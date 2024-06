[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Fanpaket zum Kinostart von BAD BOYS: Ride or Die

Dieser Sommer startet gleich mit einem Action-Hit! Am 5. Juni startet BAD BOYS: Ride or Die in den deutschen Kinos und ihr habt die Chance hierzu ein Fanpaket zu gewinnen! Wir verlosen 2 Pakete mit je 2 Kinokarten, einer Cap und einer Tasche.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr das Gewinnspielformular weiter unten ausfüllen.

Wir wüsnchen viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß bei BAD BOYS: Ride or Die!

Diesen Sommer kehren die beliebtesten bösen Jungs der Welt zurück mit ihrer inzwischen ikonischen Mischung aus atemberaubender Action und unverschämtem Witz. Doch dieses Mal ist etwas anders: Diesmal sind die besten Jungs, die Miami zu bieten hat, auf der Flucht.

Adil & Bilall führten Regie bei dieser Actionkomödie. Das Drehbuch stammt von Chris Bremner und Will Beall. Produzenten sind Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman und Doug Belgrad. Executive Producers sind Barry Waldman, Mike Stenson, James Lassiter, Jon Mone, Chris Bremner und Martin Lawrence. Die Hauptrollen spielen Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith sowie Tiffany Haddish und Joe Pantoliano.

Weitere Infos über BAD BOYS: Ride or Die findet ihr auf der offiziellen Website oder auf Social Media.

Gewinnspielpaket

Zu gewinnen gibt es eines von zwei Paketen mit je folgendem Inhalt:

2 Kinokarten

Cap

Tasche

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 10.06.2024, 10:00 Uhr