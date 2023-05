Silica: RTS-FPS-Mix jetzt im Early Access verfügbar!

Vor etwa einem Monat kündigte Bohemia Interactive, das Studio hinter ARMA-Serie, mit Silica ein neues Spiel an. Der Entwickler versprach mit dem Titel Real-Time-Strategy (RTS) mit einem First-Person-Shooter (FPS) verbinden zu wollen. Vor etwa einer Woche ist Silica in den Early Access gestartet. Was euch in dem Spiel erwartet und wie es bislang bei der Spielerschaft ankommt einmal kurz zusammengefasst.

Der Kampf um Balterium beginnt

Die Story von Silica ist auf dem Papier recht schnell erklärt und erinnert stellenweise an RTS-Legende Command&Conquer. Im Jahr 2351 entdeckten die Menschen den Planeten Balterus, einen kargen Planten überzogen von seltsamen Kristallen – den Titelgebenden Silica-Kristallen. Diese beherbergen Balterium, eine gewaltige Energieressource. Nun kämpfen zwei Fraktionen (Die Saul und die Centauri) um die Wertvollen Kristalle und die Vorherrschaft auf Balterus. Auf dem Planeten lauert jedoch noch eine weitere Gefahr, denn mit den auf Balterus heimischen insektenähnlichen Aliens hält eine weitere spielbare Fraktion Einzug auf das Schlachtfeld.

Commander oder Soldat

Das Gameplay teilt sich dabei auf in den klassischen Basenbau und Kämpfe in First Person. Der RTS-Teil ist dabei recht Genretypisch. Als Commander baut man mit gewaltigen Sammlern die Silica-Kristalle ab und nutzt die Ressource, um Gebäude und Einheiten zu erschaffen. Im FPS-Modus hingegen könnt ihr in die Rolle eines Soldaten schlüpfen und unter Anweisung des Commanders in die Schlacht ziehen. Dabei stehen euch 5 Infanterieklassen und 11 Fahrzeuge zur Verfügung. Auch Verteidigungsgebäude wie Bunker könnt ihr betreten und nutzen.

Strategie, Koop oder Arena?

Silica bietet zum Early Access drei Spielmodi an. Der Strategie-Modus bildet das Herzstück des Spiels und verbindet die RTS- und FPS-Elemente, ob ihr hier in der Rolle des Commanders Basen und Einheiten baut oder in der Rolle des Soldaten an der Front dessen befehlen folgt bleibt ganz euch überlassen. Mit Prospector wartet hingegen ein Koop-FPS-Modus auf euch. Hier startet ihr bei einem Landungspod mit der Aufgabe das Gelände nach dem wertvollen Balterium abzusuchen und feindliche Einheiten auszuschalten. Wenn euch hingegen der Sinn nach reinen Shooter-Einlagen steht, dann ist der Arena-Modus genau das richtige. Hierbei handelt es sich um ein Free-for-All Deathmatch für bis zu 32 Spieler. Bislang kommt das Spiel auf Steam gut an. Die rund 1000 Reviews fallen bislang größtenteils positiv aus. Lediglich einige Bugs und geringer Content werden bemängelt.

Persönliches Fazit zu Silica

Als jemand der mit Command&Conquer groß geworden ist und auch dessen FPS-Auskopplung Renegade mochte wirkt das Konzept von Silica wie ein wahrgewordener Traum. Die Idee RTS und FPS miteinander zu verknüpfen, hört sich vielversprechend an und könnte dem RTS und Taktik Genre etwas frischen Wind verleihen.

Welche Inhalte in den kommenden Wochen und Monaten noch folgen, ist bislang nicht bekannt. Neugierig? Dann haben wir hier für euch den aktuellen Gameplay-Trailer: