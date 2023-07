Dokomi 2023 – So war die Japan Expo innerhalb und außerhalb der Hallen

Die Dokomi 2023 in Düsseldorf ging zum ersten Mal satte 3 Tage. Von Freitag, den 30. Juni bis Sonntag, den 2. Juli. Das könnte vor allem daran liegen, dass die Veranstalter diesmal mit 100.000 Besucher und darüber hinaus rechneten. Es war am Ende wirklich voll, aber auch schön, so viel Freude an einem Fleck zu sehen. Tatsächlich fühlte sich das Event an, wie eine gamescom.

Bilder und Eindrücke der Dokomi 2023

Ich muss gestehen, es war meine erste Dokomi und ich habe mir bisher immer sagen lassen, dass sie sehr schön sei. Erfahrungen mit ähnlichen Conventions habe ich durch CosDay², TiCon oder Wie.MAI.KAI gesammelt, aber so eine gewaltige Veranstaltung auf über 5 Messehallen habe ich noch nicht erlebt. Ihr könnt euch vorstellen, wie überrascht und erschlagen ich war vor so einem Aufgebot an Aktivitäten, Shops, Gästen und mehr. Jetzt muss ich meine Gedanken und Eindrücke ordnen, um es euch bestmöglich zu beschreiben.

Vorweg sei gesagt, dass ich echt beeindruckt bin, wie sehr doch die Community die kleinen Künstler auf ihrem Weg der Selbstständigkeit unterstützt. Es waren unglaublich viele Besucher in der Artist Alley und haben dort ihr Geld gelassen. Generell waren viele kreative Köpfe vor Ort und haben die Halle gefüllt mit ihren Zeichnungen, Gehäkeltes und Gebasteltes. Das reichte von Poster über Comics zu Aufstellern und Kissenbezügen. Also mit leeren Händen konnten Besucher, die Geld in den Taschen hatten, nun wirklich nicht nach Hause gehen. Mir tut es nur Leid durch die wenige Zeit, die ich hatte, nicht ein paar Künstler kennengelernt zu haben.

1 of 6

Zu wenig Zeit und Schlange stehen

Das Angebot war tatsächlich so groß, dass ich auch an zwei Tagen nicht alles mitnehmen konnte. Gerne hätte ich länger das SSB Turnier verfolgt, die Speedruns bei Germench gesehen oder mich zu den anderen in den Japanischen Garten gesellt. Ein paar Stände, die mir wichtig waren konnte ich jedoch besuchen, für die ich mir dann auch Zeit genommen habe. Dies waren in erster Linie die Shops für Retrospiele, Sammelkarten und Businesspartner. Es waren sogar auswärtige Aussteller vor Ort, wie der cardgameshop aus Belgien. Selbstverständlich hatte ich auch Zeit für unsere Freunde von Panini, Carlsen und Genshin Impact. An letzteren Stand hatte ich auch einen Termin. Dazu dann mehr in einem anderen Beitrag.

Außerdem gab es ein paar geistige und körperliche Aktivitäten, für einen fitten Geist und eine fitte Figur. Bei NARUTO SHIPPUDEN meets PLAYMOBIL durften Besucher sich an einem Kurs versuchen, welcher an die Ninja Warrior Show erinnert. Es musste sich von Station zu Station gehangelt werden. Genshin Impact und die eSport Area boten unter anderem Aufgaben an, welche zu absolvieren waren, um tolle Preise zu gewinnen. Beispielsweise waren Ingame-Challenges zu schlagen, mit einem vorgegebenen Team und Gegner. Hinzu kommen jedoch noch die Zeichenwettbewerbe, Dance-Off-Contest und vieles mehr. Diese konnte ich leider wegen der knappen Zeit nicht mitnehmen.

Neben dem Messegelände befand sich der Japanische Garten von Düsseldorf. Dieser wurde unweigerlich auch ein Teil der Dokomi 2023. Cosplayer weltweit hatten sich dort verabredet, um sich wiederzusehen oder mit den Fotografen direkt ein paar schöne Bilder zu machen. Immerhin konnten so Besucher ein klein wenig von der Expo mitnehmen, welche nicht in den Genuss von Karten kamen.

