Auf in eine fantasievolle Welt – Interview mit den Dice Actors

Die Dice Actors oder auch bekannt als Patrick Baehr, Rieke Werner, Tim Schwarzmaier, Patrick Keller und Christian Zeiger, sind eine Gruppe von Synchronsprechenden, die ihre Dungeons & Dragons-Spielerunden auf Youtube und als Podcast veröffentlichen. Dafür lassen sie sich regelmäßig, immer samstags um 20 Uhr, von ihrem Spielleiter Alexander Karnstedt in die Welt von Thaya entführen. Die technische Leitung dieses spannenden Projekts übernimmt Carina Theißing, allerdings konnte diese am Interview nicht teilnehmen.

Wir bekamen die Chance, ein Interview mit Patrick Baehr, Tim Schwarzmaier, Patrick Keller und Alexander Karnstedt zu führen.

Game2Gether: Ihr habt im August 2022 das Projekt Dice Actors auf YouTube gestartet. Wie kam es, dass ihr dafür zusammen gefunden habt?

Alex: Ich spiele seit meiner Kindheit Tischrollenspiele, war vorher bei Das schwarze Auge und bin irgendwann zu Dungeons and Dragons rüber gewechselt. Ich hatte schon immer mal Lust, so eine Rollenspielrunde als Unterhaltungsformat im deutschsprachigen Raum aufzubauen. Ein Vorbild dafür ist das amerikanische Critical Role.

Dabei war das naheliegendste sich Personen zu suchen, die professionell im Sprechen

sind. […] Dafür habe ich Rieke Werner eine sehr lange E-Mail geschrieben und meinen Wunsch erläutert. Rieke hat dann die ganzen anderen Leute organisiert, weil sie in der Branche gefühlt jeden kennt. Dann haben wir uns zu einer ersten Test-Session getroffen und gemerkt, dass wir sehr gut harmonieren, es uns allen sehr viel Spaß macht und irgendwie bei allen geklickt hat. Daraufhin wusste ich: Wir müssen das wirklich aufbauen.“

Jeder von euch hat in der D&D Welt einen Charakter. Wieso habt ihr euch genau für diesen entschieden?

Dice Actors:

Tim Schwarzmaier: Ich spiele einen Halbling-Waldläufer Namens Peren und habe diesen genommen, weil Halblinge die schöne Fähigkeit haben, dass man nochmal würfeln darf, wenn man schlecht – im Fall von D&D bedeutet das eine Eins – gewürfelt hat. […] Waldläufer habe ich genommen, weil er als Klasse nicht so schwierig ist und ich mich auf das Spiel konzentrieren wollte, ohne krasse Zauber oder sowas können zu müssen. […] Charakterlich habe ich versucht, ihn an mich anzulehnen. […]

Patrick Keller: Ich spiele den Drachenblütigen Medrash, dieser ist mittlerweile ein Magier, er war davor Hexenmeister. Warum ausgerechnet Magier? Wahrscheinlich, weil ich bis jetzt in Rollenspielen immer nur die Hau-Drauf Klasse gespielt habe und es ganz spannend war, etwas anderes zu spielen.[…] Ich habe ihm unbewusst Charakterzüge von mir verpasst. […]

Patrick Baehr: Ich spiele einen menschlichen Kleriker namens Flynt Lagan. Wie es dazu kam, war eine ganz praktische Idee: Wir haben noch eine Person gebraucht, die heilt und an erster Reihe steht und der Kleriker hat sich da, mehr oder weniger, super angeboten. Je mehr ich mich aber mit der Klasse und Domäne (Kleriker des Lichts) befasst habe, umso mehr konnte ich mich hinein fühlen. […] Er ist ein guter Kontrast zu meinem eigentlichen Ich. […]

Christian spielt außerdem den kauzigen Druiden Gon und Rieke spielt die schurkische Waldelfe Elaynie. Warum sie sich ausgerechnet für diese Charakter entschieden haben? Das können wir euch leider nicht beantworten doch vielleicht findet ihr die Antwort in einer der Episoden heraus.

Game2Gether: Seid ihr der Meinung, dass D&D genug Aufmerksamkeit bekommt?

Dice Actors: Aus unserer Perspektive finden wir, dass Dungeons and Dragons momentan eine neue Hoch-Zeit erlebt. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der alles schnell und nur noch elektronisch verläuft, ist ein Hobby, bei dem man sich gemeinsam an einen Tisch setzt, miteinander redet und die elektronischen Geräte zur Seite packt, um eine längere Geschichte zu erzählen, für viele ganz reizvoll geworden. […]

Game2Gether: Dieses Jahr kam, nach langer Zeit, ein weiterer Dungeons &

Dragons-Film heraus, wie fandet ihr diesen?

Dice Actors: Wir fanden den Film super. Wir waren alle in Berlin und haben ihn uns dort auf der Premiere angesehen. Bei uns war auch unser Kollege Christian, der für das Dialogbuch und die Dialogregie der deutschen Fassung des Films verantwortlich war.

Game2Gether: Was ist euer liebstes Filmgenre? Und auf welches könntet ihr gut

verzichten?

Dice Actors: Am ehesten könnten wir auf Horror verzichten, nicht weil wir uns nicht gerne gruseln, sondern das Gefühl haben, dass es mittlerweile schon sehr abgestumpft ist und so ein bisschen nach dem gleichen Schema läuft. […] Was aber nicht heißt, dass es eine keine große Rettung geben kann und dieser Bereich sich neu erfindet.

Unser Lieblingsgenre, nun, da haben wir verschiedene Meinungen, vor allem

das Genre Drama, bei dem man mitfühlen kann,[…] als auch Science Fiction und sogar Trash TV. (alle lachen)

Wir bedanken uns herzlich für die Zeit der Dice Actors und das angenehme Gespräch!

Falls ihr nun ebenfalls neugierig auf ihre Abenteuer geworden seid, schaut doch mal hier

vorbei:

Link zu den Episoden: diceactors

Link zu Spotify: spotify

Bildquelle: Erhalten von den Dice Actors



Mehr Berichte von uns findet ihr hier: Game2Gether