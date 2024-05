Honkai: Star Rail mit neuem 2.2 Update

Im Grunde genommen handelt es sich bei dem nun ein Jahr alten Honkai: Star Rail um ein klassisches Gacha-Game. Allerdings liefert Entwickler miHoYo, die den Titel auf der Unity-Spiel-Engine programmiert haben, einen anderen Ansatz als die meisten anderen Anbieter, welche ihre Spiele dieser Art veröffentlichen. Denn Honkai: Star Rail kann mit eindrucksvollen Grafiken und einem ansprechenden, rundenbasierten Kampfsystem überzeugen. Jetzt ist das 2.2-Update auf mobilen Geräten, Windows sowie der Playstation 5 veröffentlicht worden.



Offene Story

Erst vor Kurzem hatte das Spiel Honkai: Star Rail Geburtstag. Denn vor gerade einmal etwas über einem Jahr hatte Cognosphere, die bekannter unter dem Namen HoYoverse sind, den Titel weltweit veröffentlicht. Während der Titel über Steam und den Epic Games Store verfügbar ist, ist es kein Teil des aktuellen Xbox Game Pass. Im Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle eines Hauptcharakters, der als „Trailblazer“ bezeichnet wird. Zwar kann zu Spielbeginn zwischen der weiblichen und männlichen Version gewählt werden; die Fähigkeiten der beiden sind allerdings identisch. In der Folge begibt man sich auf die Reise zu unterschiedlichen Spielwelten, in welchen ein mysteriöses Phänomen namens „Stellaron“ für Katastrophen sorgt.

Bisher bringt die Story Spieler von Honkai: Star Rail bis nach Penacony. Allerdings ist die Geschichte des Spiels noch nicht zu Ende geschrieben. Denn auch mit der Fortsetzung auf dem „Planeten der Festivitäten“ ist der Plot noch nicht beendet. Für Einsteiger in das rundenbasierte Echtzeit-Action-Adventure bedeutet das, dass sie die Geschichten rund um den Trailblazer sowie die Stellaron noch immer von Beginn an miterleben können, ohne dass das Ende schon absehbar ist.

Update 2.2

Mit „Dann wach auf und weine“ wurde also nun die neueste Spielversion veröffentlicht. Fühlten sich die Besucher des Glücksspiel-Planeten Penacony durch den Schutz der Familie noch sicher, hat sich das Ganze mit dem 2.1 Update geändert. Denn die Fassade der alles absichernden Familie bröckelt und nach diversen Toten scheint das Harmoniefest gefährdet.

Mit dem neuen Update gibt es neue Premium-Charaktere, wie es sie auch in den IGN x ID@Xbox Digital Showcase gibt. Da wäre etwa Robin. Sie ist nicht nur schön, sondern sie ist im Universum von Honkai: Star Rail eine bekannte Sängerin. Sie erweitert die Möglichkeiten von physisch starken Charakteren, da sie eine Unterstützung für die anderen Teammitglieder bietet. Nach dem Einsatz ihres Ultimates bleibt einer ihrer Hits als Hintergrundmusik imm Kapf, um die Moral zu stärken.

Mit Robin gibt es im Honkai: Star Rail Aktionswarp noch einen bereits bekannten Promo-Charakter: Topaz. Topaz und ihr Haustier-Sparschwein Konti sind unschätzbar wertvolle Additionen für jedes Team, das Feuer-Schaden in den Vordergrund stellt. Als Mitarbeiterin der IFK ist Topaz nicht nur kampferprobt, sondern ebenfalls äußerst clever.

Weiterhin dürfen sich Spieler auf weitere Überraschungen im Verlauf der kostenlosen Story-Erweiterung freuen. Zumal in der Folge der Aktionswarps noch Boothill und Fu Xuan als limitierte 5-Sterne-Charaktere veröffentlicht werden sollen. Wer also bisher gehadert hat, kann sich das Spiel auf Playstation 5, Windows oder auf seinem mobilen Gerät ohne zusätzliche Kosten installieren und bis zum aktuellen Update durchspielen.