Carrera RC präsentiert ein besonderes Modell des Audi R8

Bei Sportwagen-Fans ist der Audi R8 sicherlich ein Dauerbrenner. Carrera RC bietet mit dem Audi R8 LMS GT3 evo II – Steam nun das perfekte Modell für den heimischen Rennstall, das vollständig von Audi lizenziert ist.

Ausgestattet mit einem großen Heckspoiler steht das Modell dem Original in nichts nach. Für einen besonderen Effekt sorgt der integrierte Dampfgenerator, der per Fernbedienung aktiviert werden kann. Zusammen mit dem LED-Frontlicht kann man so in effektvolle Nachtrennen starten. Mit einem Vierrad-Antrieb und besonderen Zusatzrädern kann der Audi R8 von Carrera RC auch mit coolen Drifts in Kurven überzeugen. Darüber hinaus verfügt das Modell über ein vollgefedertes Fahrwerk und eine Luftbereifung. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 18 km/h. Der innovative Akku ermöglicht Fahrzeiten von bis zu 30 Minuten. Das Ready-to-Run-Modell wird vollständig aufgebaut, mit Akku, Controller und Batterien geliefert.

Eine weitere Neuheit von Carrera RC ist der Ford F-150 Raptor in leuchtendem Orange. Das Modell hat einen Maßstab von 1:16 und eignet sich für Fahrer ab 8 Jahren. Mit der digitalen Proportional-Steuerung und voller Federung mit Luftreifen erreicht er eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h. Die Karosserie ist aus einem speziellen Kunststoff hergestellt, sodass sie Crashs problemlos wegstecken kann. Auch dieses Modell ist Ready to Run, sodass man direkt starten kann.