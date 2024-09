Der Batman-Tag und Manga-Day steht in den Startlöchern. Die beiden Events, welche auf den gleichen Tag fallen zelebrieren die Fledermaus und die japanische Zeichenkultur. Zu diesen Anlässen verteilen die Comic- und Buchhändler gratis Comics, Poster, Leseproben und mehr.

Batman-Tag und Manga-Day

Am 21. September ist wieder Batman-Tag! Doch diesmal steht der Joker im Rampenlicht. Geboten wird ein gratis Comic mit dem Titel „Der Joker ist zurück!“. Außerdem ein Wendeposter und Postkarten. Jeweils beide mit dem dunklen Ritter und dem Joker. Alles, solange der Vorrat reicht. Hinzukommt der mögliche Erwerb von der auf 999 Exemplare limitierten Ausgabe Batman 89 mit Variant Cover. Alle Informationen zum besonderen Tag findet ihr auf der Seite von Panini.

Zeitgleich findet auch der Manga-Day 2024 statt. Noch mehr Verlage und Marken beteiligen sich an diesem Festtag der japanischen Popkultur und haben zusammen 30 Manga-Gratis-Leseproben bereitgestellt. Diese sind in den teilnehmenden Shops erhältlich. Auch hier gilt wieder, solange der Vorrat reicht. Panini ist mit zwei Gratis-Mangas dabei: The Strange House und Lycoris Recoil. Auf der Homepage findet ihr alle Verlage und Mangas.

Noch mehr Joker

An diesem besonderen Tag ist auch die mit Spannung erwartete Anthologie des Irrsinns Joker: The World (offizieller Termin ist der 17. September 2024) bei den Shops erhältlich. In dem Band findet sich eine von Comedian Torsten Sträter geschriebene und von Ingo Römling gezeichnete Joker-Story. Panini verkündet zudem, dass am 30.11.2024 Torsten Sträter und Ingo Römling auf der Comic Con Stuttgart am Vormittag des Eröffnungstags für ein gemeinsames Panel und eine Signierstunde vor Ort sind.