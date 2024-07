Süß und bunt: Candy & Co als Spielsymbole

Schon mal bemerkt, wie oft du in Videospielen auf Süßigkeiten stößt? Diese süßen und bunten Symbole ziehen uns magisch an und sind nicht nur in Candy Crush zu finden. Die Faszination für Süßigkeiten als Spielelemente ist tief in unserer Kultur verankert und reicht weit zurück, sogar bis in die Zeiten des Schlaraffenlandes.

Warum sind Süßigkeiten in Spielen so beliebt? Ein Grund ist sicherlich ihre visuelle Anziehungskraft. Bunte, glänzende Bonbons und süße Leckereien sind einfach schön anzusehen und machen Spaß. Darüber hinaus wecken sie nostalgische Gefühle und erinnern uns an die Einfachheit und Freude unserer Kindheit.

Auch der Belohnungseffekt spielt eine große Rolle. In vielen Spielen dienen Süßigkeiten als Belohnungen, die dich für deine Mühen entschädigen. Sie sind leicht verständlich und symbolisieren etwas Positives und Begehrenswertes.

Die Anfänge

Bevor wir uns in die digitale Welt stürzen, lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Schon im Mittelalter war das Schlaraffenland ein Symbol für Überfluss und Genuss. Es war ein mythisches Land, in dem Milch und Honig flossen und es nur süße Leckereien gab. Diese Vorstellung hat uns bis heute fasziniert und beeinflusst unsere Vorlieben in Spielen und Geschichten.

Die Einführung von Fruchtsymbolen in Spielen kam schon mit den ersten Slots, den sogenannten „Fruit Machines“ in den 1900er Jahren. Diese wurden besonders in Großbritannien populär. Die Früchte – Kirschen, Zitronen, Orangen und Melonen – wurden zu einem Standard auf den Walzen. Farbenfrohen Fruchtsymbole und Candy sind auch heute bei modernen Slotspielen, wie dem Sweet Bonanza Slot zu sehen. Sie bieten eine einfache, aber ansprechende visuelle Darstellung, die sofortige Assoziationen zu Belohnung und Genuss hervorruft – genau das, was die Spieler anzieht.

In den frühen 1980er Jahren begann die Reise der süßen Spielsymbole. Pac-Man (1980) ist ein perfektes Beispiel. Zwar jagt Pac-Man hauptsächlich Geister, doch er frisst sich durch ein Labyrinth voller kleiner, süßer Punkte – sogenannten „Pellets“ – und gelegentlich Früchte, um Bonuspunkte zu sammeln. Diese Früchte, obgleich keine Süßigkeiten, deuten bereits auf den Reiz von essbaren Belohnungen hin.

Kurz darauf kam Bubble Bobble (1986) auf den Markt. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle kleiner Dinosaurier, die Blasen schießen, um Gegner zu fangen. Nach dem Besiegen der Gegner verwandeln sich diese oft in Süßigkeiten, die du einsammeln kannst. Hier begann die Transformation von Gegnern in süße Belohnungen – ein Konzept, das sich bis heute in vielen Spielen findet.

Ein Sprung zu noch mehr Süßem

In den 90er Jahren wurde das Thema „süß“ in Spielen weiter ausgebaut. Kirby’s Dream Land (1992) ist ein weiteres ikonisches Spiel mit Gelegenheit zum Naschen, in dem du Kirby steuerst, einen kleinen rosa Helden, der Gegner einsaugt und sich durch eine Welt voller süßer Symbole kämpft. In Kirby’s Welt sind Süßigkeiten oft Power-Ups, die dir helfen, weiterzukommen.

Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends kamen mehr Spiele, die Süßigkeiten als zentrales Element nutzten. Super Mario Sunshine (2002) brachte eine frische Perspektive mit fruchtigen Power-Ups und bunten Welten. Mario-Spiele hatten schon immer eine gewisse „Süße“ an sich, aber Sunshine betonte dies mit tropischen Früchten und lebendigen Farben noch stärker.

Dann kam das Jahr 2012, und die Welt wurde von Candy Crush Saga erobert. Dieses Spiel machte Süßigkeiten zu Hauptdarstellern und verzauberte Millionen von Spielern weltweit. Du kombinierst bunte Bonbons, um Punkte zu sammeln und Level zu bestehen. Das einfache, aber süchtig machende Gameplay machte es zu einem der beliebtesten mobilen Spiele aller Zeiten. Candy Crush zeigte uns, dass süße Spiele nicht nur für Kinder sind, sondern Spieler jeden Alters ansprechen können.

In den letzten Jahren haben sich noch mehr Spiele dem süßen Trend angeschlossen. Donut County (2018) ist ein wunderbares Beispiel. Hier steuerst du ein Loch im Boden, das immer größer wird, je mehr Objekte – darunter viele süße Leckereien – du verschlingst. Das Spiel kombiniert eine charmante Story mit einem einzigartigen Spielprinzip und vielen süßen Elementen.

Ein weiteres Spiel, das süße Symbole nutzt, ist Animal Crossing: New Horizons (2020). Hier kannst du eine Vielzahl von Leckereien herstellen, von Kuchen bis zu Süßigkeiten, und dein Dorf mit bunten, süßen Dekorationen verschönern. Das Spiel fördert die Kreativität und nutzt dabei die süßen Dinge, um eine einladende und entspannende Umgebung zu schaffen.

Ein Trend der bleibt

Von den frühen Tagen des Schlaraffenlandes bis zu modernen Videospielen wie Candy Crush und Animal Crossing haben süße Symbole eine konstante Faszination ausgeübt. Sie bringen Farbe und Freude in die Spielwelt und bieten eine einfache, aber effektive Möglichkeit, Spieler zu belohnen und zu motivieren. Egal, ob du in Candy Crush Bonbons kombinierst oder in Animal Crossing Kuchen backst – die Welt der Spiele ist süßer und bunter denn je.

Bildquelle:

Pixabay