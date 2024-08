The Last of Us – New Game Plus in unter 2 Stunden 17 Minuten

Der deutsche Speedrunner Yoranto aus Nordrhein-Westfalen hat gestern einen neuen Weltrekord aufgestellt. Im Spiel The Last of Us Remastered in der Kategorie Any% New Game Plus wurde eine sagenhafte Zeit von ihm aufgestellt!

The Last of Us Any% NG+ Speedrun

Der Naughty Dog Titel The Last of Us benötigt wahrscheinlich keine große Erklärung mehr. Das Spiel ist ein Meilenstein in der Videospielgeschichte und sollte zum Grundwissen gehören. Speedruns gehören dagegen immer noch zu einer kleineren Community. Ziel eines solchen Runs ist es, ein Game so schnell wie möglich durchzuspielen. Dazu gehört es auch es in- und auswendig zu kennen. In den meisten Fällen lieben die Runner die Spiele, welche sie immer und immer wieder speedrunnen.

Any% NG Plus ist eine Unterkategorie des normalen Durchlaufs. Any% ist gleich zu setzen mit „egal wie“. Es ist also auch erlaubt größere Glitches (Fehler Bugs) auszunutzen. NG+ New Game Plus bedeutet mit einem bisherigen Spielstand samt Verbesserungen einen neuen Durchlauf zu starten.

Die größten Glitches stellen Paletten und Müllcontainer dar. Durch den richtigen Winkel und dem Einsatz der Kamera oder Grafikeinstellungen tritt Joel teilweise aus den Zwischenszenen heraus oder fliegt und schwimmt an Zielorten. Außerdem ermöglicht diese Vorgehensweise Kampfsequenzen zu übersprungen. Ein permanenter Waffen- und Itemwechsel kann Abschnitte unterbinden, welche die Figur zwingen langsam zu laufen. Genaueres erklärt euch Yoranto sicher gerne selber in seinem Stream auf Twitch.

Die geschlagene Zeit

Der Streamer, Profi Factions Player und Speedrunner hat in dieser Kategorie abermals einen Weltrekord aufgestellt. Seine beendete Zeit lautet 2 Stunden 16 Minuten und 47 Sekunden. Damit hat er sein Ziel erreicht ein – Unter 2 Stunden 17 Minuten – zu schlagen. Yoranto erwähnte zudem, dass in einigen Abschnitten noch keine Glitches oder Shortcuts gefunden wurden und so eine deutlich bessere Zeit nicht auszuschließen ist. Wir beglückwünschen unseren heimischen Runner zu dieser Leistung.

Der komplette The Last of Us any% NG+ Speedrun.