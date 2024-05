Die Ankündigungen des Warhammer Skulls Showcase

Beim gestrigen Warhammer Skulls Showcase waren zahlreiche Weltpremieren, Ankündigungen und Updates zu erfahren. Die Headliner waren dabei Mechanicus 2, Talisman 5th Edition und Space Marine 2. Moderiert wurde die Veranstaltung von Rahul Kohli (The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, Death and Other Details).

Mit Mechanicus 2 wurde eine Fortsetzung des bei Warhammer 40,000 beliebten Titels mit einem neuen CGI-Trailer angekündigt. Zudem wurde bekannt gegeben, dass die 5. digitale Edition von Talisman zeitgleich mit der neuesten Ausgabe des Brettspiels erscheinen wird.

Zu Warhammer 40,000: Space Marine 2 wurden gleich zwei Trailer präsentiert, die brandneue PVP- und PVE-Modi zeigten. Ebenfalls wurde der Start der digitalen Vorbestellungen angekündigt. Warhammer 40,000: Boltgun erhält am 18. Juni den brandneuen DLC Forges of Corruption mit neuen Leveln, Waffen und einem kostenlosen Horden-Modus. Auch Warhammer 40,000 Rogue Trader (zum Test) erhält einen ersten DLC. Dieser trägt den Titel Void Shadows und erscheint am 08.08.2024. Zu Warhammer 40,000: Speed Freaks wurde ein Zeitrahmen für die Veröffentlichung präsentiert und der Start der Beta-Demo auf Steam angekündigt.

Doch das ist noch lange nicht alles. Blood Bowl 3 erhält als Teil der Saison 5 eine brandneue Fraktion namens Necromantic Horror. Start der neuen Saison ist plattformübergreifend am 11. Juni. Auch 4X Warhammer 40,000: Gladius erhält einen DLC. Der Demolition Pack DLC umfasst 11 neue Einheiten. Im Rahmen von Warhammer Skulls nehmen insgesamt neun Warhammer-Spiele vom 23. bis zum 26. Mai an den Free Play Days auf Xbox teil. Dazu zählen die letztjährigen Weltpremieren Realms of Ruin und Vermintide 2.

Ebenfalls beim Showcase gezeigt:

Warhammer 40,000: Battlesector – Die nächste Fraktion, das Astra Militarum, wurde während des Showcase angekündigt, wobei kostenlose Einheiten im Rahmen von Warhammer Skulls erscheinen.

Warhammer: Vermintide 2 – Das A Skulls Throne-Event und die zugehörigen Belohnungen für Warhammer Skulls sind ab sofort live, wie auch ein größeres QoL-Spielupdate für Winds of Magic.

Warhammer 40,000: Darktide (zum Test) – Ein neuer Teaser für das kostenlose „Secrets of the Machine God“ Update wurde enthüllt, der einen ersten Blick auf das brandneue Level gewährt, das am 25. Juni erscheinen wird.

Total War: Warhammer III – Ein Trailer für den neuen kostenlosen legendären Helden Karanak, der bald erscheinen wird, wurde während des Showcase gezeigt.

Warhammer 40,000: Tacticus – Die neue Erweiterung Machines of Wars wurde angekündigt und für Juni bestätigt. Sie bringt erstmals größere Einheiten wie Panzer und Schlachtschiffe in das erfolgreiche Handyspiel!

Warhammer 40,000: Warpforge – Die neue Fraktion Adepta Sororitas wurde während Warhammer Skulls vorgestellt und eingeführt, sowie ein Teaser für zukünftige neue Inhalte.

Horus Heresy: Legions – Die neue Inferno-Erweiterung ist erschienen, enthalten sind unter anderem Leman Russ und die Space Wolves Legion.

World of Tanks: Modern Armor – Der mächtige Kampfpanzer Rogal Dorn kommt nun auch auf Konsole.

Der gestrige Showcase war der Startschuss für das achte jährliche Fest der Warhammer-Spiele. Bis zum 30. Mai können sich Spielende hier auf zahlreiche Rabatte freuen. Hier gibt es bis zu 90 % Rabatt auf Warhammer-Titel, Sonderangebote, Aktionen, zeitlich begrenzte Exklusivtitel, neue Inhalte, kostenlose Spiele (wie Gladius Free 2 Keep auf Steam) sowie Updates und DLCs für den gesamten Warhammer-Katalog auf den größten Gaming-Plattformen wie Steam, Xbox, PlayStation, Epic, Windows 10, GOG, Apple, Geforce Now und vielen mehr. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.