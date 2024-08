Deadpool – Sieben Tage Sieben Morde! – Comic Review

Anlässlich des Kinostarts von Deadpool & Wolverine fährt Panini ein großes Aufgebot an Comics zum gleichnamigen Helden auf. Eine gute Gelegenheit die aktuelle Ausgabe von Deadpool zu lesen mit dem Titel Sieben Tage Sieben Morde! Es handelt sich dabei um die gleiche Anzahl an Kurzgeschichten, an denen eine Reihe von Autoren und Zeichnern gearbeitet haben.

Die Köpfe: Cullen Bunn, Rob Liefeld, Greg Land, Gail Simone, Marc Guggenheim, Whilce Portacio

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (23.07.2024)

Preis: 8,99 Euro

Ausstattung: Variant Cover

Über Deadpool 7

Deadpool – Sieben Tage Sieben Morde! ist ein Comic mit sieben Kurzgeschichten, welche von verschiedenen Autoren und Zeichnern stammen. Hier kommen verschiedene Protagonisten vor und es findet im aktuellen Zeitgeschehen des Comic-Universums statt. Die Ausgabe sieben ereignet sich nach dem Abschluss des Geplänkels zwischen Valentine Vuong und Pooli.

Deadpool – Sieben Tage Sieben Morde! erzählt sieben Kurzgeschichten des Antihelden Wade Wilson. Ironischerweise machen er und die Autoren sogar Witze darüber, dass sie für ihre Erzählung nur 10 Seiten Zeit haben. Auf den folglich kommenden 70 Seiten begleiten wir Wade bei seinen Aufträgen. Die Bezahlung für die Söldnertätigkeiten ist dabei das wichtigste.

Der Auftrag kommt jedoch nicht immer von der richtigen Seite. Manchmal geht es um die Moral, manchmal um die Liebe. Mit dieser hat der emotional vorbelastete Wade sehr zu kämpfen auf den folgenden Seiten. Auch eigene Entscheidungen, die die Pläne der Auftraggeber durchkreuzen werden getroffen.

Siebenmal so oft dumme Sprüche und übertriebene blutige Härte. Deadpool in seinem vollen Element zwischen Gut und Böse.

> Review zum Kinofilm Deadpool & Wolverine.

Eindruck

Deadpool – Sieben Tage Sieben Morde! bringt mit seinen sieben Kurzgeschichten kurzweiligen Spaß. Sogar welcher, der einen in Erinnerung bleibt. Das dürfte an dem Auftritt der Goblin Queen liegen und an einem Debüt einer neuen Mutantin. Diese hört auf dem Namen Lady Anime und hat ganz besondere Kräfte Deadpool in die Schranken zu weisen.

Für 8,99 bekommt man einiges Geboten. Die typischen Deadpool Sprüche und einige Gäste, die sich von ihrer besten Seite zeigen. Die verschiedenen Zeichenstile und das Einsetzen der Farben machen den Comic noch interessanter. Die kreativen Köpfe Cullen Bunn, Rob Liefeld, Greg Land, Gail Simone, Marc Guggenheim und Whilce Portacio haben das volle Potenzial der geringen Seitenanzahl ausgeschöpft und sogar darüber Späße gemacht.

Deadpool ist ein fast unsterblicher Killer mit einem eigenen Kopf. Keiner kennt so richtig seinen Plan oder Moral. Die verschiedensten Aufträge nimmt dieser Antiheld wegen des Geldes an und hat sogar manchmal seine Liebe als Gegner vor sich, da er keinen Gedanken daran verliert, von welcher Seite der Auftrag kommt. Welche Position er letztlich bezieht und wie er handelt erfahren wir meist auf der letzten Seite.

Fazit

Die siebte Ausgabe der aktuellen Deadpool Comic Reihe bietet für seine knapp 9 Euro gute Unterhaltung. Es kommen coole nischige Helden und Schurken vor und ein Dialog über das Multiversum, das den paar Seiten Spaß zugutekommt. Die Gags und Sprüche waren jedoch jetzt nicht so Hammer, sodass ich laut lachen musste, wie es sonst der Fall bei ihm ist. Wirklich spannend ist das Debüt von Lady Anime. Ich bin wirklich heiß darauf demnächst mehr von ihr zu sehen. Preis und Leistung ist bei dieser Ausgabe TOP!

Deadpool – Sieben Tage Sieben Morde! vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 8,99 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Marvel, Panini