Es wird frostig – Die SAPPHIRE PURE AMD Radeon™ RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition

Gemeinsam mit den renommierten Entwicklern der Frostpunkt-Serie präsentiert SAPPHIRE Technology die SAPPHIRE PURE AMD Radeon™ RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition. Die limitierte Edition bietet einige exklusive Extras, wie emaillierte Pins, Key-Caps und auch einen Code für die Deluxe Edition von Frostpunk 2.

Design und Extras:

In Frostpunk 2, der Fortsetzung des gefeierten City-Builders, tauchen die Spielenden in eine raue und unbarmherzige Welt voller Schnee und ewig gefrorener Landschaften ein. Passend dazu spiegelt die neue Grafikkarte von SAPPHIRE diese Thematik mit einem aufwändigen Design wider. Dazu gehört eine frostig-weiße Lüfterabdeckung und eine ölschwarze Rückwand, die mit rostigen Sprenkeln verziert ist und durch einen Frostpunk-2-Schriftzug über die gesamte Länge der Grafikkarte vervollständigt wird. Das ARGB-beleuchtete Logo der Grafikkarte ist standardmäßig auf das charakteristische Frostpunk-2-Orange eingestellt und ergänzt so um einen feurigen Touch. Natürlich kann die Beleuchtung aber auch individuell angepasst werden.

Um die Optik konsequent fortzuführen, wird die Grafikkarte in einer speziell designten Frostpunk-2-Box geliefert und mit individuellen Extras komplettiert. Dazu zählen drei emaillierte Pins im Frostpunk-2-Design, drei Custom Key-Caps (die Buchstaben F, P und die Zahl 2) sowie das passende Werkzeug zum Austausch der Key-Caps. Ein Highlight ist natürlich auch der Spielecode für die Deluxe-Edition von Frostpunk 2.

Die technischen Details:

Basis der SAPPHIRE PURE AMD Radeon™ RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition ist die AMD RDNA™ 3 Architektur. Die GPU setzt auf 54 Compute Units und 3.456 Streamprozessoren. Der Boost Takt liegt bei 2.584 MHz und der Spieletakt bei 2.226 MHz. Der 12 GB große GDDR6-Speicher verfügt über eine Bandbreite von 18 Gbps und einen 48 MB AMD Infinity Cache™ der zweiten Generation.

Dank der SAPPHIRE Tri-X-Kühlertechnologie mit drei weißen Lüftern, die mit Angular Velocity Lüfterblättern versehen sind, ist eine leise und effiziente Kühlung sichergestellt. Die Lüfterblätter erzeugen einen doppelten, nach unten gerichteten Luftdruck. So dass eine sehr gute Durchströmung der darunter liegenden Aluminiumfinnen sichergestellt ist. Fünf optimierte Komposit-Heatpipes verteilen die Abwärme von GPU und Speicherbausteinen gleichmäßig über den Kühlkörper. Für zusätzliche Stabilität beim Einbau liegt zudem noch eine L-förmige Grafikkartenhalterung bei.

Weitere Details finden sich in der nachfolgenden Tabelle und bei SAPPHIRE ↗.

GPU Architektur AMD RDNA™ 3 Architektur Stream Prozessoren 3456 Taktraten Boost Clock bis zu 2584 MHz Game Clock bis zu 2226 MHz Ray Accelerators 54 AMD Infinity Cache™ 48 MB Compute Units 54 CUs Memory Size/Bus/Clock 12 GB / 192 bit GDDR6 / 18 Gbps Displays Maximal 4 Displays, jedes mit einer Auflösung von bis zu 7680 x 4320 px Interface PCI-Express 4.0 x16 Video output 2x HDMI 2.1a

2x DisplayPort 2.1 UHBR 13.5 BIOS Support UEFI Frostpunk 2 Features Metal Backplate mit Frostpunk 2 Grafik

3 Tastatur Keycaps

3 emaillierte Pins

Frostpunk 2 Deluxe Edition Spielecode

Produktverpackung im Frostpunk 2 Design

ARGB SAPPHIRE Logo PURE Features Weiße Lüfter und Lüfter-Shroud

Premium Digital Power Design

Ultra High Performance Conductive Polymer Aluminum Capacitors

Fuse Protection

High TG Copper PCB

Optimized Composite Heatpipe

Intelligent Fan Control

Precision Fan Control

Angular Velocity Fan Blades

TriXX Supported

TriXX Boost

Weiße Grafikkartenhalterung AMD Features DirectX 12 Ultimate Support

DisplayPort™ 2.1 Support

AMD Radiance Display™ Engine

AMD FidelityFX™ Super Resolution technology

Microsoft® DirectX® 12 Ultimate Support

Microsoft® DirectStorage Support

Vulkan® Optimized

AMD Smart Technologies

AMD Software: Adrenalin Edition™ technology

AMD Noise Suppression

AMD Privacy View

AMD Radeon™ Super Resolution technology

AMD FreeSync™ Technology Cooling Tri-X Cooling

Two-Ball Bearing fans Size 2,5 Slot, ATX

320 x 128,75 x 52,57 mm Power Consumption 240 W Total Board Power OS Linux®, Windows 10 or 11

64-bit operating system required Systemanforderungen 700 Watt Netzteil

2x 8-pin PCI Express® Stromanschlüsse

PCI Express® x16 lane Grafikkartenslot

Minimum 8 GB RAM, 16 GB empfohlen

Verfügbarkeit:

Die SAPPHIRE PURE AMD Radeon™ RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition ist am Juli 2024 pünktlich zum Spielerelease bei ausgewählten SAPPHIRE Händlern verfügbar.