AnimagiC 2023 – Das Crunchyroll Programm auf dem Event in Mannheim

Die AnimagiC 2023 steht vor der Tür und Crunchyroll ist vor Ort. Der Streaming-Anbieter hat auch schon sein Programm für die Veranstaltung in Mannheim am Wochenende Anfang August bekannt gegeben.

Die Ehrengäste

Ehrengäste aus Japan live vor Ort! Für NieR:Automata Ver 1.1a sind Ryoji Masuyama (Regie), Jun Nakai (Charakterdesign und Chief Animation Direction) sowie Miho Matsumoto (Aniplex-Produzentin) für eine Signierstunde und ein Q&A – Panel in Mannheim.

Zu The Rising of the Shield Hero Staffel 3 und Miss Kobayashi’s Dragon Maid S präsentieren auch Ehrengäste vor Ort einmalige Programmpunkte.

Der Stand von Crunchyroll

Auf Ebene 0 im Aussteller-Foyer Ost des Mannheimer Rosengartens wird interaktiv mit beliebten Anime- und Manga-Titeln umgegangen, darunter ebenfalls NieR:Automata Ver 1.1a.

Zudem lädt Dandadan zur Geister-Ballerei ein und die Blue Lock Stickeralben-Aktion geht in die nächste Runde.

Der Anime Hell’s Paradise fordert das Geschick, die Sinne und das Wissen der Fans heraus und kann mit Postern, Postkarten, einem 30-Tage-Probeabo für Crunchyroll Premium belohnt werden, sowie den „Drink des Lebens” erringen.

Crunchyroll-Industry Panel

Hier geht es um die neuesten Informationen zu bevorstehenden und beliebten Titeln im Streaming, Kino, auf DVD und Blu-ray und Manga. Weitere Panels finden mit Ehrengästen zu NieR:Automata Ver 1.1a, The Rising of the Shield Hero Staffel 3 und Miss Kobayashi’s Dragon Mais S statt.

Anime im Kino

Crunchyroll zeigt exklusiv in der deutschen Untertitelfassung die ersten 15 Minuten des Kinofilms PSYCHO-PASS: Providence, welcher vier Wochen nach der AnimagiC, am 29. August 2023, im Rahmen der Crunchyroll Anime Night in die Kinos kommt. Weitere Titel im Kino der AnimagiC sind:

Given – The Movie

One Piece Film: RED

The Quintessential Quintuplets Movie

Suzume

Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night

The Ancient Magus Bride – The Boy From the West and the Knight of the Blue Storm (OVAs)

BLUELOCK

The Rising of the Shield Hero Staffel 3

Chainsaw Man

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Dr. STONE NEW WORLD

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

SPY x FAMILY

TRIGUN STAMPEDE

Zom 100: Bucket List of the Dead

VINLAND SAGA SEASON 2 und

NieR:Automata Ver1.1a

Der Verkauf und das Gesamtprogramm der AnimagiC 2023

Am Stand können Fans bereits viele August-Veröffentlichungen bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Details dazu folgen demnächst in den Shop-News. Ab dem 15. Juli findet ihr das Gesamtprogramm der AnimagiC. Dort sind die Orte und Zeiten als kurzfristige Updates gebündelt.