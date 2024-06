Star Wars Outlaws – Neues Gameplay veröffentlicht

Ubisoft hat ein neues Video zu Star Wars Outlaws veröffentlicht, in dem wir frisches Gameplay zu sehen bekommen. Satte 10 Minuten könnt ihr neuem Material frönen, also schaut euch das Video an!

Bis zu Veröffentlichung von Star Wars Outlaws ist es auch nicht mehr all zu lange hin, also freuen wir uns darauf, mal wieder ein paar bewegte Bilder sehen zu dürfen. Das Open-World Abenteuer startet am 30. August für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X.

Kommen wir aber nun zum Trailer. In diesem wird uns das Schiff Trailblazer etwas detailliert vorgestellt, unsere fliegende Kommandozentrale also. Dass man sich mit der Trailblazer auch wehren kann, zeigt der Dogfight mit feindlichen Schiffen des Pike Syndikates. Hyperraumsprünge und ein nahtloser Übergang vom All auf die planetare Oberfläche sind ebenso zu sehen. Vielleicht ein kleiner Seitenhieb an Starfield (→ zum Test), wo genau das noch immer bemängelt wird.

Anschließend geht es nach Mos Eisley auf Tatooine, bestens bekannt aus Episode 4. Die Orte scheinen frei begeh- und erkundbar zu sein. Ebenso können wir Missionen unterschiedlich angehen. Mal sucht man das direkte Duell, mal sind wir unentdeckt unterwegs und infiltrieren feindliche Stellungen.

Genug der Worte, schaut euch die Trailer einfach an und macht euch ein eigenes Bild von Outlaws:

