PAW Patrol World – Neues von den Fellfreunden

Neben der erfolgreichen TV-Serie haben die Helfer auf vier Pfoten nun auch schon einige Videospiel-Abenteuer erlebt. Mit PAW Patrol World wird nun alles größer und interaktiver, denn die Fellfreunde starten in ihr erstes Open-World-Abenteuer.

In PAW Patrol World werden, passend zum Titel, die Umgebung und die Charaktere der TV-Serie detailgetreu in einer Open-World nachgebildet. So kann man auch im gemeinsamen Spiel die Straßen der Abenteuerbucht erkunden, Bellenburg besuchen, Jakes Berg erklimmen und einen Abstecher in den Dschungel unternehmen.

Bürgermeister Besserwisser treibt auch in diesem Spiel sein Unwesen, denn er möchte den PAW-Patrol-Tag stören. Im Spiel kann man zwischen den Welpen wechseln und so Rätsel lösen und Missionen erfüllen, um den Bürgermeister aufzuhalten. Verfügbar sind Chase, Skye, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma, Everest und Tracker. In der Spielwelt finden sich diverse Sammelobjekte, mit denen man weitere Missionen und Gegenstände zur Anpassung von Fahrzeugen oder Charakteren freischalten kann. Je mehr Welpenleckerlis gesammelt werden, desto mehr Objekte lassen sich freischalten.

Spielen lässt sich PAW Patrol World im Singleplayer oder im Zweispieler-Co-Op. In vier speziellen Flashback-Missionen kann man zudem bekannte Folgen der TV-Serie nachspielen.

Um auch den kleinen Fans einen leichten Einstieg in das Spiel zu ermöglichen, gibt es spezielle Zugänglichkeitsfunktionen. So kann man beispielsweise die Kamerasteuerung deaktivieren und das Spiel verfügt über eine intuitive Steuerung. Zudem wurde es auch mit den Sprechern der TV-Serie vollständig vertont.

PAW Patrol World erscheint am 29. September 2023 für die PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC via Steam.