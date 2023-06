Warhammer 40K: Space Marine 2 – Koop-Kampagne im Trailer

Große Hoffnungen liegen auf Warhammer 40K: Space Marine 2. Während der Präsentation auf dem Summer Game Fest gab es indes einen neuen Trailer zu bestaunen, der insbesondere auf die Koop-Kampagne zielt.

Ein konkretes Datum für die Veröffentlichung lässt allerdings weiter auf sich warten. Man fasst sich grob: Diesen Winter heißt es.

Der Trailer hingegen macht Lust auf mehr, denn gemeinsam zu dritt darf man die komplette Kampagne von Warhammer 40K: Space Marine angehen. Die Action im Team scheint auch durchaus Sinn zu ergeben, denn im Video seht ihr scharenweise Gegner in teils riesengroßen Massen. Die Cutscenes und der Look der Nahaufnahmen lassen erahnen, dass man hier in die Vollen geht und kein halbfertiges Spiel veröffentlichen möchte. Gut so, denn bekanntlich war der Vorgänger Space Marine eine halbe Enttäuschung (→ unser Test damals)

Falls ihr jetzt schon rundum angefixt sein solltet, dann könnt ihr die Collector’s Edition von Warhammer 40K: Space Marine 2 bereits jetzt vorbestellen. Deutlich günstiger wird es natürlich mit den Standard-Versionen, falls euch diese reichen.