Disney Lorcana – Ursulas Rückkehr

Das TCG (Trade Card Game) Lorcana hat erneut Nachschub bekommen. Ravensburger und Disney haben mit der Erweiterung Ursulas Rückkehr bereits das vierte Set seit der Veröffentlichung vergangenen Jahres an den Start gebracht. Was euch Neues erwartet, erfahrt ihr hier.

Als wir vergangenes Wochenende auf der RolePlay Verse in Oberhausen waren, stießen wir auch auf den Stand von Ravensburger. Das hatte einen entscheidenden Vorteil: Ursulas Rückkehr konnten wir uns somit von den Profis erklären lassen. Denn bekanntlich ändert sich mit jeder Erweiterung eines TCGs auch die Meta. Als Laie oder Gelegenheitsspieler ist gerade die Meta eine Feinheit, die man zunächst wieder neu lernen muss, um siegreich sein zu können.

Das steckt drin

Wenn wir hier von Ursulas Rückkehr sprechen, dann sollten wir wenigstens ein mal den vollständigen Namen erwähnen. Der lautet Die Luminari Chroniken – Ursulas Rückkehr Gefahr aus der Tiefe. Im Geschenkset sind folgende Inhalte dabei:

1 Übergroße Ursula-Karte

1 Ursula Szenario-Deck (50 Karten)

2 Vorgefertigte Disney Lorcana TCG Decks (je 60 Karten)

2 Übergroße, doppelseitige Kampfplatz-Karten

1 Spielmatte

1 Ursulas Ziehen-Marker

3 Legendenmarker

29 Schadensmarker

1 Geheime Belohnungskarte

Spielregeln

Es gibt sogar eine kleine Geschichte rund um die Erweiterung. Denn wollte die fiese Meereshexe Ursula in „Aufstieg der Flutgestalten“ noch den großen Glimmer befreien, geht sie jetzt sogar noch einen Schritt weiter und will die Herrschaft über Lorcana erlangen.

Damit schließt sich der Kreis zu den vorhergehenden Erweiterungen und alles wird in einen Gesamtkontext gebettet. Die bereits angesprochene Meta ändert sich natürlich primär durch neu eingeführte Karten bzw. Fähigkeiten. Im Gegensatz zu den in „Die Tintenlande“ eingeführten Ortskarten fallen die Änderungen jetzt etwas kleiner aus.

Das ist unserer Meinung auch gut so! Denn, sind wir mal ehrlich: Die Frequenz, mit der Ravensburger Erweiterungen auf den Markt bringt, ist schon atemberaubend hoch. Wer bei Lorcana nicht permanent am Ball bleibt, verpasst neue Karten und wichtige Änderungen. Insofern tut eine kurze Verschnaufpause auch mal ganz gut.

Das ist neu

Im Grunde gibt es zwei völlig neue Spielmechaniken, die ihr mit den entsprechenden Karten auf der Hand einsetzen könnt. Eine davon heißt Gestaltswandel. Diese Karten könnt ihr kostenlos, also ohne Tinte zu bezahlen, ausspielen. Die Voraussetzung dafür steht jeweils auf der Karte mit drauf, beispielsweise müsst ihr ein Lied abwerfen. Habt ihr einen Gestaltenwandler ausgespielt, muss sich euer Gegner in Acht nehmen. Denn sobald ihr mit dem Charakter Legendenpunkte sammelt, muss euer Gegenüber seine Handkarten zeigen und obendrein auch noch eine Karte eurer Wahl abwerfen. Zum Glück sind Charaktere ausgenommen, sonst wären die Gestaltswandler extrem übermächtig.

Außerdem dürft ihr jetzt mit mehreren Figuren ein Lied Gemeinsam singen. Sprich, ihr teilt die Tintenkosten für ein Lied einfach auf mehrere ausgespielte Figuren auf und könnt es somit bezahlen. Insgesamt sind die Kosten hierfür spürbar hoch, so dass ihr den Einsatz wirklich abwägen müsst. Arielle kommt hierbei eine besondere Geltung zu, denn ihre Tintenkosten sind niedriger als der herausspringende Ertrag.

Und dann dürfen neue Charaktere natürlich auch nicht fehlen. Eine bunte Mischung aus altbekannten und neuen Figuren steht in Ursulas Rückkehr bereit. Freut euch auf neue Varianten von z.B. Anna (Eiskönigin) und Hercules, die mehr Abwechslung in die bisherigen Kartensets bringen. Neu dabei sind Charaktere aus dem Film Encanto. Diese besitzen mitunter völlig neue Fähigkeiten und bringen frischen Wind in das bekannte Spielprinzip. Die Grundregeln, sofern sie euch noch nicht bekannt sind, hatten wir bereits vorgestellt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Sets sind seit Mai im Handel erhältlich. Schaut dazu einfach im Fachhandel eurer Wahl vorbei, dort sollten auch die bisherigen Sets erhältlich sein. Anfangs waren nahezu überall Starterdecks und Booster vergriffen, Ravensburger hat mittlerweile aber die Lieferschwierigkeiten in den Griff bekommen.

Das oben genannte Geschenkset kostet 54,99€. Die Startersets kosten wie gewohnt 19,99€. Im Falle von Ursulas Rückkehr handelt es sich um Kombinationen aus Bernstein/Amethyst und Saphir/Stahl. Booster kosten ebenfalls weiterhin 5,99€.

→ offizielle Webseite von Ravensburger und Lorcana