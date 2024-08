Geburtstagsgewinnspiel 2024 – Thrustmaster

Die Feier zu unserem 14. Geburtstag geht weiter und wir haben noch mehr Geschenke für euch! Heute verlosen wir zusammen mit Thrustmaster das perfekte Lenkrad für alle Fans von Landwirtschafts- und Truck-Simulationen, das T128 SimTask Pack.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „Thrustmaster“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Eine kurze Vorstellung:

Das T128 SimTask Pack besteht aus gleich mehreren Komponenten. Dem T128 Rennlenkrad, den Pedalen T2PM und das dazu passende SimTask Steering Kit. Dieses enthält eine Halterung mit Klemmsystem, um das Lenkrad an Tischen mit einer Plattendicke von 15 bis 50 mm montieren zu können. Dabei befindet es sich nicht in der üblichen Rennlenkradausrichtung, sondern ist gedreht, sodass das Lenkrad nur leicht gewinkelt zum Tisch steht. Damit ist es genau so ausgerichtet, wie auch in einem Traktor oder Lkw. Auch der typische Lenkradknauf ist dabei enthalten. Somit hat man beim Fahren stets eine Hand zum Schalten oder für die Gerätesteuerung frei.

Das T128 verfügt über einen Rotationswinkel von 270° bis 900° und ist auch mit einer Force-Feedback-Funktion ausgestattet. Dazu besitzt es magnetische Schaltwippen und eine LED-Anzeige für die Motordrehzahl. Dank der 13 Aktionstasten kann man zur Bedienung der Spiele auch auf ein Gamepad verzichten.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 31.08.2024 an allen Gewinnspieltagen teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2024, 23:59 Uhr