1 of 6

Planung und Durchführung

Weniger begeistert war ich aber von dem Pommes-Geruch, der überall in der Luft war. Die Buden waren faktisch in jeder Halle und im Außenbereich. Ich hätte das jetzt nicht gebraucht. Weitere Dinge, die ich jetzt bemängeln könnte, fallen mir nicht mehr ein. Ich habe sogar immer wieder Helfer gesehen, so waren bei Notfällen immer welche in der Nähe. Ebenso wurden die Staus an Weggabelungen und Eingängen aufgelöst und gemeistert. Trotzdem kam es leider zu Zwischenfällen auf der Anime und Japan Expo. Diese betrafen vor allem die Sicherheit. Taschenkontrollen gab es nur sporadisch, es waren viele Waffen, die zum Cosplay gehören, unterwegs und es kam zu körperlichen Angriffen. Bei einer solchen Publikumsgröße muss daran gearbeitet werden.

Der große Besucherandrang war schon ein wenig problematisch. Zwar funktionierte das Koordinieren bei den Parkplätzen zuteilen aus meiner Sicht reibungslos, aber der Weg zum Eingang und der Einlass waren ein Problem. Es fuhren zu wenig Shuttlebusse und an den Eingängen stand man als früher Vogel ewig. Einen separaten Eingang für Presse, Streamer oder ähnliches habe ich auch nicht erfassen können. Das mit den Bussen war insofern ungünstig, weil das Messegelände von den Parkplätzen einen 20-minütigen Fuß­marsch entfernt ist.

Natürlich kamen die Besucher wegen der angekündigten Ehrengäste. Unter ihnen war auch Tommy Morgenstern, die Stimme von Son-Goku. Er sorgte unfreiwillig mit seiner enormen Bekanntheit dazu, dass sich eine riesige Schlange um die Ecke bildete und die Besucher sehr lange anstanden. Ich habe dasselbe auch bei den Spielstationen von Final Fantasy und dem NARUTO SHIPPUDEN meets PLAYMOBIL Parkour mitbekommen. Da kam ein wenig gamescom feeling auf.

1 of 6

Kaufen, spielen, essen, erleben

Auch die Dokomi 2023 ist natürlich ein Treffpunkt, sich mit seinen Freunden aus ganz Deutschland oder Zentraleuropa zu treffen. Es war eine Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen oder sich mit Tipps und Tricks bezüglich des Cosplay auszutauschen. Zu jeder Zeit gibt es die Möglichkeit DVDs, Blu-rays oder Fan-Merchandise des Lieblingsanimes zu kaufen. Entweder direkt beim Aussteller selbst, bei einem der vielen Händler oder sogar etwas günstiger gebraucht beim Bring ’n Buy.

Wie von den Bildern zu entnehmen ist und/oder ihr sicher schon gehört hattet, gab es auch eine 18+ Area. Von dieser kann ich euch keine Bilder zeigen oder ins Detail gehen. Hinter diesen Wänden traf ich ebenfalls auf Künstler, welche sich dem Erotik-Genre verschrieben haben. Des Weiteren waren Erotik-Cosplayer weiblich als auch männlich vor Ort, welche ihr Instagram und OnlyFans Account vermarktet haben und für ihre Fans zum Fotos machen oder mit sogenannten Sedcard da waren.

Im Nachhinein muss man sagen, dass die Dokomi 2023 eine Kombination aus Convention und Expo in einem ist. Mit dem Eintritt bekommen wir Zugang zu den zahlreichen Ausstellern, um Dinge zu kaufen und die vielen Anspielstationen erinnern an eine Art Mini-gamescom, da auch für jeden etwas dabei ist. Sei es eSport LOL, Super Smash Bros., eine Nintendo Ecke, DOOM und Deathmatch Classic: Refragged im Lan-Netzwerk. Ja, ich hatte meinen Spaß!

Ich freue mich schon auf die nächste Dokomi. Vielleicht komme ich dann auch als Privatbesucher.

Bildquelle: @tylorshot, game2gether