PlayStation Showcase 2023 – Alle Ankündigungen

Hier erfahrt Ihr alles zu den Spielen, die während des PlayStation Showcase 2023 gezeigt wurden. Mit dabei sind auch Spider Man 2 und Alan Wake 2.

Während des PlayStation Showcase 2023 gab es einiges zu sehen. Der Stream zeigte über eine Stunde lang Trailer zu neuen und bereits bekannten Spielen. Hier findet Ihr nun die komplette Liste aller gezeigten Videos mit den wichtigsten Infos.

Spider Man 2

In einem 12-minütigen Mix aus Cutscenes und Gameplay gab es einiges zu sehen. So trägt Spider Man den schwarzen Symbionten-Anzug. Der macht ihn zu einer Mischung aus sich selbst und Venom. Spider Man kann dadurch Tentakeln benutzen, um seine Gegner zu greifen und durch die Luft zu schleudern.

Auch Miles hat neue Fähigkeiten. Sein Anzug erlaubt es ihm nun, weitere Strecken im Flug zurückzulegen. Außerdem kann er jetzt Seile spannen. Auf diesen balanciert er im Trailer unter dem Dach eines Lagerhauses und schaltet so lautlos einige Gegner aus.

Auch zu sehen ist, wie der Spieler während einer Verfolgungsjagd nahtlos zwischen Miles und Peter hin und her wechselt.

Als neuer Bösewicht taucht Kraven der Jäger auf. Und auch die Eidechse aka Dr. Kurt Connors lässt sich blicken.

Laut Trailer erscheint Spider Man 2 im Herbst 2023. Ein genaueres Datum wurde noch nicht verraten. Bei dem Spiel handelt sich um einen Titel, der exklusiv auf PlayStation 5 erscheint.

Assassin’s Creed Mirage

Der bereits vermutete Release am 12.10.2023 wurde nun offiziell bestätigt. Dann ist der 13. Teil der Reihe für PC, PlayStation 4 & 5 und Xbox One & Series erhältlich. Der gezeigte Trailer rückt noch einmal das Stealth-Gameplay in den Fokus. Auch schnelle Parkour-Passagen sollen wieder einen prominenteren Platz im Spiel einnehmen.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Das Remake zu Metal Gear Solid 3 wurde in einem Cinematic Trailer angekündigt. Wirkliche Infos gab es allerdings keine. Mit einer Veröffentlichung ist wohl frühestens 2024 zu rechnen. Das Spiel kommt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.

Allerdings wurde zusätzlich noch eine Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 angekündigt. Diese bringt die ersten drei Teile der Metal Gear Serie auf die PlayStation 5. Termin für den Release ist hier der Herbst 2023.

Alan Wake 2

Der erste Trailer zeigt schon einige Spielszenen und Cutscenes. Wie bereits spekuliert, erscheint das Spiel am 17.09.2023. Dann wird der zweite Teil der Reihe für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erhältlich sein. Nach 13 Jahren Wartezeit geht die Geschichte um Alan Wake dann also endlich in die nächste Runde.

Immortals of Aveum

Im Trailer zum Spiel von Ascendant Studios gibt es vor allem Gameplay zu sehen. Aus der First-Person-Perspektive bekämpft der Spieler hier eine Reihe von Gegnern. Von anderen menschlichen Gestalten bis hin zu riesigen Drachen ist alles dabei. Attackiert wird mit einer Reihe magischer Kräfte.

Das Spiel erscheint am 20.07.2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.

Destiny 2 – The Final Shape

Cayde kehrt für die neue Expansion von Destiny 2 zurück. Zusammen mit Ikora Ray sitzt er im Teaser an einem Lagerfeuer. Gegen Ende wird ein weites Tal gezeigt, über dem das Portal aus Lightfall schwebt. Bungie will beim Destiny Showcase am 22.08.2023 mehr verraten.

The Talos Principle 2

Das Puzzle Game soll noch 2023 erscheinen. Dann sollt Ihr auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series neue “bewusstseinsverändernde” Rätsel lösen. Dabei soll das Spiel auch in allen weiteren Aspekten den Vorgänger übertreffen.

Ghost Runner 2

505 Games zeigte im Rahmen des PlayStation Showcase 2023 die ersten Szenen des zweiten Teils der Reihe. Große Neuerung: Ihr verlasst den Dharma Tower und habt jetzt ein Motorrad. Das ist auch Teil der Kämpfe. Ein Release Datum zum Slasher-Spiel gibt es noch nicht. Es wird aber noch 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Alle weiteren Spiele

Hier die Sammlung aller weiteren Spiele, die während des PlayStation Showcase 2023 gezeigt wurden.

Fairgame$

Ein Heist-Game. Im Trailer versuchen mehrere Gruppen eine Bank auszurauben. Dabei verwenden sie zum Teil recht futuristische Waffen. Erscheinen wird das Ganze für PC und PlayStation 5. Infos zum Release Datum gab es noch keine.

Helldivers 2

Es wird einen zweiten Teil zum 2015 erschienen Helldivers geben. Im Third-Person Co-op Action-Shooter metzelt Ihr jede Menge Aliens über den Haufen. Das Spiel erscheint dieses Jahr für PC und PlayStation 5.

