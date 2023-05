System Shock (2023): Was lange währt…

Am 30. Mai erscheint System Shock, rund acht Jahre nach der erstmaligen Ankündigung im September 2015. Die Neuauflage fußt auf einer guten Basis, wurde das Originale System Shock von 1994 seinerzeit doch von der Presse mit Lob überschüttet und gilt auch heute noch als einer der besten und bahnbrechendsten Titel. Gute Voraussetzungen also, aber wieso hat sich die Entwicklung so lange hingezogen? Ein Rückblick.

Vom Remaster zum Reboot

Rund zwei Monate nach Erscheinen der „System Shock: Enhanced Edition“ kündigten die Nightdive Studios 2015 an, ein vollwertiges Reboot des Klassikers von 1994 auf Basis der Unity Engine entwickeln zu wollen. Aufgrund des Aufwandes, der dabei in das Spiel gesteckt werden sollte, entschied man sich das Spiel weniger als Remake oder Remaster anzupreisen und stattdessen gleich von einem Reboot zu sprechen. Zur Umsetzung holte sich Nightdive dabei Industrie Veteranen die bereits an „Fallout: New Vegas“, „Mass Effect“ oder „BioShock“ mitgearbeitet hatten.

Finanziert werden sollte das ganze über eine Kickstarter-Kampagne. Das gesetzte Ziel von 900.000 Dollar wurde dabei bereits nach 19 Tagen überschritten. Insgesamt 1,35 Millionen Dollar kamen schlussendlich zusammen. Zu diesem Zeitpunkt peilte man eine Veröffentlichung im Dezember 2017 an, Anfang 2018 sollte dann eine PS4-Version folgen.

Unreal statt Unity

Bei der Game Develeopers Conference 2017 gab Nightdive Studios Director Jason Fader bekannt, dass sich die Veröffentlichung noch einmal verzögern würde, da man sich dazu entschieden habe die Engine zu wechseln. Die Unity Engine sei für First Person Shooter auf der Konsole ungeeignet, darum habe man sich entschieden das Spiel nun auf Basis der Unreal Engine 4 zu entwickeln. Außerdem gab Fader an, dass man zwar weitestgehend dem Original treu bleiben wolle, jedoch einige Dialoge anpassen möchte um Handlungslücken der Vorlage zu schließen.

Entwicklung auf Eis

Mitte Februar 2018 folgte dann die Überraschung: Nightdive CEO Stephen Kick erklärte, dass er das Team in eine Pause und das Spiel somit vorerst auf Eis gesetzt habe. Man wolle seinen Weg neu bewerten, um zur eigentlichen Vision von System Shock zurückkehren zu können. Darüber hinaus benötigte die Entwicklung mit dem Wechsel von Remaster zu Reboot ein größeres Budget. Larry Kuperman, Director of Business Development bei Nightdive, sagte, dass man sich an Publisher gewandt habe, um das erweiterte Projekt zu finanzieren, aber diese zusätzliche Unterstützung nicht erhalten konnte. Auf der Game Developers Conference im März 2018 erklärten Kick und Kuperman, dass ein neu zusammengestelltes Team die Entwicklung des Spiels neu gestartet habe und sich dabei auf die Versprechen konzentriere, die sie während des Kickstarter-Programms gegeben hatten und dass sie nun eine Veröffentlichung im Jahr 2020 anstrebten.

Erste Demos

Im Mai 2020 erschienen auf GOG und Steam eine erste Alpha-Demo des Spiels, jedoch sollte sich aufgrund der Corona-Pandemie die Entwicklung ein weiteres mal verzögern, da die Sprachausgabe des Spiels nicht aufgenommen werden konnte. Februar 2021 folgte eine weitere spielbare Demo und mit Prime Matter hatten die Nightdive Studios nun auch einen Publisher gefunden.

KI nutzt KI

Jüngst hatte sich Nightdive einige Kritik eingehandelt, da man bei der Erstellung von Illustrationen auf eine KI gesetzt hatte. Nightdive verteidigte die Entscheidung, da man damit eine Diskussion über den Einsatz künstlicher Intelligenzen anregen wolle, da dies ja auch ein Kernthema von System Shock sei.

An AI using AI to imagine what AI would look like in a physical form; doesn’t get more meta than that… which was the entire point of starting the conversation https://t.co/A8BCkwP5V9 — System Shock (@SystemShockGame) May 2, 2023

Nach einer etwas holprigen Entwicklungszeit erscheint System Shock nun am 30. Mai 2023 für PC, Linux, Mac, PS4, PS5, Xbox One sowie Series X/S. Das bisher gezeigte Material wirkt dabei sehr vielversprechend. Es bleibt abzuwarten, ob die Story genau so Anklang findet, wie des der Klassiker 1994 tat. Denn auch wenn das Spiel damals im Verkauf wenig überzeugte, wurde es doch vielfach von der Presse gelobt und gilt auch heute noch als eines der besten PC-Spiele aller Zeiten. Wir in der Redaktion von Games2Gether sind sehr gespannt auf den Titel. Damit ihr euch selbst einen ersten Eindruck verschaffen könnt, haben wir für euch an dieser Stelle den Trailer zum Spiel: