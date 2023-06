Iron Man – Der Eiserne 4: Am Ende des Wegs – Comic Review

Iron Man zählt sicherlich zu den bekanntesten und beliebtesten Helden aus dem Marvel-Universum, mit „Iron Man – Der Eiserne 4“ wird die Geschichte um Iron Mans Versuch einen Neuanfang zu wagen nun zu Ende geführt. Der finale Band trägt den Titel „Am Ende des Wegs“.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Im Kampf gegen die neue Schwarzmarkt-Organisation Source Control, die sich auf gefährliche Hightech spezialisiert hat, bekommen es Iron Man Tony Stark und sein Freund War Machine Jim Rhodes mit einigen gefährlichen alten Bekannten zu tun – selbst die mächtigen Ringe des Mandarin erscheinen wieder auf der Bildfläche! Zudem feiern TV-Autor Christopher Cantwell (Halt and Catch Fire), Comic-Legende Kurt Busiek (MARVELS), Zeichner Angel Unzueta (STAR WARS) und andere Kreative 650 US-Hefte mit Iron Man als Titelhelden – doch ausgerechnet im Jubiläumsheft wird Tony von seinen Sorgen und Zweifeln übermannt.“

Inhaltsangabe zu Iron Man – Der Eiserne 4 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Iron Man Storyline Iron Man (2020) Storys Iron Man (2020) 20-25 zentrale Charaktere Hellcat, Iron Man Zeichner Angel Unzueta, Ruairi Coleman Autor Christopher Cantwell Seitenanzahl 164 Preis 19,00 € Veröffentlichung 21.02.2023



Der Comic besteht aus neun Kapiteln. Diese entsprechen je einer einzelnen Story der Original-Ausgabe. Wie üblich werden die Kapitel durch jeweilige Original-Cover voneinander abgetrennt. Am Ende des Comics finden sich abschließend noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die einzelnen Storys tragen die Titel:

Bauernopfer Es muss wohl an Utah liegen Unbekannte Variablen Ich kaufe alle vier Der letzte Tanz gehört uns Ein Held und Freund Papas Jungs Schlacht hinter dem Bambusvorgang! Was kommen wird

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In den vorhergehenden Bänden war der Kampf gegen Korvac das beherrschende Thema. Da Tony einen Neuanfang wagen wollte, wurde er dabei nicht von den Avengers, sondern von neuen Freunden unterstützt, den Space Friends. Tony gelang es Korvac zu bezwingen, allerdings musste er dabei erst seine Freunde töten und dann wieder ins Leben zurückholen. Durch die Verletzungen, die er sich bei den Kämpfen zuzog, geriet er zudem in eine Morphium-Abhängigkeit. So müsste Patsy ihn schließlich in einer Entzugsklinik unterbringen.

Bauernopfer:

Patsy kann Tony schließlich aus seinem Entzug abholen. Tony hatte währenddessen viel Zeit nachzudenken und so macht er Patsy schließlich einen Antrag. Doch durch ihre schlechten Erfahrungen mit der Ehe bittet sie zunächst um Bedenkzeit. So stürzt sich Tony direkt wieder in die Arbeit und weiht einen Supercomputer mit einem Schachspiel gegen einen konditionierten Gorilla ein…

Es muss wohl an Utah liegen:

Kaum steigt Tony mal in eine normale Linienmaschine ein, kommt es auch hier zu einem Zwischenfall. An Bord befindet sich ein schwer bewaffneter Räuber. Tony folgt ihm aus der Maschine heraus und es kommt zu einem Katz- und Mausspiel. Wird Iron Man den Angreifer aufhalten können?

Unbekannte Variablen:

Tony und Rhody folgen der Spur eines verschwundenen, alten Bekannten. Dabei kommen sie einem Netzwerk namens Source Control auf die Schliche, dessen Spezialität darin besteht, jede Art von Waffen auf dem Schwarzmarkt zu handeln. So tüfteln sie schließlich einen Plan aus, Source Control zu infiltrieren und die Waffen aufzukaufen.

Ich kaufe alle vier:

Tony Koma ist die beste Tarnung, um unauffällig mit der Infiltration von Source Control zu beginnen. Zunächst läuft auch alles wie am Schnürchen und ihnen gelingt es Waffen für mehrere Milliarden Dollar vom Schwarzmarkt zu holen. Doch schnell wird der erste Verkäufer mistrauisch…

Der letzte Tanz gehört uns:

Es kommt zum finalen Kampf um die Zehn Ringe. Die Gegenseite scheint mit dem mysteriösen Cobalt Man, der die Ringe trägt, im Vorteil zu sein. Doch hier wartet eine große Überraschung auf uns…

Ein Held und Freund:

New York plant einen Iron-Man-Day, um Tony für seine Taten zu danken. Doch ihm ist das alles eher unangenehm und er streift auf der Suche nach Ablenkung durch die Stadt. Dabei stolpert er in einer U-Bahn-Station über einen Mann, der einen Herzinfarkt erlitten hat. Natürlich muss Tony hier helfen…

Papas Jungs:

Tony ist auf Jotunheim unterwegs. Er kämpft sich über mehrere Tage durch die Eiswüste und muss schließlich eine Wache der Frostriesen überwinden. Doch warum das alles?

Schlacht hinter dem Bambusvorhang:

In dieser Story in Retro-Optik trifft Iron Man auf Radioactive Man und muss ihn überwinden, um seinen Auftrag zu erfüllen.

Was kommen wird:

Dieser Ausblick auf eine kommende Comic-Serie wirft viele Fragen auf und lässt uns gespannt warten auf das, was da kommen mag.

Charaktere und Erzähler:

In diesem Band stehen Iron Man, Hellcat und Warmachine im Fokus. Daneben treten natürlich noch einige Unterstützer auf. Auf gegnerischer Seite sind Switchback und Clayton wichtig.

Wie in den vorangegangenen Ausgaben ist auch dieses Mal wieder Tonys Gedankenwelt wichtig für die Erzählerperspektive.

Fazit:

Nachdem im vorherigen Band bereits die Hauptstory zu einem Ende geführt wurde, bildet Iron Man – Der Eiserne 4 nun den Übergang zu den kommenden Abenteuern rund um Tony Stark. Da so eine Brücke zu weiteren Ereignissen geschaffen wird, besteht so ein insgesamt runder Abschluss. Darüber hinaus ist die Story spannen und unterhaltsam zugleich.

Wir warten gespannt auf die kommenden Abenteuer von Iron Man.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