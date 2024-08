Xbox Konsolen – Drei neue Series X|S Varianten zum Vorbestellen

Es stehen neue Xbox Konsolen zum Vorbestellen bereit. Dazu zählen die Varianten Series S (1TB) in Robot White, Series X (1TB) in der Digital Edition in Robot White und Series X (2TB) in der Galaxy Black Special Edition. Die drei neuen Xbox Series X und S-Konsolen, welche Anfang des Jahres auf dem Xbox Games Showcase 2024 angekündigt wurden, kommen am 15. Oktober auf den Markt.

Neue Xbox Konsolen für das beste Spielerlebnis

Microsoft möchte mehr Spiele für mehr Gamer auf einer Vielzahl von Geräten verfügbar machen. Für Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate, des PC Game Pass und des Game Pass für Konsole sind viele Titel ab dem ersten Tag spielbar. Im September geht es los mit Age of Mythology: Retold, gefolgt von zahlreichen Highlights im Oktober, darunter Call of Duty: Black Ops 6 und Diablo IV: Vessel of Hatred. Freut euch außerdem auf Titel wie Indiana Jones und der Grosse Kreis, Microsoft Flight Simulator 2024 und S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, die später im Jahr erscheinen.

Mit Xbox könnt ihr eure Lieblingsspiele auf einer Vielzahl von Geräten genießen. Ganz gleich, ob ihr auf der Xbox-Konsole, dem PC, einem Handheld wie dem Lenovo Legion Go oder dem Asus ROG Ally, einem Samsung TV oder einem Amazon-Fire-TV-Gerät spielen möchtet. Ihr könnt immer und jederzeit auf diese Spiele zugreifen. Unter Xbox.com/regions erfahrt ihr, wie ihr in eurer Region spielen könnt.

> Game Pass Titel im August.

Mit einer aufregenden Reihe neuer Spiele, die dieses Jahr erscheinen, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um mit Xbox Dein persönliche Gaming-Abenteuer zu starten.

Ankündigungsvideo zu den neuen Geräten.