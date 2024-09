Eine kleine Erinnerung: Call of Duty: Black Ops 6 startet in die offene Beta. Das zweite Beta-Wochenende von Call of Duty: Black Ops 6 beginnt am heutigen Freitag, den 6. September um 18 Uhr MEZ und endet am Montag, den 9. September um 18 Uhr MEZ.

Diese zweite Beta ist für alle Spieler auf allen Plattformen verfügbar, unabhängig von ihrem Vorbestellungsstatus und außerdem für Game Pass-Abonnenten.

Dieses Wochenende erwarten Euch u. a.

Core Map: Babylon: Kämpft euch durch die Ruinen einer antiken Stadt, klettert über verfallene Säulen und kriecht unter den Palast. Hier geht es insbesondere viel vertikal zu. Also bleibt beweglich, wenn ihr den zentralen Altar einkreist und euch den besten Platz sichert. Zieht euch in die Kapelle oder das Depot zurück für einen besseren Überblick oder stürzt euch direkt ins Getümmel.

Kämpft euch durch die Ruinen einer antiken Stadt, klettert über verfallene Säulen und kriecht unter den Palast. Hier geht es insbesondere viel vertikal zu. Also bleibt beweglich, wenn ihr den zentralen Altar einkreist und euch den besten Platz sichert. Zieht euch in die Kapelle oder das Depot zurück für einen besseren Überblick oder stürzt euch direkt ins Getümmel. Strike Map: Stakeout: Eine Überwachung in der Mittelmeerregion von Avalon wurde kompromittiert, als die Operator in die kleine Wohnung eindrangen, sich ihren Weg durch Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer freikämpften und auf den Balkon gelangten. Zurückgelassene Überwachungsgeräte geben Aufschluss über den Fortschritt der durchgeführten Informationsbeschaffung, ein Wanddurchbruch ermöglicht den ehemaligen Agenten einen einfachen Zugang zu ihrer Ausrüstung.

Eine Überwachung in der Mittelmeerregion von Avalon wurde kompromittiert, als die Operator in die kleine Wohnung eindrangen, sich ihren Weg durch Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer freikämpften und auf den Balkon gelangten. Zurückgelassene Überwachungsgeräte geben Aufschluss über den Fortschritt der durchgeführten Informationsbeschaffung, ein Wanddurchbruch ermöglicht den ehemaligen Agenten einen einfachen Zugang zu ihrer Ausrüstung. Kämpft gegen die Kill Order: Spielt den neuen Spielmodus „Kill Order“ auf schnellen Strike-Karten mit deaktivierten Scorestreaks.

Spielt den neuen Spielmodus „Kill Order“ auf schnellen Strike-Karten mit deaktivierten Scorestreaks. Feuergefecht: Eliminiere mit einer vorgegebenen Klasse alle gegnerischen Spieler, um die Runde zu gewinnen. Kein Respawn.

Erreiche am zweiten Beta-Wochenende Level 30 und erhalte zusätzliche Belohnungen und freischaltbare Gegenstände für deine individuelle Ausrüstung.

Mehr Informationen zur Call of Duty: Black Ops 6 Beta findet Ihr auf dem offiziellen Blog.

Quelle: Activision

