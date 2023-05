Psycho-Pass: Providence – Startschuss für die Kinos weltweit

Crunchyroll bringt zusammen mit Sony Pictures Entertainment Psycho-Pass: Providence ab Juli 2023 weltweit in die Kinos. Der bekannte dystopische Sci-Fi-Thriller startet in Nordamerika am 14. Juli in den Kinos und am 11. und 13. Juli ist der Film vorab bei Fan-Premieren zu sehen.

Über Psycho-Pass Providence

Der Kinostart für weitere Länder gibt Crunchyroll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Diese finden im Sommer 2023 statt. Darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Mexiko, Frankreich und viele mehr weltweit. Hierzulande bekommen wir den Film im japanischen Original mit Untertiteln zu sehen und in der deutschen Synchronfassung.

Psycho-Pass: Providence ist der neuste Kinofilm zum gleichnamigen Sci-Fi-Action-Thriller. Die Anime-Serie feierte ihre Erstveröffentlichung vor knapp 11 Jahren. Im kommenden Titel wird die Geschichte um Inspektorin Akane Tsunemori und ihrem Partner Shinya Kogami fortgeführt, die sich gegen das autoritäre Sibyl System stark machen, welches über das futuristische Japan im Jahre 2118 herrscht.

Die ersten beiden Staffeln und die ersten beiden Kinofilme von Psycho-Pass stehen auf der Streaming-Plattform Crunchyroll bereit und sind alternativ auf Disc im Handel erhältlich. Staffel 3 und der dritte Kinofilm sind ebenfalls auf Disc erhältlich, ebenso die abgeschlossene sechsbändige Manga-Reihe Inspektor Akane Tsunemori.

Der 9 Jahre alte Trailer zum Anime.