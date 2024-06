Weitere Neuheiten im Juni 2024 bei altraverse und die Dokomi

Soeben wurden weitere Neuheiten für Juni 2024 bei altraverse bekannt gegeben. Mit dabei Dark Souls Redemption und die Teilnahme an der Dokomi 2024 in Düsseldorf. Der Start wird mit zwei gratis Sticker im Handel oder über eine Bestellung im Webshop zelebriert.

21. Juni 2024 bei altraverse im Handel

Am Wochenende zwischen dem 28. und 30. Juni findet die DoKomi 2024 in Düsseldorf statt. Altraverse freut sich, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein, und hoffen, dass sie euch dort ebenfalls treffen.

Neben aktuellen Neuheiten bringt der Verlag außerdem einen Schwung an neuem Merchandise mit. Was genau euch erwartet, geben sie noch bekannt. Haltet am besten in den kommenden Tagen Ausschau auf ihren Social-Media-Kanälen.

Alle Informationen zu den Programmpunkten und Signierstunden der geladenen Künstler auf der DoKomi 2024 findet ihr unter diesem Link.