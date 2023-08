Disney Lorcana – Vorstellung des neuen TCG

Am Freitag, den 1. September, startet mit Lorcana ein neues TCG (Trade Card Game) in den offiziellen Verkauf. Diverse Flagship-Stores führen die Starterpacks und Booster bereits seit Mitte August, jedoch waren die Vorräte ruckzuck ausverkauft. Ab Ende der Woche sind die Karten dann in deutlich breiterer Menge verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

TCGs erfreuen sich bereits seit den 90er Jahren immer höherer Beliebtheit. Der Büchsenöffner damals war Magic: The Gathering, welches auch heute noch eines der meistgespielten TCGs ist, on- wie offline. Rund um die Jahrtausendwende kam dann der große Boom aus Fernost, als Pokémon und Yu-Gi-Oh zu uns nach Europa schwappten. Nachdem sich seit dem zahlreiche Vertreter mit prominenten Lizenzen (u.A. Star Wars und Herr der Ringe) am Markt mal mehr mal weniger gut etablierten, steht nun ein ein echtes Schwergewicht am Start: Disney mit Lorcana.

Starter und Booster

Klassisch für Trading Card Games gibt es Starterpacks und Booster, die derzeit für „Das erste Kapitel“ erhältlich sind. Die Starterpacks umfassen 60 Karten und bieten ein ausgeglichenes Deck, mit dem man sofort loslegen kann. Das Deck kann erweitert bzw. umgebaut werden, um es an die eigene Spielweise anzupassen. Neue Karten ergattert ihr durch die Booster zu je 12 Karten.

Innerhalb des gesamten Spiels sind nicht alle Karten gleichmäßig verteilt. Es gibt 5 Stufen, die euch anzeigen, wie selten eine Karte ist. Gewöhnliche Karten sind also deutlich leichter via Booster zu bekommen als die hochwertigsten legendären.

Und so ist es mit Lorcana, wie mit jedem anderen Deckkartenspiel auch. Je tiefer ihr ins Spiel eintauchen möchtet, desto strategischer wollt ihr eure Decks zusammenschustern. Wie erwähnt kommt ihr auch mit den Starterdecks wunderbar zurecht und könnt problemlos anfangen, nur wollt ihr früher oder später eben auch ein paar der coolen Legendarys haben, um euren Gegner zu besiegen. Und je nachdem, wie hold euch Fortuna ist, müsst ihr entsprechend oft Booster nachkaufen.

Infos und Preise

Altersempfehlung: ab 8 Jahre

Spieleranzahl: Mindestens 2

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Starterdeck:

Es gibt drei unterschiedliche Starterdecks zum Verkaufsstart:

Bernstein & Amethyst (Moana und Mickey Maus)

Saphir & Stahl (Aurora und Simba)

Smaragd & Rubin (Maleficent und Aladdin)

Die Titel entsprechen im Spiel der sogenannten Tinte, der Ressource des Spiels (dazu später mehr im Spielablauf).

Ein Starterdeck enthält:

60 fest enthaltene Karten

1 Boosterpack

2 Foil-Karten mit den jeweiligen Hauptcharakteren

11 Marker

Regelheft

19,99€

Ein Boosterpack enthält:

6 gewöhnliche Karten

3 ungewöhnliche Karten

2 Karten im Rang selten, episch oder legendär

1 Foil-Karte

5,99€

Regeln und Ressourcen

Lorcana spielt sich familienfreundlich und weniger aggressiv, als Magic und Co. Dem entsprechend ist es nicht euer Spielziel, eurem Gegenüber Lebenspunkte abzuknöpfen. Statt dessen sammelt ihr selbst Legendenpunkte. Wer zuerst 20 Punkte besitzt, gewinnt die Partie.

Die vollständigen und kurzen Regeln hat Ravensburger optisch schön zum Download bereit gestellt. Auf einem zweiseitigen PDF werden alle Spielzüge und Sonderfunktionen erklärt.

→ Spielregeln

Ihr seht anhand der Regeln: Je weiter der Spielfortschritt, desto stärkere Karten könnt ihr ausspielen. Als Besonderheit kommen noch die Karten mit Liedern dazu. Diese Spezialkarten können einer Charaktere zugeordnet werden, sofern diese singen kann (Arielle kann es beispielsweise nicht). Hierdurch werden besondere Fähigkeiten aktiviert, die dem Spiel unerwartete Wendungen geben können. Diese Überraschungsmomente gehören mit zu den Highlights innerhalb einer Spielrunde.

Die Ressource in Lorcana nennt sich Tinte, mit der ihr eure Karten bezahlen müsst. Pro Spielzug könnt ihr eine Karte eures Stapels aussortieren und dem Tintenstapel hinzufügen. Diesen nutzt ihr dann, um andere Handkarten entsprechend ihrer Kosten auszuspielen. Anfangs ist man demnach noch stark limitiert, aber mit jeder Runde füllt sich euer Tintenvorrat immer mehr.

Das immersive Kartenspiel mit Disney-Lizenz wird von Ravensburger vertrieben. Für weitere Infos werft ihr einfach einen Blick auf die offizielle Webseite von Lorcana.

Im folgenden Video seht ihr eine kurze Zusammenfassung der Spielregeln: