MISC Hull-C in Star Citizen 3.20 – Der Preview Schiffsguide

Willkommen an Bord der MISC Hull-C in Star Citizen Alpha 3.20! In diesem umfassenden Preview Schiffsguide werfen wir einen detaillierten Blick auf die erstaunlichen Schiffshighlights, die uns dieser erste Massenfrachter bringen wird.

Die MISC Hull-C ist eines der am meisten erwarteten Schiffe im Star Citizen Universum. Wir haben einen exklusiven, ersten Blick darauf geworfen! Von ihrem beeindruckenden industriellen Design bis zu den technischen Spezifikationen und Funktionen – Du erfährst alles, was es zu wissen gibt. Entdecke die Möglichkeiten dieses Frachtschiffs und sei bereit, deine Handelsfähigkeiten auf das nächste Level zu heben. Gerne kannst du auch noch unseren Videoguide anschauen.

Entstehung der HULL-C

Mit der MISC Hull-C erhalten wir ab der Alpha 3.20 den ersten dedizierten Frachter in Star Citizen. Dieser beeindruckt nicht nur durch seine enorme Grösse, sondern auch durch die detaillierte Mechanik der ausfahrbaren Frachteinheiten.

Hierbei liegt die Ankündigung der Originalkonzeption für die Hull-C bereits gut zehn Jahre zurück und war seinerzeit ein „Stretchgoal“ der ursprünglichen Finanzierungs-Kampagne bei 34 Millionen Dollar. Hier wurden neben militärisch genutzten Versionen durch die UEE, auch Schmuggler Varianten mit spezieller Sensor- und Abschirmungstechnik genannt. Von diesen haben wir jedoch in letzter Zeit nichts mehr gehört.

Details zur HULL-C

Ebenfalls bleibt abzuwarten, ob die Hull-C als schwerer Frachter, die Länge von 125 m sowie Breite und Höhe von 55 m, beim Release nicht noch überschreiten wird. Die Reichweite liegt für diesen Langstreckenfrachter in jedem Fall mindestens im Bereich einer Crusader Starlifter. Die Hull-C sollte über vergleichbare Treibstoffkapazitäten verfügen.

In der Grösse Large greifen wir auch auf entsprechende Large Komponenten zurück. Wir bleiben also unterhalb der Capital Klasse, welche insbesondere die nachfolgende Hull-D verwendet. Ein absoluter Meilenstein sind die 4608 sCu Frachtkapazität, welche am Frachtgitter aussen liegen und alle Containergrössen von 1 bis 32 SCU Frachteinheiten aufgenommen werden können.

Mit zwei bis vier Crewmitgliedern, erhalten wir einige Multi-Crew Möglichkeiten, wobei verschiedenste Annehmlichkeiten vorhanden sind. Alternativ ist ein Soloflug jedoch möglich. Es kann sich allerdings lohnen, die Remote Traktorstrahlen oder die beiden Remote Geschütztürme, nicht unbesetzt zu lassen.

Eine Neuerung ist die hierfür notwendige Fracht Mechanik, welche ein Be- und Entladen im Raum notwendig macht. Die Hull-C kann in beladenem Zustand weder an Raumstationen noch auf Planeten oder Monden landen. Allerdings ist ein Andocken möglich.

Handel mit der HULL-C

Denn grundsätzlich wurde die Hull-C für Intersystemhandel konzipiert und ist dafür gedacht, Massenfracht über weite Strecken und durch mehrere Systeme zu transportieren. Diese Systeme sind jedoch noch nicht verfügbar. Die Auswirkungen auf das Handelssystem, welches zunächst nur im Stanton System stattfindet, können bislang noch nicht abgeschätzt werden.

Weiterhin ist die Warenvielfalt an den Stationen im Gegensatz zu Planeten und Monden eingeschränkt. Ein voller Funktionsumfang der Hull-C ist aufgrund dessen erst mit kommenden Spiel-Versionen und weiteren Systemen zu erwarten. Allerdings sind mit den verschiedenen Lagrange Stationen, den jeweiligen Raumstationen der Hauptplaneten sowie Grimhex, bereits mehrere Anlaufpunkte für eine Handelsinteraktion in der Version 3.20 vorhanden. Diese können für das Handelssystem herangezogen werden.

Die zu transportierenden Waren werden aussen liegend auf die acht verschiedenen Ladearme aufgebracht und dort verankert. Hierfür wird die im eingefahrenen Zustand innen liegende Spindelsektion ausgefahren, wobei die Abmessungen des Schiffes fast verdoppelt und die Frachtgitter zugänglich gemacht werden.

An Raumstationen findet die Beladung hierfür automatisiert statt. Wobei die Hull-C auch auf 4 fernsteuerbare Traktorstrahlen zurückgreifen kann. Diese sind oben und unten, je an Bug und Heck angebracht, um jeden Bereich des Frachtgitters an allen 8 Ladearmen erreichen zu können. Somit ist eine Aufnahme von loser Fracht im Raum, oder zugelieferte Fracht ebenfalls möglich. Denkbare Einsatzzwecke sind unter anderem eine Frachtzulieferung durch andere Schiffe. Weiter Industriebereiche wie Raffinierung, Mining und Salvaging, oder gar die Bergung von herrenloser Fracht.

Einsatz und Bewaffnung der HULL-C

Die Bewaffnung der Hull-C beschränkt sich auf die Selbstverteidigung, wobei der Pilot auf 2x Grösse 3 gegimbalte Panther Laser Repeater zurückgreifen kann. Zudem kann die Crew je auf einen Grösse 3 und Grösse 2 Geschützturm im oberen Bereich zurückgreifen. Allerdings bleibt die Unterseite und das Heck komplett wehrlos.

