Magic The Gathering: Arena – Preiserhöhungen in Europa

Ab morgen, den 18. Mai gibt es bei Magic: The Gathering Arena einige Anpassungen an dem Shop. Damit möchten die Entwickler eine Preisparität schaffen zwischen den Geräten und Plattformen innerhalb Europas, die der anfallenden Mehrwertsteuer besser Rechnung trägt.

Magic: The Gathering Arena Preiserhöhung

Spieler auf PC werden eine Preiserhöhung von etwa 10% feststellen. Diese bringen das Niveau der Kosten auf die von mobilen Geräten, welche unverändert bleiben. Des Weiteren ist es nicht mehr möglich, zwischen Zahlungen in Euro und Dollar zu wählen. Spieler in Europa können künftig nur noch in Euro zahlen.

Als Beispiel die Edelsteine der aktualisierten Preise:

750 Edelsteine: 4,99 USD/EUR -> 5,49 EUR

1.600 Edelsteine: 9,99 USD/EUR -> 10,99 EUR

3.400 Edelsteine: 19,99 USD/EUR -> 21,99 EUR

9.200 Edelsteine: 49,99 USD/EUR -> 53,99 EUR

10.000 Edelsteine: 99,99 USD/EUR -> 107,99 EUR

Magic: The Gathering Arena ist ein gratis online Spiel, welches mithilfe von Mikrotransitionen finanziert wird. Ihr habt die Möglichkeit, mit euren erstellten Decks gegen Spieler weltweit euch zu messen oder an Booster-Drafts teilzunehmen. Die verschiedenen Spielmodi sind als Gelegenheitsspiel und als Ranglisten-Match spielbar. Die Ränge gelten immer für den aktuell laufenden Monat. Denkt daran, dass die Karten, die ihr freischaltet, nur virtuell in eurem Besitz sind. Hier könnt ihr das Spiel downloaden.