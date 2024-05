NVIDIA News: Neuigkeiten zu DLSS, GRD und Reflex bei Senua’s Saga

NVIDIA News – Diese Woche startet Senua’s Saga: Hellblade II dank DLSS3- und Reflex-Unterstützung direkt mit bester Leistung. So können alle GeForce-RTX-Nutzenden mit mehr FPS und verringerter Systemlatenz in die Spielwelt eintauchen.

Ab dem 23. Mai können alle Adrenalin-Junkies in Serum in neue Abenteuer stürzen und sich dabei auf eine aufregende Reise durch eine verseuchte Welt voller Gefahren und Geheimnisse begeben. Dank DLSS3, DLAA und Reflex können alle Spielenden mit NVIDIA RTX beste Leistungen erwarten. Am selben Tag startet auch die Next-Gen Schifffahrtssimulation Ships At Sea, die von einer DLSS-2-Unterstützung profitieren wird.

Auch auf Star Citizen wartet ein frisches Update. Hier kommt DLSS 2 Super Resolution ins Spiel, wodurch sich das Gameplay dank erhöhter FPS bei begrenzter CPU-Leistung steigern wird.

Wer lieber irdische Rennen mag, kann am 28. Mai mit EA SPORTS F1 24 durchstarten. Hier wird die volle Bandbreite an RTX-Technologie geboten, von DLSS 3, DLAA und Reflex bis hin zu Raytracing. So wird den Spielenden die beste Kombination aus erhöhter Framerate, besserer Reaktivität und effektvoller Grafik geboten.

Schon am 22. Mai startet Wuthering Waves in der wir die trostlose Welt von Solaris-3 erkunden können. Der Titel bietet rasante Kämpfe und immersives Gameplay. Dabei verbessert sich für alle RTX-Nutzenden die Spielerfahrung dank DLSS-2-Support.

Bereits heute erschien mit XDefiant der lang ersehnte Arena-Shooter von Ubisoft. Hier sorgt NVIDIA Reflex für eine Verringerung der Systemlatenz um 58 %.

Der aktuelle Game-Ready-Treiber bietet wieder einige Neuerungen. Zum einen eine verbesserte Performance in den neuen Titeln EA SPORTS F1 24, Senua’s Saga: Hellblade II und Serum. Zudem bietet er noch eine um 11 neue Monitore erweiterte G-SYNC-Kompatibilität. Dabei handelt es sich um Modelle von ASUS, Dell, Philips, IODATA und LG. Bei Nvidia findet sich eine ↗aktualisierte Liste aller unterstützter Monitore.