Star Citizen – Persistente Hangars kommen

My Hangar is my Castle

Die Star Citizen Alpha 3.23 wird heftig. Das haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder betont. Distribution Center, Master Modes, neue FPS-Mechaniken, ein brandneuer Character Customizer und persistente Hangars geben uns neben zahlreichen weiteren Neuerungen so einiges zu entdecken und auszuprobieren. Auch die ersten Leaks rund um die bereits zur CitizenCon 2023 gezeigten Wasseranimationen, tierische NPCs und andere Meilensteine der Entwicklung schleichen sich allmählich ins Persistent Universe. Apropos persistent, im letzten Inside Star Citizen bekamen wir eine weitere sehr umfangreiche Neuerung der Alpha 3.23 präsentiert. Persistente Hangars erwarten uns schon im kommenden Patch. Aber was genau bedeutet das eigentlich und wie funktioniert das?

Persistente Hangars

Selbst wenn du in deinem Spielstil weniger Interesse daran hast, Frachten durch die Gegend zu manövrieren, wird dich diese Änderung bei den Hangars dennoch betreffen. Denn die neuen Frachtaufzüge sind nicht nur für Cargo gemacht. Bei den neuen persistenten Hangars handelt es sich um personalisierte Hangarinstanzen, die sich dort befinden, wo du zu Beginn deine Heimat im Spiel festlegst. Bei der Auswahl des passenden Hangars wird analysiert, welches dein größtes Schiff ist und welche Größe von Hangar du daher benötigst und auch bekommst.

Persistente Hangars bleibt dann dein persönlicher Ort, um Dinge zu lagern, oder einfach nur um dort zu verweilen oder dich auf die nächsten Missionen vorzubereiten. Außerdem kannst du Freunde dorthin einladen, damit sie dir beim Be- und Entladen helfen können, oder damit ihr euch gemeinsam auf die Reise machen könnt. Zugang zu deinem Hangar bekommst du über eine normale ATC-Landeanfrage. Bei dieser wird nun geprüft, ob du am Ort, an dem du dich befindest, einen persönlichen Hangar hast oder eben nicht.

Aufzüge und Terminals

Deinen persönlichen Hangar kannst du nach Belieben mit allem dekorieren, was du besitzt. Hier kommen die neuen Frachtaufzüge ins Spiel. Sämtliche Gegenstände aus deinem Inventar kannst du fortan über die Terminals im Hangar direkt in den Frachtaufzug rufen lassen. Von dort aus kannst du deine gerufenen Gegenstände dann entweder von Hand oder mit Traktorstrahlen verladen. Gegenstände kannst du außerdem in Boxen zusammenfassen, um so noch schneller Dinge in dein Schiff laden zu können. Auch Fracht wird über diese Aufzüge in deinen Hangar gebracht und dann von Hand ins Schiff verladen. Dabei können dir natürlich deine Freunde helfen. Das UI der Terminals ist so aufgebaut, dass du selbst bestimmen kannst, wo welche Gegenstände auf dem Aufzug platziert werden. Auf diese Weise kannst du den Verladevorgang optimieren, indem du Gegenstände vorsortierst, um das Beladen zu optimieren.

Gegenstandsbanken

Auch diese „Mini-Kiosks“ sind neu und gewähren dir an zahlreichen Stellen Zugang zu deinem persönlichen Inventar. Ähnlich wie beim Looten hast du dann die Möglichkeit, dich auszustatten. Diese Form der Terminals ist weit gestreut, sodass du beispielsweise in den Habs und an vielen besonderen Orten Zugang zu deinem Inventar bekommst. Das klassische Inventarsystem wird nämlich im neuen Patch verschwinden. Über diese Gegenstandsbanken greifst du fortan auf dein persönliches Inventar zu, was alternativ zu den Frachtaufzügen etwas schneller geht und von mehreren Orten aus möglich ist.

ASOP-Terminals und Schiffsplattformen

Ein Terminal zum Rufen deiner Schiffe bekommst du nun außerdem auch direkt in deinem persönlichen Hangar. Schiffe spawnen nun nicht mehr einfach nur in einem Hangar. Der Boden des Hangars dient nun als großer Aufzug, der sich öffnet und das gerufene Schiff in deinen Hangar fährt. Du kannst dann aber auch Bodenfahrzeuge oder kleinere Schiffe direkt rufen, von der Plattform bewegen und ein größeres Schiff rufen, um die Fahrzeuge direkt zu verladen. Du kannst Freunden ein Schiff rufen und direkt ein neues hinterher rufen, wenn sie die Plattform verlassen haben. Alles in allem bekommen wir dadurch ein deutlich immersiveres Gefühl für das Lagern und Rufen von Schiffen und Fahrzeugen.

Hangargrößen

Wie bereits erwähnt, richtet sich die Größe deines persönlichen Hangars nach dem größten Schiff, welches sich in deiner Flotte befindet. Wir werden wohl das nächste Star Citizen Live abwarten müssen, um zu erfahren was passiert, wenn wir uns im Spiel ein größeres Schiff kaufen. Dennoch gab es Anpassungen bei den Hangargrößen. Der XL-Hangar ist dabei um 20% gewachsen. Der L-Hangar sogar um 30%. Das bedeutet, auch Schiffe wie die Carrack passen nun bequem durch die Tore und in die Hangars. Die Medium Hangars sind ebenfalls größer, während die kleinen Hangars gleich blieben. Jedoch wurden die Klassifizierungen ebenfalls angepasst.

Mehr Multicrew Gameplay

Wer nun befürchtet, dass Trading nicht mehr in Frage kommt, ohne dabei all seine Freunde mit einzubeziehen, der darf entspannt sein. Wir bieten die neuen Frachtaufzüge eben diese Option zum Multicrew Gameplay, sind aber nicht die einzige Möglichkeit, auch große Schiffe schnell zu be- und entladen. An den Handelsterminals habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Fracht entweder ins lokale Inventar liefern zu lassen oder direkt in ein eingelagertes Schiff. Das direkt ins Schiff lagern lassen ist jedoch mit einem extra Kostenpunkt verbunden. Je nach örtlichen Begebenheiten kann der Ladevorgang aber unterschiedlich lange dauern. Während dieser Zeit ist euer Schiff nicht rufbar.

Viel Arbeit für eine bessere Erfahrung

Diese Änderung im Patch 3.23 ist alles andere als klein. Auch wenn sie neben all den anderen Neuerungen, die uns im kommenden Patch erwarten, beinahe schon beiläufig wirkt, waren in der Entwicklung dieser Systeme zahlreiche Teams involviert. Wir sind mehr als gespannt, wie sich dieses neue Gameplay anfühlt und welche interessanten Möglichkeiten sich daraus für uns ergeben.

Quelle: Cloud Imperium Games

Bildquelle: Cloud Imperium Games