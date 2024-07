Trailer zu Nosferatu – Der Untote

Anfang nächstes Jahr ist es soweit.

Der Stummfilmklassiker aus dem Jahr 1922, Nosferatu – Eine Symphonie des Grauen erhält ein Remake. Genau wie das Original basiert dieses dabei auf einer freien Adaption von Bram Stokers Roman Dracula.

Die Handlung von Nosferatu – Der Untote

Ellen Hutter, eine junge Frau im Deutschland des 19.Jahrhunderts, wird vom uralten transsylvanischen Vampir Nosferatu verfolgt, der unsterblich in sie verliebt ist und dabei eine obsessive Begierde nach ihr entwickelt. Das Grauen soll ihn dabei stets begleiten und Angst sowie Unruhe über die kleine Stadt bringen.

Diese Stars sind dabei

Die Regie übernimmt Robert Eggers, von diesem stammt ebenfalls das Drehbuch. Dieser erreichte vor allem durch seine Filme „The Witch“ und „The Lighthouse“ Bekanntheitsgrad im Horror-Genre.

Lily-Rose Depp spielt Ellen Hutter, die Frau, von der Nosferatu besessen ist.

Nosferatu wird von Bill Skarsgård gespielt, den die meisten wohl schon als den Horror-Clown Pennywise kennen dürften.

Nicholas Hoult ist Thomas Hutter, Ellens Ehemann und Immobilienmakler, der mit seinem neuen Kunden in Kontakt kommt, ohne zu wissen, dass der Graf ein jahrhundertealter Vampir ist.

Weitere Darsteller sind Aaron Taylor-Johnson als Friedrich Harding, Emma Corrin als Anna Harding und Willem Dafoe als Professor Albin Eberhart von Franz.

Nosferatu – Der Untote soll am 25.Dezember 2024 in die US-Kinos kommen. Das bedeutet in Deutschland müssen wir uns einige Tage mehr gedulden, denn hierzulande wird er dann am 2.Januar 2025 das erste Mal auf der Kinoleinwand zu sehen sein.

Quelle: Trailer , variety