern auch Nvidia beeindruckte mit einer Tech-Demo von Half-Life 2 RTX. Einem Raytracing-Remaster des ikonischen Shooters Half-Life 2.

Half-Life 2: Ein zeitloser Klassiker

Wir schreiben das Jahr 2004 und damit eines der Wohl besten Jahre in der Videospiel-Geschichte. Neben Schwergewichten wie GTA: San Andreas, Fable, World of Warcraft oder Far Cry erblickte auch Half-Life 2 das Licht der Welt. Der Shooter wird bis heute als Meilenstein der Spieleindustrie gefeiert und gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Die Grafik war für damalige Verhältnisse beeindruckend, doch besonders die innovative Physik-Engine setzte neue Maßstäbe für die Spieleentwicklung.

Ergänzt wurde der Titel durch zwei Story Addons. Trotz zahlreicher Gerüchte hat Valve bis heute keinen dritten Teil oder die dritte DLC-Episode veröffentlicht. Mit Half-Life: Alyx erschien 2020 jedoch ein VR-Ableger, welches als eines der besten VR-Spiele überhaupt gilt.

Half-Life 2 RTX: Neues Leben durch Remaster

Fans des Franchise warten also sehnsüchtig auf mehr. Diese Lücke möchte Half-Life 2 RTX schließen. Dabei handelt es sich um ein Community-Projekt der Orbifold Studios. Das Team setzt sich aus einem Kollektiv bekannter Entwickler aus der Modding-Szene zusammen. Insgesamt sollen über 100 Künstler am Remaster arbeiten, von denen einige bereits an der Half-Life 2 VR Mod mitwirkten.

Die Modder planen, das Spiel grundlegend zu überarbeiten, wie die gezeigte Tech-Demo eindrucksvoll demonstriert. Präsentiert wird das Level „Nova Prospekt“. Neben den realistischen Schatteneffekten glänzt das Remaster mit neuen Partikeleffekten bei Schusswaffen, überarbeiteten Nachlade-Animationen und hochauflösenden Assets. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Nvidia-Technologien, wie DLSS 3, NVIDIA Reflex und RTX IO, die unter anderem die komplette Beleuchtung durch Pathtracing ersetzen.

Ein Video auf dem auf dem YouTube-Channel des Grafikherstellers zeigt eindrucksvoll den Vergleich zwischen Remaster und Original und demonstriert, wie das Raytracing-Projekt dem Shooter neues Leben einhaucht – pünktlich zu seinem 20-jährigen Jubiläum im November.