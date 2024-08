Neuigkeiten zu Civilization 7: Neue Features gut geklaut?

Wenn auf der Gamescom so ziemlich jeder große Hersteller die Highlights des eigenen Studios bewirbt, kann natürlich auch Firaxis mit Civilization 7 nicht weit sein.

Während einer Präsentation, die eine kurze Vorstellung des Spieles enthielt, als auch ein paar Minuten Live-Gameplay, hat ein Sprecher des Studios die Vorzüge der Neuerungen des anstehenden Civ-Teils erläutert.

Leider waren keine Aufnahmen der Präsentation gestattet, so dass uns hier nur Stock-Fotos zur Verfügung stehen.

Welche Neuerungen gibt es?

Auffallend interessant bei der Präsentation war, dass viele der Neuerungen irgendwie an Genrekonkurrenten Millenia erinnern.

So gründen Siedler zum Beispiel keine voll steuerbaren neuen Städte mehr, sondern zunächst kleine Siedlungen, die erst entwickelt werden müssen, bevor sie in bekannter Manier dann als Stadt funktionieren.

Zudem soll es in Zukunft neben den regulären Kampfeinheiten auch Kommandeure geben, die nahestehende Einheiten stärken werden. Auch dies erinnert an die Elite-Einheiten aus Millenia.

Weiterhin passt Firaxis die Civilization-Tech-Trees an. So soll in Zukunft jede Zivilisation einen eigenen Civ-Tree erhalten, damit sich die unterschiedlichen Völker deutlich stärker in Ihrer Entwicklung unterscheiden.

Passend dazu soll es zum ersten Mal möglich sein, die eigenen Herrscher hinsichtlich bestimmter Vor- und Nachteile selbst anzupassen. Hier wird es interessant sein zu sehen, wie Firaxis das Balancing der Anpassungen gewährleisten möchte.

Zusätzlich zu den Änderungen am Civ-Tree wird es außerdem auch ein neues Feature im Forschungsbaum geben. Es soll zu bereits erforschten Technologien die Möglichkeit geben, noch eine Meisterstufe der besagten Technologie zu erforschen. So sollen Spieler, die sich auf bestimmte Aspekte beim forschen Fokussieren, mit zusätzlichen Vorteilen belohnt werden.

Zu guter Letzt dreht Firaxis am Design-Schräubchen und lässt das eher comic-hafte Aussehen von Teil 6 in der Giftschublade verschwinden. Stattdessen möchte man eher auf ein Design setzen, welches die Bauten in Civilization 7 wie eine Miniaturwelt aussehen lässt.

Fazit

Wir sind sehr gespannt auf das neue Civilization 7 und denken, die Änderungen am Gameplay sowie am Design tun dem Spiel sehr gut. Ein wenig frech erscheint es, dass man sich einige Ideen von anderen Genrevertretern ausgeliehen zu haben scheint.

Andererseits bedienen sich diese ja auch seit Jahren am Grundkonzept der Civilization-Reihe, also sollten wir es nicht allzu kritisch sehen, wenn diese Entwicklung auch mal in die umgekehrte Richtung geht!

Civilization 7 soll voraussichtlich im Februar 2025 in den Release gehen.