Der Einsatzzweck dieses Massenfrachters ist auch nicht der Kampf. Aufgrund der massiven Dimensionen und der zu erwartenden Schwerfälligkeit sollte eher die Flucht ergriffen werden.

Eines der spannendsten Features ist das ausfahrbare Frachtgitter, wobei in der zentralen Spindelsektion eine zugängliche Gangway vorhanden und ebenfalls ausgefahren wird. Hierdurch gelangen wir auch in ausgefahrenem Zustand in den hinteren Schiffsbereich, wo wir das Maschinendeck vorfinden. Um an Raumstationen oder anderen schwebenden Bereichen wie Orison anzudocken, verfügt die Hull-C auch über eine Docking Funktionalität, welche es uns ermöglicht auch in beladenem Zustand anzudocken. Eine Landung in einem Hangar oder auf der Oberfläche ist nicht möglich. Darum sind wir aufgrund der aussen liegenden Fracht und in angedocktem Zustand für Angriffe oder Pilotenfehler anderer Spieler verwundbar.

Ein- und Verkauf

Für den Waren Ein- und Verkauf müssen wir zunächst an eine Handelskonsole auf der Station und dort den Ein- oder Verkauf tätigen. Nachfolgend wird uns dann ein Ladeplatz im Raum zugewiesen, welchen wir mit unserem ausgefahrenen Frachtgitter einnehmen müssen und dann den Be- und Entladevorgang abwarten können.

Hierfür finden wir einen eigenen Cargo Kommunikationskanal, welcher uns analog einer Start- oder Landefreigabe dann einen entsprechenden und freien Platz zuweist. Mit den erfüllten Voraussetzungen und im Bereich angekommen, findet dann der automatisierte Be- und Entladevorgang statt. Je nach Frachtmenge wird eine Ladedauer mittels eines Timers angegeben, in welcher wir uns dann nicht bewegen können.

Aufgrund der Frachtmechanik der Hull-C ist daher ein Handel auf Planeten oder Monden ausgeschlossen, da wir nur ohne ausgefahrenes Frachtgitter auf grossen Landepad’s oder in einem Hangar landen können.

Somit haben wir auch keinen Zugriff auf die dort vorhandenen Waren, was die Vielfalt an handelbaren Gütern für Massen Frachter deutlich einschränkt. Allerdings sind die verfügbaren Mengen auf Planeten und Monden ohnehin nicht für derartige Frachtmengen ausgelegt. Aber natürlich ist eine Landung ohne aktives Frachtgitter wie gewohnt möglich, um etwa nachzutanken oder Reparaturen durchzuführen.

Interieur der Hull-C

Das Interieur der Hull-C erstreckt sich über insgesamt drei verschiedene Decks, wobei wir eine Fülle an Annehmlichkeiten und Einrichtungen vorfinden.

Neben einem geräumigen Cockpit mit drei Stationen, dem Docking Bereich mit Stauraum, verschiedenen Fluchtkapseln, findet sich auch ein grosszügiger Aufenthaltsbereich mit Küche und Schlafräumen für die Crew wieder.

Im hinteren Schiffsbereich liegt der Maschinenraum mit den innen zugänglichen Komponenten und Systemen, welchen wir über den optional ausfahrbaren Laufsteg erreichen können. Zudem erhalten wir eine dedizierte Station für die Kontrolle unserer Fracht mit Zugriff auf die vier fernsteuerbaren Traktorstrahlen, um auch ausserhalb von Stationen auf unsere Fracht zugreifen zu können.

Das Design ist MISC typisch sehr klar und sauber. Wir finden viele metallische und spiegelnde Oberflächen, klare Beschriftungen und den notwendigen Komfort, welcher auch für ausgedehnte Transportaufträge notwendig erscheint. Das Schiff bietet mehr als genug Platz für die bis zu vier Crewmitglieder, welche, hauptsächlich in ausgefahrenem Zustand, teils über 100 m voneinander entfernt sein können.

Der Funktionsumfang der Hull-C beschränkt sich allerdings gänzlich auf die Fracht und den Langstrecken Handel, nachdem die offensiven und defensiven Qualitäten nicht der Rede wert sind. Die aussen liegende Fracht ist verwundbar und benötigt eine Verankerung am Frachtgitter, was einen losen Warentransport nicht ermöglicht. Auch der Transport von Fahrzeugen ist nicht wirklich möglich, was anderweitige Einsatzzwecke ebenfalls deutlich einschränkt.

Zusätzliches relevantes Gameplay ausserhalb des Frachttransportes ist daher erst mit der Implementierung der Ingenieurs-Mechaniken zu erwarten. Bis dahin bietet die Hull-C jedoch mit Abstand das aktuelle Maximum an Frachtkapazität. Wobei die Vorbereitungen für weitere Systeme und den Intersystemhandel damit gegeben wären.

Fazit

Abschliessend können wir die Hull-C als ersten Massen Frachter, jedem ambitionierten Händler empfehlen. Der Einstieg in den Langstrecken Handel wird damit eröffnet. Allerdings bieten die nachfolgenden Schwestermodelle Hull-D & Hull-E einen identischen Funktionsumfang, hier jedoch deutlich höhere Frachtkapazitäten und stark erweiterte Reichweiten, was in Betracht gezogen werden sollte. Zudem sind angepasste Versionen wie eine militärische Variante analog der Starfarer Gemini, welche ebenfalls von MISC hergestellt wird, denkbar.

