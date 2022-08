Half-Life 2 VR-Mod: Toller neuer Trailer

Was lange währt, wird endlich gut. Half-Life 2 VR steht bereits jetzt schon in den Startlöchern und das Warten hat sich sichtlich gelohnt.

Nach der neusten Aktualisierung der Roadmap seitens des Mod-Teams rund um Valve und Half-Life2 soll die spielbare Version bereits im September veröffentlicht werden. Bisher laufen die Tests noch in einer privaten Beta-Version, welche überwiegend positives Feedback erhält.

Das heißt seitens Mod-Team nicht, dass mit der Veröffentlichung Schluss ist, sondern wie gewohnt an weiteren Punkten aktiv gearbeitet wird. Hier wird das Spielerlebnis auch weiterhin spannend bleiben, der damit verbundene Spielspaß und die VR-Experience weiter soll hier also nicht zu kurz kommen.

Episoden

Es wird zum einen eine komplett auf VR angepasste Episode geben, welche bereits parallel zur Mod entwickelt wurde. Ebenso ist geplant, die vorhandenen Episoden nach und nach in die VR-Umgebung zu migrieren.

Waffen

Alle in Half-Life 2 enthaltenen Waffen wurden in die VR-Mod konvertiert und sind dort voll Funktionsfähig. Allerdings wird es in der ersten Fassung noch an einigen bekannten Features, Abstriche geben. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt in der Version Einzug finden.

Bewegung

Gemäß dem aktuellen Stand der Entwicklung sind die aus anderen VR-Titeln bekannten Funktionen bereits integriert und bedürfen nachträglich noch an einigen Feinjustierungen um das zukünftige Spielerlebnis noch besser und reeller zu gestalten. Hier soll besonders auf die im VR bekannte „VR-Sickness“ wert gelegt werden.

Maps und Texturen

Auch nach 18 Jahren ist die entwickelte Basis von Half-Life 2 und damit überholten Texturen und Grafikdetails noch nicht ganz aus dem Rennen. Leider kann mit diesem Projekt kein Remaster der vorhandenen Version realisiert werden. Dies wird bestimmt auch in einigen Punkten mehr oder weniger zu tragen kommen. Das Mod-Team hat sich hier auf die Funktionalität für VR konzentriert. Hier wird auf die Technik von KI-Upscaling zurückgegriffen um die vorhandenen Texturen neu aufleben zu lassen. Basierend auf der aktuellen Technik strahlen die Maps mit aktualisierter Beleuchtung im neuen Glanz und können sich auf alle Fälle sehen lassen.

Wir sind also gespannt, wie das Release im September ankommt und wie es sich in der weiteren Zeit mit den geplanten Updates und zusätzlichen Assets entwickelt.

