AOC 27G2ZN3/BK – ein leistungsstarker Gaming-Monitor mit rasanten 280 Hz

AGON by AOC präsentiert mit dem AOC GAMING 27G2ZN3/BK einen neuen Gaming-Monitor, mit einer besonders hohen Bildwiederholrate von 280 Hz. Er bietet eine sehr geringe Eingabeverzögerung, schnelle Reaktionszeiten (bis zu 1 ms GtG und 0,5 ms MPRT), Adaptive-Sync für VRR-Synchronisation sowie ein kontrastreiches Fast VA-Panel.

Der neue Gaming-Monitor richtet sich mit seiner Diagonale von 27″, einer Bildwiederholrate von 280 Hz und Full-HD-Auflösung, insbesondere an wettbewerbsorientierte Gamer. Das kontrastreiche (4000:1) Fast VA-Panel bietet lebendige, naturgetreue Farben mit einer Farbraumabdeckung von 123,3 % sRGB und 92,2 % DCI-P3 und tiefen Schwarzwerten. Durch die MBR-Einstellung (Motion Blur Reduction) schafft es der Monitor eine MPRT (Moving Picture Resonse Time) von 0,5 ms. Zusätzlich wird die Bewegungsdarstellung mit Backlicht Strobing deutlich verbessert. Gepaart mit der Bildwiederholrate von 280 Hz kann man so seine Gegner selbst in rasanten Szenen noch genauer verfolgen. Ideal für Ego-Shooter, Rennspiele und auch Kampfspiele.

Mit einer Helligkeit von 300 Nits und HDR10-Konformität wird jedes Detail vom dunkelsten Schatten bis zum hellsten Licht dank des hohen Kontrastverhältnisses sauber dargestellt. Der Monitor kann sowohl am PC, als auch mit Konsolen genutzt werden. Für den Einsatz an Konsolen gibt es einen speziellen 120 Hz-Modus, bei einer Full-HD-Auflösung. Der Monitor bietet zwei HDMI-2.0-Anschlüsse und einen DisplayPort-1.4-Anschluss.

1 von 7

Der Standfuß des AOC GAMING 27G2ZN3/BK erlaubt es den Monitor um 130 mm in der Höhe zu verstellen. Darüber hinaus kann man ihn schwenken und drehen (Pivot). Die Flicker-Free-Technologie und der LowBlue-Modus schonen die Augen, insbesondere beim Gaming in dunklen Räumen. Im OSD des Monitors finden sich weitere spezielle Gaming-Funktionen, hier kann man die Farben und Sättigung, die Lichter und Schatten (Shadow Control), ein Fadenkreuz-Overlay (Dial Point) und ein Frame Counter anpassen und aktivieren. Hat man die AOC G-Menu-Software installiert, sind Anpassungen auch vom PC aus möglich.

Weitere Details finden sich bei AOC.

Preis und Verfügbarkeit:

Der AOC GAMING 27G2ZN3/BK ist ab sofort zu einem UVP von 239,00 € verfügbar.