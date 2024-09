Erster Trailer zum Minecraft-Movie veröffentlicht. Nun, eigentlich ist es ja eher ein Teaser-Trailer, aber immerhin stellt uns der kurze Clip die Hauptfiguren des kommenden Kinofilms „A Minecraft Movie“ vor.

Neben Jason Momoa (u. a. „Stargate Atlantis“, „GoT“) als Garret „The Garbage Man“ Garrison, taucht auch Jack Black (u. a. „School of Rock“) als Steve auf. Außerdem zeichnet sich für die Regie Jared Hess (u.a. „Ninety-Five Senses“, „Nacho Libre“) verantwortlich.

Die Realverfilmung, die sich dem meistverkauften Videospiel aller Zeiten annimmt, landet im April 2025 in den Kinos. In weiteren Rollen sind ferner Emma Myers („Wednesday“), Danielle Brooks („Die Farbe Lila“), Sebastian Eugene Hansen („Just Mercy“) und Jennifer Coolidge zu sehen.

Zur Handlung:

Die vier Außenseiter Garrett Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) und Dawn (Brooks) kämpfen mit alltäglichen Problemen. Als sie plötzlich durch ein mysteriöses Portal gezogen werden, beginnt ihr Abenteuer. Um wieder nach Hause zu kommen, müssen sie diese Welt meistern und sie auch vor bösen Dingen wie Piglins und Zombies beschützen. Gemeinsam mit dem erfahrenen Handwerker Steve (Black), begeben sie sich auf eine magische Suche.

Der Film wird weltweit von Warner Bros. Pictures und in China von Legendary East vertrieben und in Nordamerika am 4. April 2025 ausschließlich in Kinos und IMAX-Kinos veröffentlicht, international ab dem 2. April 2025.

Quelle: Warner Bros. Pictures