Dragons Dogma 2

Im Reveal-Trailer zum Spiel von Capcom sind jede Menge Monster zu sehen. Ihr bekämpft im Mittelalter-Setting jede Menge Drachen, riesige Trolle und andere Kreaturen mit Schwert und Magie. Einen Termin für den Release gibt es noch nicht. Erscheinen wird es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.

Für mehr Infos schaut in unserem Artikel zum Dragon Dogma 2 Trailer vorbei.

Phantom Blade Zero

Ein Soulslike mit Samurai-Setting. Der Trailer zeigt Schwertkämpfe und Parkour-Passagen. Noch gibt es keinen Release Termin. Das Spiel wird auf PC und PlayStation 5 erscheinen.

Foamstars

Ein 4v4 Shooter im Fortnite-Look, in dem mit Schaum geschossen wird. Das Ganze erinnert stark an Splatoon. Release Termin gibt es noch keinen. Das Spiel erscheint für PlayStation 4 und 5.

Sword of the Sea

Das nächste Spiel von den Machern hinter Journey. Grafisch erinnert das Spiel stark daran. Der Spieler surft über die Dünen einer malerischen Wüstenlandschaft. Infos zum Erscheinungsdatum gibt es noch keine. Das Spiel kommt für PC und PlayStation 5.

Marathon

Bungie’s neues Spiel. Der Sci-Fi Exctraction-Shooter hat noch keinen Release-Termin. Er kommt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Cross-Play wird möglich sein.

Neva

Gameplay gab es noch keins zu sehen. Das Spiel von den Machern von Gris besticht aber wieder mit seinem Art-Style. Es soll 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series herauskommen.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Nach dem ersten Teil und der VR-Variante kommt nun ein weiteres Spiel in der Reihe. Zwar gab es noch kein Gameplay zu sehen, aber es scheint, als würden die Entwickler nicht weit vom Erfolgsrezept der Vorgänger abweichen. Das Horror-Game erscheint Ende 2023 für PlayStation VR 2.

Street Fighter 6

Hier gab es im Trailer einen Ausblick auf den Story-Modus. Der Spieler trifft dabei auf bekannte Charaktere des Franchise, gegen die er sich behaupten muss. Das Spiel kommt am 02.06.2023 für PC, Playstation 4 & 5 und Xbox Series.

Final Fantasy XVI

Hier gab es kurz vor Release am 22.06.2023 auf der PlayStation 5 noch einmal einen Trailer, der sich auf die recht düstere Story konzentriert.

Weitere Infos findet Ihr in unserem Artikel zum Final Fantasy 16 Trailer.

The Plucky Squire

Im gezeigten Trailer zum kindlichen Action-Adventure wird vor allem die Vermischung von 2D und 3D Spielwelt gezeigt. Das Game kommt dieses Jahr für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch.

Resident Evil 4 Remake VR Mode

Ein neuer Gameplay-Trailer war zu sehen. Release Datum gab es aber noch keins. Erscheinen wird das Spiel für PlayStation VR 2.

Weitere PSVR2 Spiele

Arizona Sunshine 2 – Release 2023

– Release 2023 Crossfire Sierra Squad

Synapse – Release 04.07.2023

– Release 04.07.2023 Beatsabre Queen Content Pack

Granblue Fantasy: Relink

Das schon 2016 angekündigte Grandia/Genshin-Style RPG erscheint diesen Winter für PC und PlayStation 4 & 5.

Concord

Ein First-Person PvP Multiplayer-Shooter im Space-Setting von Firewalk Studios. Das Spiel erscheint 2024 für PC und PlayStation 5.

Towers of Aghasaba

Ein Spiel im Stil von Breath of the Wild mit zusätzlichen Avatar-Einflüssen. Paragliding, Base-Building und Erkunden. Das Game erscheint 2024 auf PC und PlayStation 5.

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Der Name verrät es schon: Spieler sind als Katzen-Freibeuter durch die Karibik unterwegs. Optisch und spieltechnisch gab es nicht viel Neues im Vergleich zu den beiden Vorgänger zu sehen. Release ist 2024 für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series und Nintendo Switch.

Ultros

Farbgewaltiger psychodelischer Sidescroll-Platformer, der 2024 für PC und PlayStation 4 & 5 erscheint.

Tower of Fantasy

Ein Launch-Trailer wurde gezeigt. Das Open-World-RPG kommt diesen Sommer auf die PlayStation 4 und 5.

Revenant Hill

Im gezeigten Reveal Trailer streift eine schwarze Katze durch eine handgemalte Welt. Das Ganze sieht nach Sidescroller aus. Viel mehr wissen wir noch nicht. Das Spiel erscheint für PlayStation 4 & 5.

Teardown

Das Heist-Game, in dem Ihr reihenweise Gebäude zum Einsturz bringt, erscheint 2023 auch für PlayStation 5 und Xbox Series.

Was nicht gezeigt wurde

Fans hatten auf neue Infos und Trailer zu einigen Blockbustern gehofft. Schon im Vorfeld war allerdings klar, dass Dragon Age: Dreadwolf nicht Teil des Showcases sein würde. Manche hofften aber auch auf Trailer zu Half Life Alyx, Ghost of Tsushima 2, Final Fantasy VII: Rebirth oder Wolverine.

Den kompletten PlayStation Showcase 2023 könnt Ihr auf YouTube anschauen. Dort findet Ihr auch die einzelnen Trailer zu den Spielen.

Quelle: PlayStation Youtube Kanal