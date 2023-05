The Riftbreaker: Into the Dark – Release-Termin verkündet

Noch diesen Monat veröffentlicht EXOR Studios das zweite DLC zu seinem Aufbau-Survival-Spiel. Die Erweiterung The Riftbreaker: Into the Dark liefert neues Gameplay und ein weiteres Biom.

Das The Riftbreaker: Into the Dark DLC erscheint am 29.05.2023. Bisher haben die Entwickler nur eine Veröffentlichung für PC offiziell bestätigt. Versionen für die Next-Gen-Konsolen sind laut EXOR Studios jedoch nicht ausgeschlossen. Ports für die letzte Konsolengeneration mit PlayStation 4 und Xbox One wird es aber definitiv nicht geben.

EXOR Studios bleibt seiner Linie mit diesem DLC treu. So besteht die Erweiterung wieder aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die World Expansion. Sie enthält alle Inhalte, wie zum Beispiel die neuen Gameplay-Mechaniken und ist komplett kostenlos. Der zweite Teil ist die Story-Erweiterung. Sie beinhaltet neue Missionen und führt die Geschichte der Kampagne fort. Sie kostet Euch €9,99.

Inhalte von The Riftbreaker: Into the Dark

Die kostenlose World Expansion enthält unter anderem folgenden neuen Content:

Biom: Crystal Caverns – ein unterirdisches Netzwerk von Höhlen.

Mechanik: Graben – Tunnel und Höhlen ausheben

Forschung: über 70 Technologien zum Entdecken

Waffen: Türme und Ausrüstung

Die kostenpflichtige Story-Erweiterung erzählt zusätzlich die Geschichte um Captain Ashley S. Nowak und ihren Mecha-Anzug „Dr. Riggs“ weiter. Ihr erfahrt, was es mit den Crystal Caverns auf sich hat und auf was die beiden bei ihrer Forschungsarbeit stoßen.

Eine komplette Liste der neuen Inhalte und Features sowie weitere Screenshots findet Ihr bei Steam.

The Riftbreaker – Aufbau + Survival + Action-RPG

In The Riftbreaker schlüpfst Ihr die Rolle der Forscherin Captain Ashley S. Nowak. Ihr habt die Mission, die Kolonisierung auf dem weit entfernten Planeten Galatea 37 vorzubereiten. Dabei hilft Euch Euer Mecha-Anzug „Mr. Riggs“.

Ihr baut eine Basis auf, erkundet die Umgebung, sucht Ressourcen, erforscht neue Technologien und müsst Euch gegen Angriffe von Aliens verteidigen.

Bisher ist das Hauptspiel und die Erweiterung Metal Terror für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erhältlich.

Quellen: EXOR Studios Facebook Post