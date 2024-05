NVIDIA News: Höchstgeschwindigkeiten in EA SPORTS™ F1® 24 mit DLSS3

NVIDIA News – Jede Woche erscheinen neue Titel mit NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex und fortschrittlichen Raytracing-Effekten oder sie werden angekündigt. Doch diese Woche geht es besonders schnell über die Zielgrade, denn es erscheinen sowohl EA SPORTS™ F1® 24 als auch Capes.

NVIDIA DLSS 3 ermöglicht es Framerates zu erreichen, die die eigentliche Leistungsfähigkeit der eigenen Hardware übersteigen und so sogar die Geschwindigkeiten auf der Rennstrecke der Formula One World Championship™ alt aussehen lassen. Nutzt man eine Desktop-Grafikkarten der GeForce-RTX-40-Serie kann man so die durchschnittlichen FPS bei einer 4K-Auflösung, sogar mit allen Raytracing-Effekten, verdoppeln. Gleichzeitig sorgt NVIDIA Reflex dafür, dass Kurven im Einzel- und Mehrspielermodus professionell gemeistert werden können, indem Latenzen reduziert werden. Für brillante Licht- und Schatteneffekte und die beste Aussicht vom Siegertreppchen nach einem gewonnenen Rennen sorgen die Raytracing-Cores der GeForce-RTX-GPUs. Denn sie ermöglichen besonders realistische Lichtreflexe bei Autos, Glas, Wasser und vielem mehr. F1® 24 ist ab dem 31. Mai verfügbar. Wer die exklusive digitale Champions Edition (oder ein EA-Play-Pro-Abonnement) erwirbt, kann bereits am 28. Mai loslegen.

Doch nicht jeder mag die Rennstrecke oder will vielleicht darüber hinaus. In Capes von Spitfire Interactive und Daedalic Entertainment erreicht man ab dem 29. Mai sogar übermenschliche Geschwindigkeiten. In diesem rundenbasierten Strategiespiel kann man sich ein Team von Helden zusammenstellen, um gegen Schurken zu kämpfen. Durch ihren Sieg vor 20 Jahren haben diese die Stadt in einen dystopischen Albtraum verwandelt. Ein echtes Power-Duo für die Superhelden sind dabei DLSS 2 & DLAA, die Grafik und Leistung auf das höchstmögliche Niveau bringen.

Regelmäßig erfolgen weitere DLSS-Integrationen für eine ganze Reihe von Spielen. Bei NVIDIA findet sich eine ↗Übersicht der nächsten DLSS- und RTX-Titeln, die regelmäßig aktualisiert wird. Darüber hinaus gibt es auch eine vollständige Liste der über ↗500 RTX-verbesserten Spiele und Apps. Zudem präsentieren wir in unseren NVIDIA News auch immer wieder die neusten Spiele.