Der Xbox Games Showcase 2023 war eine Show voller Premieren. Mit dabei waren Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Star Wars Outlaws, Payday 3 und City Skylines 2. Hier findet Ihr alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Nach dem PlayStation Showcase 2023, dem Summer Game Fest und weiteren Shows war vorgestern der Xbox Games Showcase 2023 an der Reihe. Während des über 1-stündigen Live Streams wurden sowohl Third Party Games als auch Xbox Game Studios Titel gezeigt. Wir haben gestern schon einen ersten Überblicksartikel für Euch geschrieben. An dieser Stelle findet Ihr nun ein Update mit allen weiteren Trailern und ausführlicheren Infos.

Die Highlights des Xbox Games Showcase 2023

Starfield

Es gab den offiziellen Starfield Gameplay Trailer zu sehen. Dieser zeigt Euch vor allem noch einmal die über 1000 unterschiedlichen Planeten, die es zu entdecken gibt. Neben Combat Gameplay sind auch ein Paar Dogfights zu sehen. Detaillierte Infos zum Spiel gab es allerdings im Anschluss an den Xbox Games Showcase im Rahmen von Starfield Direct. Einem 45-minütigem Special, das sich rund um das Spiel drehte.

Starfield erscheint am 06.09.2023 für PC und Xbox Series X|S und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Star Wars Outlaws

Sicherlich eine der größten Überraschungen war die Enthüllung von Lucas Film Studios neuem Open World-RPG Star Wars Outlaws. Im Trailer folgen wir der jungen Draufgängerin Kay, die zwischen die Fronten von Verbrechersyndikaten gerät. Sie nimmt einen Auftrag an, um endlich der Welt von Betrügern und Low-Lifes zu entkommen. So gerät sie an unterschiedliche Orte der Galaxis. Mit dabei ist immer Kay’s kleiner Freund Nix. Das einem Axolotl ähnliche Tierchen wird sicherlich für einige Merchandise-Einnahmen sorgen.

Mittlerweile gab es im Rahmen von Ubisoft Forward noch mehr zum Spiel zu sehen. In unserem Artikel dazu zeigen wir Euch auch den ausgedehnten ersten Star Wars Outlaws Gameplay-Trailer.

Star Wars Outlaws ist für 2024 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Keanu!!! Tatsächlich ließ sich Johnny Silverhand persönlich blicken, um den offiziellen Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Trailer anzumoderieren. Der stellt die Protagonisten inklusive Idris Elba als Solomon Reed und das neue Areal Dogtown vor. Die Story dreht sich wieder um V, die Hilfe von einer NUS Intelligence-Analystin angeboten bekommt, um ihr Leben zu retten.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26.09.2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Payday 3

Zum dritten Teil des co-op Shooters gab es den Payday 3 Gameplay Reveal Trailer zu bestaunen. Zum ersten Mal gab es (offiziell) In-Game-Material zu sehen. In gewohnter Manier könnt Ihr während der knapp 2 Minuten beobachten, wie eine Gang in Clowns-Masken eine Bank mithilfe aller möglichen Gadgets und natürlich jeder Menge Feuerkraft ausraubt. Anschließende Straßenschlachten gegen bis an die Zähne bewaffnete Polizei-Teams inklusive.

Payday 3 erscheint am 21.09.2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Cities: Skylines 2

Für das Städtebau-Spiel von Paradox Interactive gab es den offiziellen Cities: Skylines 2 Gameplay Trailer zu sehen. Dieser zeigt ausschließlich In-Game-Szenen. Von Terraforming-Tools über Straßenbau bis hin zu Stadtteil-Management ist alles dabei. Auch das Release Datum wurde verraten.

Cities Skylines 2 erscheint am 24.10.2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Alle weiteren Spiele des Xbox Games Showcase 2023

Senua’s Saga: Hellblade II

Das war nichts für schwache Nerven! Der über 4-minütige Senua Trailer zu Senua’s Saga: Hellblade II, den es während des Xbox Games Showcase 2023 zu sehen gab, ging unter die Haut. Senua befindet sich dabei in einer Höhle und hört jede Menge unheimlich Stimmen, die mit ihr sprechen. Gameplay-Szenen gibt es allerdings noch keine.

