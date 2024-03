Star Citizen – der Beste Character Customizer in Spielen?

Star Citizen Character Customizer

Und noch eine gravierende Neuerung für die Alpha 3.23. Es nimmt kein Ende. Der Patch 3.23 kommt mit so unfassbar vielen Features daher, dass wir langsam den Überblick verlieren und wir nicht wissen was wir uns als erstes ansehen sollen. Doch da gibt es diese eine Sache auf die wir unweigerlich als erstes stoßen werden. Den neun Star Citizen Character Customizer. Als wären all die bereits angekündigten Features des anstehenden Patches nicht schon genug Grund zu Freude, beginnen die Highlights des neuen Patches schon direkt nach dem Start ins Verse.

Was ist Neu? Grundsätzlich kann man sagen, dass einfach alles am neuen Character Customizer von Star Citizen neu ist. Zwar kommen uns die vorausgewählten Gesichter zunächst bekannt vor, doch wie und vor Allem was wir damit anstellen können, hat es so vorher nicht gegeben. Aber zunächst hat der Charakterdesigner ein eigenes Branding bekommen. Bioticorp nennt sich das virtuelle Unternehmen, welches scheinbar dafür verantwortlich ist, dass unserem Avatar das nötige Leben eingehaucht wird. Handelt es sich hierbei schon um die ersten Schritte in Richtung Permadeath, Klone und wie sich künftig Schäden an unserem Körper auf unseren persistenten Charakter auswirken? Aber lehnen wir uns vorerst nicht zu weit aus dem Fenster.

DNA-Sektion Der Charakterdesigner ist unterteilt in vier Sektionen. In der ersten Sektion, der von Cloud Imperium Games (CIG) so genannten „DNA-Section“ treffen wir die ersten Entscheidungen über das Aussehen unseres Charakters. Die hier gelisteten Gesichter kommen uns doch irgendwie bekannt vor. Sind aber nun alle in einer Liste neben- und untereinander aufgeführt. Und auch der erste Schritt in der Charaktererstellung ist uns vertraut. Denn zunächst mischen wir uns aus der bekannten Vorauswahl unseren Basischarakter zusammen. Eine kleine entscheidende Änderung gibt es aber dennoch. Durch die neuen sculpting Möglichkeiten, können wir unseren Charakter schon jetzt deutlich präziser individualisieren. Durch ziehen an einzelnen Punkten, lassen sich einzelne Proportionen nach unserem Geschmack verändern. Innerhalb der DNA-Sektion können wir außerdem sehr detaillierte Anpassungen des Hauttons unseres Charakters vornehmen. Aus zahlreichen Scans echter Gesichter wurde hier eine vielzahl an Möglichkeiten für die Texturierung der Haut implementiert. Weitere Scans sollen folgen, sodass wir uns künftig auf noch mehr Optionen und Auswahlmöglichkeiten freuen können.

Frisuren und Haarfarbe Eine Vielzahl neuer Frisuren stehen im neuen Charakterdesigner bereit. Und nicht nur das, auch sind diese nichtmehr statitsch wie bisher, sondern dynamisch animiert. Hierfür bekommen wir bereits in der Charaktererstellung eine kleine Vorschau wenn wir den Kopf dort bewegen. Neben den längst überfälligen neuen Frisuren, gibt es aber eine große Neuerung was die Behaarung angeht. Wir haben nun endlich auch Bärte und verschiedene Augenbrauen zur Auswahl die wir beliebig miteinander kombinieren können. Es wird aber noch besser. Denn die einfache Vorauswahl spezieller Haarfarben wurde durch ein wesentlich filigraneres Werkzeug ersetzt. Im neuen Charakterdesigner können wir Haare nicht nur färben wie es uns passt, wir können sogar zwei Farben im Verlaufssystem miteinander kombinieren. Zusammen mit ebenfalls mit Verläufen einfärbbaren Bärten, können wir es im neuen Designer richtig bunt werden lassen. Diese Verläufe lassen sich sogar auf eigene Faust verschieben was uns noch viel mehr Freiraum bei der Individualisierung gibt.

Makeup Die dritte Sektion geht in Sachen Individualisierung sogar noch viel tiefer. Hier können wir sogar noch mehr Farbe ins Spiel bringen indem wir das Makeup für Augen, Wangen und Lippen ebenfalls mit Verläufen anpassen können. Selbst die Stärke des Glanzes lässt sich von uns Spielern dabei justieren.

Speichern und Laden Wie oft mussten wir nach einem Character Reset oder einem neuen Patch einen neuen Charakter erstellen? Irgendwann verloren viele daran die Lust, sich immer neu darin zu definieren und griffen auf einfache Standardcharakter zurück. Ein demnach sehr wichtiges Feature im neuen Charakterkonfigurator wurde vor lauter Aufregung und News doch glatt bei der CitizenCon vergessen zu erwähnen. Wir werden endlich in der Lage sein, unsere erstellten Charaktere in einer gesonderten Datei abzuspeichern. Diese Datei können wir dann entweder nach einem Reset wieder hochladen oder sie sogar an Freunde und bekannte schicken, die sie wiederum selbst verwenden können. Eine Horde von Jared Huckabys zum nächsten Orga-Event? Warum eigentlich nicht? Die Entwickler hätten sehr gerne eine detaillierte Version von ihm und freuen sich über eure Interpretationen eines Jared Huckaby und eines Chris Perry um damit…Dinge zu tun. In Zukunft wird es natürlich noch viel mehr Anpassungsmöglichkeiten wie Tattoos, Piercings, Stoppeln und Augen geben. Vorerst sind wir aber gespannt, welche farbenfrohen Gestalten uns bald schon im Verse begegnen. Teilt doch, wenn es soweit ist, gerne eure Kreationen mit uns. Am besten geht das über unseren Discordserver

Quelle: Cloud Imperium Games

Bildquelle: Cloud Imperium Games