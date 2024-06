ELEGOO präsentiert den Centauri Carbon

Im Rahmen der RAPID + TCT 2024 in Los Angeles hat ELEGOO mit dem Centauri Carbon eine neue FDM-3D-Drucker-Generation präsentiert. Das neue CoreXY-Flagschiffmodell zielt darauf ab, den 3D-Druck für Einsteiger zu vereinfachen, indem die Lernkurve abgeflacht wird und die Kosten reduziert werden.

“After extensive testing to ensure it’s 100% ready, we now decided to officially launch our first CoreXY printer. The Centauri Carbon aims to set a new industry standard by being incredibly beginner-friendly and accessible to everyone. It also serves as a workhorse for hobbyists, artists, designers, students, teachers, small businesses, and anyone who loves to create and make things, unleashing their creativity with just a few clicks.”, Chris Hong, Gründer und CEO von ELEGOO.

Das Centauri-Carbon-Projekt begann Anfang 2023 mit dem Ziel nicht einfach einen neuen 3D-Drucker, sondern einen wirklich revolutionären Drucker zu entwickeln. Das geschlossene Gehäuse ist in space-grey gehalten und basiert auf einem Rahmen aus Aluminium-Druckguss. Smarte AI-Kamera-Features sorgen für einen sorgenfreien Druckablauf. Die Veröffentlichung ist spätestens im September 2024 geplant. Genauere Details werden in der nächsten Zeit bekannt werden.

Anders als die bisherigen Produktlinien von ELEGOO, deren Namen auf Planeten basieren, ist die Namesgebung des Centauri Carbon durch das Science-Fiction-Werk „The Three-Body Problem“ von Liu Cixin inspiriert.

Im Rahmen der Messe wurde auch der ELEGOO Mars 5 Ultra der Öffentlichkeit präsentiert. Wir haben den neuen MSLA-Drucker bereits getestet.