Senua’s Saga: Hellblade II erscheint 2024 für PC sowie Xbox Series X|S und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Allzu viel wurde im Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Announce Trailer noch nicht verraten. Was in den zwei Minuten präsentiert wurde, sieht aber beeindruckend aus. Im Action-Titel von Capcom wird es auf jeden Fall Kämpfe mit dem Samurai-Schwert geben. Für uns ein kleines Highlight im Rahmen des Xbox Games Showcase 2023.

Infos zu Release-Datum von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gab es noch keine. Das Spiel wurde für Xbox Series X|S angekündigt und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Persona 3 Reload

Das Remake zum dritten Teil der Saga wurde mit dem Persona 3 Reload Announcement Trailer offiziell angekündigt. Zu Rap-Beats bekommen wir jede Menge Spielszenen und Cutscenes zu sehen.

Persona 3 Reload wurde für Anfang 2024 für PC, Xbox Series X|S sowie Xbox One angekündigt und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Persona 5 Tactica

Auch ein Strategie-RPG Spin-off zum fünften Teil der Serie wurde angekündigt. Der Announcement Trailer zu Persona 5 Tactica war dabei ähnlich gehalten wie der zu Persona 3 Reload. Nur, dass es dieses Mal Rockmusik zu hören gab.

Persona 5 Tactica erscheint am 17.11.2023 und wurde für PC, Xbox Series X|S sowie Xbox One angekündigt. Auch dieses Spiel ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

The Elder Scrolls Online: Necrom

Zu diesem neue Abenteuer wurde der Elder Scrolls – Journey to Necrom Trailer beim Xbox Games Showcase 2023 vorgeführt. Eine Mischung aus Gameplay, Cutscenes und Storyboard-Art. Im Spiel könnt Ihr die neue Telvanni-Halbinsel und Apocrypha erkunden.

The Elder Scrolls Online: Necrom ist bereits für PC und Mac verfügbar. Am 20.06.2023 wird das Spiel dann für PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Fallout 76: Atlantic City

Bethesda hat mit dem Fallout 76 – Answer the Call of Vault 76 Trailer eine Erweiterung angekündigt. Das Video bleibt der Ästhetik der Fallout-Reihe treu und singt uns ein beschwingtes Lied im Stil der 50er. Selbstverständlich ist auch Vault Boy wieder mit von der Partie.

Fallout 76: Atlantic City erscheint „bald“ und wurde für PC sowie Xbox Series X|S angekündigt. Das Spiel ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Overwatch 2: Invasion

Es gab einen Trailer zur Overwatch 2: Invasion zu sehen. Das bisher größte Content-Update zu Overwatch 2 wird neue Game-Modi, Maps und Story-Missionen beinhalten.

Overwatch 2: Invasion erscheint am 10.08.2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Still Wakes the Deep

Der Entwickler The Chinese Room präsentiert im Still Wakes the Deep Announcement Trailer einen kurzen ersten Einblick in sein narratives Horror-Spiel. Das spielt auf einer Ölplattform. Es gibt also kein Entkommen für den Spieler vor dem, was dort sein Unwesen treibt.

Still Wakes the Deep erscheint Anfang 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auch dieser Titel wird direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten sein.

Jusant

Das Action-Puzzle-Spiel, in dem es ums Klettern geht, zeigte sich im 2-minütigen Jusant Reveal Trailer. Darin erklimmt ein Charakter die Klippen eines Sandsteingebirges und löst verschiedene Rätsel. Das Ganze soll laut Publisher Don’t Nod meditative Vibes haben. Wir sind gespannt.

Jusant erscheint im Herbst 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Es ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Metaphor: ReFantazio

Der gezeigte Metaphor: ReFantazio Announcement Trailer sorgte mit rein japanischem Voiceover für Abwechslung. Das Rollenspiel der Persona-Macher zeigt sich im gewohnten Anime-Stil. Zu sehen sind Cutscenes und einiges an Gameplay.

Metaphor: ReFantazio erscheint 2024 für PC sowie Xbox Series X|S und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

33 Immortals

Das Co-Op-Action-Roguelike für bis zu 33 Spieler stellt sich im 33 Immortals Announcement Trailer vor. Grafisch ähnelt das Spiel dabei Hades von Supergiant Games.

33 Immortals erscheint 2024 für PC und Xbox Series X|S und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Im Like a Dragon: Infinite Wealth Reveal Trailer sehen wir Ichiban Kasuga. Wen sonst. Allerdings erwacht er orientierungslos und nackt an einem Strand. Wie das wohl weiter geht?

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint im Frühjahr 2024 und wurde für PC und Xbox Series X|S angekündigt.

