Alles Fifty Fifty – Eine Erziehungskomödie

Aber damit soll nun endgültig Schluss sein! Marion und Andi ergreifen entschlossene Maßnahmen, ohne zu bemerken, wie ihr Sohn sich bei seiner ersten Sommerliebe langsam von ihnen distanziert.

Auch bei Auseinandersetzungen ist offensichtlich, dass der hochkarätige Cast von Alles Fifty Fifty eine herausragende Chemie besitzt. Mutter Marion und Vater Andi, beide hochengagiert in ihren Karrieren, zeigen sich als geschiedene Eltern, die Milan nur das Beste bieten möchten, indem sie ihn mit Fürsorge und modernster Technik verwöhnen. Der Elfjährige kommt dabei kaum zu Wort und wird regelmäßig in den Familienbesprechungen ignoriert, was sich zu einem wiederkehrenden Running Gag im Film entwickelt.