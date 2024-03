Star Citizen – Die Master Modes kommen ins PU

Die Master Modes sind auf dem Vormarsch

In den vergangenen Patches durften wir die Master Modes bereits im Arena Commander ein wenig beschnuppern. Nun kommen sie auch ins PU. Hier wollte man vor allem beobachten, wie sich diese auf das Kampfverhalten auswirken. Das Herz des gigantischen Universums um und in Star Citizen bilden nach wie vor neben den Spielern natürlich die Schiffe selbst. Aus diesem Grund liegt auch besonderes Augenmerk auf der Entwicklung und stetigen Verbesserung der allgemeinen Spielererfahrung bei der Interaktion mit Raumschiffen. Einen erheblichen Teil dieser Anpassungen auf dem Weg zu einer optimalen Spielerfahrung sind die Master Modes, welche nun mit dem gigantischen Patch 3.23 ihren Weg ins Persistent Universe (PU) finden werden.

Kombiniert wird diese Veränderung mit zahlreichen Anpassungen des Waffenbalancing, dem präziseren Zielsystem, welches dem Spieler erlaubt auch Subsysteme ins Ziel zu nehmen, sowie der lang ersehnten Aufhebung der Gimbalsperre. Letztere erlaubt es dann, Waffen der gleichen Größe wie die des Gimbals an einem solchen zu montieren. Bisher ging die Verwendung eines Gimbals immer mit dem Verlust einer Waffengröße einher. Künftig wird dies nichtmehr so sein, es werden jedoch andere Maßnahmen zum Ausgleich eingeführt. Widmen wir uns aber zunächst den Master Modes.

Was sind Master Modes?

Gehen wir jedoch zunächst auf die Master Modes ein. Bei diesen handelt es sich einfach gesagt um umschaltbare Modi, über die Spieler bestimmen können, wie das Bewegungsverhalten des Schiffs sein soll. Hierbei macht es eine erheblichen Unterschied, ob sich ein Spieler im Kampf oder im Transit befindet. Jeder Modus bietet dabei gewisse Vor- aber auch Nachteile für die Bewegung des Schiffs. Schiffe in einem Transit-Modus haben beispielsweise keinen Zugriff auf Waffensysteme, sind dafür jedoch deutlich schneller als Schiffe im “Kampfmodus”. Der Wechsel zwischen den Modi ist an Bedingungen geknüpft und kann nicht ohne weiteres hin und her geschaltet werden, ohne dabei erhebliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Spieler müssen sich also bewusst für eine defensive oder offensive Haltung entscheiden und ihre Bewegungen möglicherweise geschickt taktisch planen und einsetzen.

Bei der Übernahme der Master Modes in sämtliche Schiffe, wurde penibel darauf geachtet, jedem Schiff den einzigartigen Charakter zu verleihen, den man ihm zuschreiben möchte. Hierfür wurden diverse Archetypen erstellt, in die jedes Schiff initial eingeordnet wurde. Diese Archetypen richten sich beispielsweise nach Größe, Manövrierbarkeit, Feuerkraft aber auch dem Zweck des jeweiligen Schiffs. Anhand dieser ersten Kategorisierung wurden detaillierte Anpassungen vorgenommen. Auf diese Art wurde jedes Schiff einzigartig in der Art und Weise, wie es sich im Zusammenspiel mit den Master Modes verhält.

Wir dürfen uns also darauf gefasst machen, das Verhalten unserer Lieblingsschiffe neu kennenzulernen.

Zielen und schießen

Das sogenannte „precision targeting” ist eine weitere Neuerung, welche mit dem Patch 3.23 seinen Weg ins PU findet. Hiermit lässt sich die Feuerkraft auf bestimmte Teile und Komponenten eines Ziels bündeln. Durch eine Zoomansicht kann der Pilot strategische Ziele am Gegner ins Visier nehmen und so den Verlauf einer Schlacht erheblich beeinflussen. In Kombination mit dem Balancing der Waffen entsteht hierbei eine völlig neue Art des Kampfes in Star Citizen. Die Waffen lassen sich dabei in verschiedene Gruppierungen gliedern.

Anti-Schiffswaffen haben eine hohe Feuerrate und Projektilgeschwindigkeit. Sie sind besonders gut für die bekämpfung agiler Ziele geeignet.

Anti-Material Waffen haben einen sehr hohen Schadensausstoß, sind aber langsamer und eignen sich daher besser für die Bekämpfung größerer und langsamerer Ziele.

Unspezifische Waffen bieten vielseitige Optionen und bieten ein Gleichgewicht zwischen Feuerkraft​​ und Flexibilität.

Kein downsize mehr bei Gimbals

Eine lang gewünschte Änderung betrifft jedoch die Verwendung von Gimbals. Als Reaktion auf die Master Modes entfällt die sogenannte n-minus-eins Regelung. Das bedeutet, künftig müssen Spieler bei der Verwendung von Gimbals keine Einbußen einer Waffengröße in Kauf nehmen. Als Voraussetzung wird Spielern die feste Montage von Waffen untersagt. Es entfällt jedoch der Auto-Gimbal-Mode bei pilotgesteuerten Waffen. Dieser bleibt Geschütztürmen vorbehalten die aber wiederum mit einer redkution der Feuerrate einhergeht. Diese Änderung sorgt einerseits für eine notwendige Balance, macht Geschütztürme jedoch deutlich effektiver und gefährlicher für Angreifer.

Wie geht es nun weiter?

Cloud Imperium Games (CIG) betont jedoch stark, dass die hier genannten Änderungen keinesfalls so in Stein gemeißelt sind. Man ruft hier zu regem Feedback auf und möchte unbedingt erfahren, welche der Änderungen den Spielern gefallen. Aber auch Kritik ist erwünscht, um gemeinsam das beste Endergebnis entwickeln zu können.

Stellen wir uns also darauf ein, dass sich das Verhalten innerhalb der Änderungen des Patches im Laufe der Zeit weiterhin verändert.

Alle Informationen rund um die präsentierten Änderungen, kannst du außerdem in diesem Video noch einmal nachsehen. Wie sich die neuen Master Modes auch außerhalb des Arena Commander auf unseren Alltag im Verse auswirken, bleibt spannend.